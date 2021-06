Downton Abbeyn ex-tuottaja tuomittiin seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä – uhreiksi joutuneet naiset esittävät rajuja väitteitä vaientamisesta

Downton Abbeyn entinen tuottaja Chris Croucher sai tuomion seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä.

huippusuositun Downton Abbey -draamasarjan entinen tuottaja Chris Croucher on saanut tuomion Left Bank Pictures -tuotantoyhtiön henkilökuntaan kuuluvien naisten seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä.

Myös Left Bank Pictures -tuotantoyhtiötä, joka on esimerkiksi brittikuninkaallisista kertovan The Crown -sarjan takana, syytetään kyseisten naisten pulaan jättämisestä ja hiljentämisyrityksistä, uutisoi Daily Mail. Left Bank Pictures ei ole ollut Downton Abbeyn tuotantoyhtiö.

Croucher oli Daily Mailin mukaan juossut kokaiinintäyteisissä pikkujouluissa paidattomana yhden naisen perässä ja alkanut koskettelemaan itseään samalla ehdotellen naiselle ”kolmen- tai neljänkimppaa”. Croucher myös pahoinpiteli naisen ystävää, joka yritti puolustaa naista.

Croucher tuomittiin viime helmikuussa 12 kuukauden yhdyskuntapalveluun vuonna 2019 tekemistään teoista.

Chris Croucher on esimerkiksi Downton Abbey -tv-sarjan entinen tuottaja.

Uhri sanoi, että hän oli tehnyt virallisen kantelun Croucherin käytöksestä Left Bank Picturesille nopeasti tapahtumien jälkeen, mutta sanoo, että tuotantoyhtiö priorisoi Croucherin suojelemisen naisten auttamisen edelle ja vähätteli Croucherin tekoa.

Naiset kertovat, että Croucheria ei oltu välittömästi erotettu, vaan hänen oltiin annettu itse erota ensin. Molemmat naiset myös kertovat Daily Mailille, että tuotantoyhtiö oli pyytänyt naisia olemaan kertomatta syytä Croucherin lähdölle.

– Jos meiltä kysyttäisiin, voisimme sanoa, ettemme voi kommentoida enempää. Emme olisi voineet mennä sen pidemmälle ja kertoa epäasiallisesta käytöksestä julkisesti, nainen kommentoi tuotantoyhtiön heille antamia ohjeita.

Oikeudenkäynnissä toinen naisista kommentoi, että on kärsinyt pidempiaikaisista ongelmista tapahtumien jälkeen.

– Olen tuntenut oloni hyvin yksinäiseksi tänä vuonna. Tapahtumat ovat saaneet minut pelkäämään lähteä yksin ulos niin päivisin kuin öisinkin, nainen oli kertonut oikeudenkäynnissä.

The Left Bank Pictures -tuotantoyhtiö on monien huippusarjojen, kuten the Crownin, takana.

Molemmat naiset kommentoivat The Guardianille, että he eivät uskaltaneet ilmoittaa asiasta poliisille, ennen kuin heidän työsopimuksensa The Left Bank Pictures -tuotantoyhtiön kanssa olivat loppuneet.

The Left Bank Pictures -tuotantoyhtiö kiistää, että he olisivat koettaneet hiljentää työntekijöitään. Tuotantoyhtiön tiedottaja kertoo, että mediassa kerrotut väitteet yhtiön toiminnasta ovat valheellisia, ja että yhtiö on ottanut vakavasti naisten tekemän kantelun Croucherista.

– Saatuamme kantelun Croucher poistettiin välittömästi työpaikalta ja aloitimme heti kattavan tutkimuksen asian suhteen. Missään vaiheessa häirintää ja pahoinpitelyä kokeneita naisia ei ole kannustettu olemaan hiljaa tai valehtelemaan. Molempien naisten hyvinvointi oli alusta alkaen ensisijaista, tiedottaja kommentoi.