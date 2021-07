Tunnistatko saksalaisten rikossarjojen 11 klisettä?

Television krimisarjojen eli saksalaisten rikossarjojen tunnusmerkit ovat aina nähtävillä, oli sitten kyseessä uusi tai vanha sarja. Usein epäiltynä on varakas rouvashenkilö!

1. Epäiltyjen joukossa on aina rikas rouva hulppeassa talossaan.

Krimisarjojen eli saksalaisten dekkareiden aatelia on joko listiä äveriäs rouva uhriksi tai vaihtoehtoisesti nimetä rahaleidi yhdeksi epäillyksi. Yhteiskunnallinen asema on Saksassa alati kiehtova teema, ja suosittu motiivi murhaan on raha. Esimerkiksi sarjassa Syyttäjä rikokset tapahtuvat usein varakkaissa piireissä. Mikä sen mehukkaampaa kuin että kadehdittu rikas elämä katkeaa äkkimurhaan.

Sarjojen henkirikoksen tyypillinen uhri on myös kulttuurihenkilö, taiteilija tai muusikko.

2. Päähenkilöllä on putipuhdas laatuauto.

Tavanomaisesti klassisissa saksalaisdekkareissa ajetaan saksalaismenopeleillä, kuten BMW:llä, tosin hieman riippuen sarjan kuvauspaikasta – esimerkiksi Münchenissa Kettu-sarjan päähenkilö ajaa aina bemarilla. Mersu tai Audikin saattaa olla vaihtoehto. Kahden keikka -sarjassa yksityisetsivä Josef Matula tekee poikkeuksen ja kurvailee hämmentävästi Alfa Romeolla – italialaisautolla!

Kahden keikan Josef Matula (Claus Theo Gärtner).

3. Epäillyt valehtelevat myös silloin, kun eivät ole murhaajia.

Krimisarjojen perusjuonikuvioon kuuluu, että epäillyt antavat syytä epäilyksiin, sillä syyttöminäkin he päästelevät vähintään valkoisia valheita. Heillä nimittäin usein on taakkanaan jokin salaisuus, joka on niin nolo, etteivät he aio sitä myöntää. Murhan aikana he todella olivat tekemässä jotakin salattua, vaikkakaan eivät murhaa. Kenties he vierailivat bordellissa, potenssilääkärillä tai vaikkapa poliittisessa salakokouksessa.

4. Rikollisten rooleissa on samoja saksalaisnäyttelijöitä.

Niin hassua kuin se onkin, on Saksassa tiettyjä näyttelijöitä, joiden erikoisalaa on rikollisen rooli. Nämä näyttelijät osaavat edustaa laatuvaatimusten mukaisia pahiksen luonteenpiirteitä, jotka harjaantuneet konkarikatsojat osaavat löytää ja tunnistaa. Toki tv-yleisöä matkan varrella myös huijataan. Toisinaan saksalaiskatsojaparka on aivan hämillään, kun tuttu rikollisen näyttelijä ilmaantuukin jonkin muun genren sarjaan. Apua, murhataanko perhesarjassakin!

5. Päähenkilö on hyvin tavallinen.

Toisin kuin monessa amerikkalaisessa tai pohjoismaisessa rikossarjassa pääpoliisi tai yksityisetsivä on toki kyvykäs ja sinnikäs mutta ei liian välkky tai erikoiskykyjä omaava. Hänen peruspiirteensä on tavallisuus, ja toisinaan hän on jopa hivenen tallukka. Hän ei saa olla niin älykäs, että rikos ratkeaisi liian nopeasti, ja myös katsojan on pystyttävä samaistumaan. Saksalainen poliisisarja on tuttu ja turvallinen.

6. Avustaja on todellisuudessa älykkäin.

Pääkomisarion tutkijapari saa osakseen loputonta motkotusta, mutta oikeasti hän on usein fiksumpi kuin päätyyppi. Sitä avustaja ei saa näyttää, vaan hänen on mukisematta kestettävä juoksuttaminen ja turhaa puuhastelu sekä muistettava kehua ylempää kollegaansa – vaikka avustaja itse olisi ratkaissut murhan.

Suosittua etenkin uudemmissa sarjoissa on suurempi tutkiva taustatiimi. Tällöin tyypillistä on, että analyytikot ja spesialistit keksivät ratkaisuja tietokoneeltaan. Paperitöitä ei muutenkaan tavallisesti tehdä.

7. Tutkijoilla on omat paikallistapansa.

Monessa sarjassa, etenkin sarjassa Rikospaikalla, liikutaan kunkin saksalaiskaupungin suosituissa paikalliskohteissa kuten vakio-olutkuppiloissa, etsivien suosikkibratwurstkojulla, büdchen-kioskeilla ja vaikkapa citypuutarhalla, jossa luontorakkaat saksalaiset vaalivat tomaattejaan ja puutarhatonttujaan. Tässäpä oiva keino tutustua paikalliskulttuuriin!

Peter Siska (Peter Kramer).

8. Sarjan nimi on ytimekäs: Der Alte, Der Kriminalist, Der Staatsanwalt, Derrick, Schimanski, Tatort…

Alkuperäiskielellä krimisarjat ovat napakan lyhyitä, suoranaisia käskysanoja. Suomeksikin lyhyitä käännösesimerkkejä riittää: Kettu, Kriminalisti, Syyttäjä, Komissaari, Derrick, Schimanski, Stolberg, Tutkija, Siska. Poikkeuksia lienevät Jäljet päättyvät Berliiniin (Letzte Spur Berlin) ja Erikoisryhmä Köln (Soko Köln), jotka nekään eivät ole pituudella pilattuja.

9. Rikoksia ratkotaan verkkaisesti.

Saksalaissarjoissa ei kaahata valtoimenaan. Perinteikäs Kettu on tästä hyvä esimerkki. Ylikomisario johtaa joukkojaan vailla yletöntä hoppua, eikä massiivisia takaa-ajoja nähdä. Keskittyminen on itse rikoksen selvittämisessä, ei veren roiskumisessa.

10. Moraalisuus on tärkein sisään rakennettu teema.

Saksalaiset ovat uskollisia dekkarinkatsojia, ja maassa on tehty tutkimuksia siitä, että moni ammentaa moraalikäsityksensä suoraan rikossarjoista. Tekijöiden on siis syytä pitää kieli keskellä suuta tasapainoillessaan eettisten kysymysten äärellä. Tätä helpottaa se, että maan omat sarjat ovat tarkkaan valvottuja ja käsikirjoittajille on äärimmäisen tiukat laatuvaatimukset. Vain saman tyyppiset juonikuviot ovat sallittuja, jotta katsoja ei missään tapauksessa joutuisi epämoraalisille hakoteille!

Babylon Berlin -sarja.

Etenkin nuori sukupolvi on myös työstänyt kansallisia traumoja ja maan synkkää menneisyyttä tv-sarjojen välityksellä. Esimerkiksi sarja Babylon Berlin kuvaa natsien valtaannousuun johtaneita poliittisia ja yhteiskunnallisia oloja kuohuvalla 1920-luvulla.

11. Sarjat ovat erittäin pitkäikäisiä.

Hyvin monella saksalaisdekkarilla on mittava menneisyys. Kettua on 47 tuotantokautta, Derrickiä 25 kautta, Rikospaikalla-sarjaa 50 kautta, Kahden keikkaa 31 kautta, Kriminalistia 15 kautta, Komissaaria 97 jaksoa, Siskaa 91 jaksoa ja Stolbergia 50 jaksoa.

Kaavamaisuus tai toisto eivät ole tabuja saksalaissarjoissa. Samassakin sarjassa saatetaan parinkymmenen vuoden kuluttua selvittää samoja rikoksia uudelleen. Onhan välissä varttunut jälleen uusi katsojasukupolvi, joka ei vielä tiedä, kuka on murhaaja.

Jäljet päättyvät Berliiniin -sarjan Jessica (Paula Kalenberg), Radek (Hans-Werner Meyer) ja Mina (Jasmin Tabatabai).

