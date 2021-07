Tällainen on yhden Hollywoodin kovapalkkaisimman tähden Tom Hanksin tarina – liitto Rita-vaimon kanssa on kestänyt jo 33 vuotta

Hollywoodin mukavimmaksi mieheksi tituleerattu Tom Hanks on ollut katsojien ja kriitikoiden suosikki jo yli neljä vuosikymmentä. Pitkä – ja ilmeisen onnellinen – on ollut myös liitto puoliso Rita Wilsonin kanssa.

Kukapa olisi uskonut, että hulluttelevan Big – Isoksi yhdessä yössä -komedian (1988) virkeäsilmäinen kikkarapää olisi jo seuraavalla vuosikymmenellä yksi Hollywoodin suurimmista nimistä?

Tom Hanksista tuli maailman tunnetuimpia, menestyneimpiä ja rakastetuimpia elokuvanäyttelijöitä. Vuosikymmenien mittaisen upean uran tehnyt tähti täyttää 65 vuotta perjantaina 9. heinäkuuta.

Nykyään Hanksia kehutaan rooleihinsa täysin sydämin paneutuvaksi mieheksi. Sympaattisuutta ei vähennä se, että hän on ollut naimisissa näyttelijä Rita Wilsonin kanssa jo 33 vuotta – mikä on Hollywoodin mittakaavalla suhteellisen harvinaista.

Tom Hanks ja Rita Wilson.

Miehen ura on kulkenut näyttelijänopinnoista teatterilavoille, sitcom-roolin kautta hittikomedioihin ja sieltä palkituksi supertähdeksi.

Tie tähtiin ei ollut kuitenkaan ruusuinen. Hanksin vanhemmat erosivat, kun hän oli 4-vuotias, ja poika kasvoi äkkipikaisen kokki-isänsä kanssa. He muuttivat usein.

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön johdosta koulunkäyntiin keskittyminen oli Tom-pojalle myös hankalaa.

Ehkä juuri taustansa vuoksi hän ei ole päässyt ylpistymään. Kohuissa ja skandaaleissa rypeminen ei ole Hanksin tapaista. Lempeä ja mukavuudestaan tunnettu mies on noussut otsikoihin lähinnä ystävällisten tempaustensa takia, kuten silloin, kun näyttelijä poseerasi tuoreen hääparin kuvissa kesken juoksulenkkinsä tai kun hän lähetti Valkoisen talon lehdistökeskukseen espressokeittimen.

Forrest Gump on Tom Hanksin kuuluisin elokuva.

Useimmat tuntevat Tom Hanksin tietenkin vuoden 1994 Forrest Gump -elokuvasta. Yli 40 vuotta elokuvauraa tehnyt mies sulatti katsojien sydämet amerikkalaisen historian tapahtumia sattumalta todistavana Forrest Gumpina. Rooli toi Hanksille parhaan miespääosan Oscar-palkinnon. Ensimmäisen pääosa-Oscarinsa tähti sai vuoden 1993 elokuvasta Philadelphia.

Hanks teki läpimurtonsa elokuvanäyttelijänä 1980-luvulla, ja viimeistään roolit 1990-luvun suosikkikomedioissa kuten Uneton Seattlessa ja Sinulle on postia tekivät hänestä kuuluisuuden.

Komedioiden lisäksi Tom Hanks on tehnyt vaikuttavia roolisuorituksia draamaelokuvissa. Hahmot ovat usein jämäköitä ja luotettavia. Sympaattinen nuorimies on ikääntyessään muuttunut Hollywoodin turvalliseksi naapurinmieheksi ja isähahmoksi.

Hanksin uusimpiin elokuviin kuuluva News of the World (2020) jatkaa tuttua linjaa. Elokuvassa Hanksin hahmo on entinen kapteeni, joka Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen kiertää ympäri länttä lukemassa uutisia kansalle. Hän ottaa suojiinsa 10-vuotiaan hiljaisen tytön, ja lähtee viemään tätä kotiin.

News of the World -elokuvan Tom Hanks ja Helena Zengel.

Vuoden 2016 Kuninkaan Hologrammi -elokuvassa Tom Hanks taas näyttelee bostonilaista liikemiestä, joka alkaa Saudi-Arabian työmatkallaan pohtia elämälleen uutta suuntaa. Elokuva esitetään perjantaina 9.7. Herolla.

Näyttelijä on tehnyt monta menestyksekästä elokuvaa Steven Spielbergin kanssa vuodesta 2002 alkaen. Hanks on näytellyt viidessä huippuohjaajan elokuvassa: Pelastakaa sotamies Ryan, Ota kiinni jos saat, Terminaali, Vakoojien silta ja viimeisimpänä The Post (2017), jossa tähti oli Meryl Streepin vastanäyttelijä.

Avioliitto näyttelijä-tuottaja-laulaja Rita Wilsonin kanssa alkoi vuonna 1988. Hanks ja Wilson ovat tehneet usein töitä yhdessä. Pari on ollut tuottajina muun muassa hittikomediassa Kreikkalainen naimakauppa, (2002) sekä sen jatko-osassa ja molemmissa Mamma Mia! -musikaalielokuvissa 2008 ja 2018.

Kreikassa vapaa-aikaa usein viettävä perhe sai viime kesänä Kreikan kansalaisuuden. Perhe palkittiin maata vuonna 2018 kurittaneiden maastopalojen aikana tarjoamastaan avusta.

Colin Hanks (vas.) ja hänen vaimonsa Samantha Bryant, Tom Hanks, Rita Wilson, Chet Hanks, Elizabeth Ann Hanks ja Truman Theodore Hanks 2020.

Hanksilla ja Wilsonilla on kaksi poikaa, Chet ja Truman. Hanksilla on edellisestä liitostaan näyttelijä Samantha Lewesin kanssa poika Colin ja tytär Elizabeth .

Esikoinen Colin on vanhempiensa tapaan tehnyt uraa näyttelijänä. Elizabeth nähtiin pikkuroolissa Forrest Gumpissa yhtenä koululaisista, jotka kieltäytyvät istumasta pikku-Forrestin (roolissa Michael Conner Humphreys) vieressä koulubussissa.

Joitakin rooleja tehnyt Chet on elänyt sisaruksiaan hurjastelevampaa elämää, ja kamppaillut huumeriippuvuuden kanssa. Viime vuosina Chet Hanksin erikoiset julkaisut sosiaalisessa mediassa ovat herättäneet huomiota. Hanksin perheen nuorimmainen Truman on puolestaan pysytellyt pitkälti poissa parrasvaloista.

Korona on vaikuttanut myös Tom Hanksin elämään. Hän oli ensimmäisiä julkisuuden henkilöitä, joka kertoi viime vuonna sairastuneensa virukseen. Hanksin sairastuminen huoletti elokuvien ystäviä ympäri maailmaa, perheen koronakäänteitä seurattiin tiiviisti.

Hanks ja Wilson olivat maaliskuussa 2020 Australiassa, kun he saivat tartunnan ja joutuivat sairaalaan. Hanks kuvaili rajuja koronaoireita ”luut murskaaviksi” ja piti faninsa ajan tasalla sairaudestaan sosiaalisessa mediassa. Tähti vaikutti suhtautuvan sairastumiseensa tuttuun tapaan rauhallisesti, mutta tosissaan.

– Meitä Hankseja testataan, tarkkaillaan ja pidetään eristyksissä niin kauan kuin yleinen terveys- ja turvallisuustilanne sitä vaatii. Eipä tässä kai voi muuta kuin ottaa päivän kerrallaan, vai mitä? tähti kirjoitti maaliskuussa 2020 Twitterissä.

Sairastumisen jälkeen Tom Hanks on kannustanut ihmisiä pitämään huolta toisistaan vaikeana aikana. Hän itse toipui koronasta hyvin, mutta pandemia on kuitenkin vaikuttanut näyttelijän arkeen. Hanksin viimeisen vuoden aikana julkaistut roolityöt ovat jääneet ilman suuria ensi-iltoja.

Fakta 3 X tästä hänet muistetaan 1. Philadelphia (1993) Hanks näytteli homoseksuaalia asianajaja Andrew Beckettiä, joka palkkaa homofobisen lakimiehen (Denzel Washington) puolustamaan häntä oikeustaistelussa, kun Beckett erotetaan firmastaan AIDSin vuoksi. Philadelphia oli ensimmäinen suuri Hollywood-elokuva, joka käsitteli AIDSia. 2. Forrest Gump (1994) Toiveikas tarina erikoisiin tilanteisiin joutuvasta hyväntahtoisesta Forrest Gumpista on Hanksin tunnetuimpia elokuvia. Forrest Gump voitti aikoinaan kuusi Oscaria. 3. Cast Away (2000) Tom Hanksin riutunut roolihahmo kamppailee henkiinjäämisestä ja poispääsystä haaksirikkouduttuaan autiolle saarelle. Seuraa pitää Wilson-lentopallo. Elokuvan ohjasi Forrest Gumpistakin Hanksille tuttu Robert Zemeckis.

