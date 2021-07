Antero Mertaranta juontaa Kesäterassi-ohjelmaa – kertoo pitäneensä persoonansa tähän saakka visusti piilossa

Antero Mertaranta kutsuu Kesäterassi-ohjelmassa vieraakseen muun muassa Nanna ja Jere Karalahden, Jukka Puotilan sekä Eino Grönin ja Pete Parkkosen. Hän haluaa kuulla ihmisten tarinoita työminän takaa.

MTV3-kanavan Kesäterassi-ohjelma saa tänä kesänä vierailevan juontajan. Ohjelman vakiojuontajien Tuija Pehkosen ja Lorenz Backmanin lisäksi ohjelmaa isännöi elokuun alussa viikon ajan Antero Mertaranta.

Mertaranta lupaa, että ohjelmasta tulee hyvin hänen näköisensä.

– Sain kanavalta vapaat kädet suunnitella lähetysteni sisältöä, ja se olikin minulle ehdoton asia. Luvassa ei ole mitään urheiluviikkoa, vaan aiheet tukevat sitä, mitä teen vapaa-ajallani.

Mertaranta painottaa, että hän on urheiluselostajan työn ulkopuolella hyvin erilainen mies kuin työn perusteella kuvittelisi.

– Kun työpäivä loppuu ja siirryn vapaalle, minulla on ihan toisenlaiset arvot, asenteen ja mielenkiinnon kohteet. Eiväthän ihmiset tiedä juuri mitään siitä, miten maailmasta ajattelen, ja olen ihan tarkoituksella pitänyt asian niin.

Antero Mertaranta on selostanut Leijonien otteluita vuodesta 1995.

Mertaranta kertoo olevansa intohimoinen politiikan seuraaja, joten yksi jakso liittyy politiikkaan, kun vieraaksi saapuu Timo Soini.

– Soini on erittäin mielenkiintoinen vieras etenkin nyt, kun hän voi katsella tämän hetken politiikkaa vähän ulkopuolelta.

Teatteri on lukemisen ohella yksi selostajan lempiharrastuksista, ja hän onkin pyytänyt yhdeksi vieraakseen Jukka Puotilan.

– Puhumme Jukan kanssa luopumisesta ja siitä, kun on tehnyt yötä päivää koko elämänsä töitä ja maksanut siitä kovaakin hintaa. Mitä tapahtuu, kun siitä jättäytyy pois? Aihe on todella tärkeä, mutta vain harva puhuu siitä ääneen.

– Jukka on myös kuulemma ainoita ihmisiä, joka osaa imitoida minua, joten täytynee pyytää Jukalta pieni näyte lähetyksessä. Olen kuulemma hankala imitoitava, koska selostan niin nopealla tempolla matseja, ettei Suomi ehdi tehdä siinä tahdissa edes maaleja, Mertaranta nauraa.

Jukan rinnalle vieraaksi saapuu koripalloilija Teemu Rannikko, joka on päättänyt uransa.

– Halusin tuoda studioon yllättäviäkin comboja, sillä uskon, että niistä syntyy hyviä keskusteluja. Toinen erikoisempi vieraskaksikko on Eino Grön ja Pete Parkkonen. Olen kova musiikki-ihminen, ja odotan tätä keskustelua, jossa täysin eri vuosikymmenet kohtaavat toisensa.

Musiikki on ollut Mertarannalle tärkeää aina. Hän on entinen musiikinopettaja ja nykyisin hän soittaa rumpuja Anza Mertaranta Allstars -yhtyeessä.

– Korona-aikana emme ole päässeet keikkailemaan, mutta normaalisti teemme 30–35 keikkaa vuodessa. Usein myös laulan pari omaa bravuuriani, joista toinen on Rauli Badding Somerjoen Fiilaten ja höyläten. Minulla on siihen myös hyvä koreografia, jossa pylly pyörii tiuhaan, Mertaranta naurahtaa.

Tuija Pehkonen ja Lorenz Backman nähdään myös tutusti Kesäterassin ruorissa.

Jääkiekkoakin mahtuu viikkoon mukaan, sillä studiossa nähdään pariskunta Nanna ja Jere Karalahti sekä Leijonien tämänvuotisen MM-joukkueen kantavat voimat, päävalmentaja Jukka Jalonen ja maalivahti Jussi Olkinuora.

– Emme kuitenkaan puhu tällä kertaa juurikaan jääkiekosta, vaan enemmän siitä, millaisia nämä henkilöt ovat ihmisinä. Minua kiinnostavat tarinat, ja uskon, että kaikki ohjelmani vieraat ovat sellaisia, joista saattaa löytyä asioita, joista he ovat vähemmän puhuneet.

Karalahdet Mertaranta halusi vieraaksi myös siksikin, että heillä on jatkuvasti monta rautaa tulessa.

– He ovat harvoin missään yhteishaastatteluissa, joten on kiinnostavaa kuulla, miten kaksi vahvaa persoonaa yhdistää uransa, esilläolon ja urheilun ja miten he ehtivät kaiken tämän välissä elää vielä muutakin elämää.

Mertaranta nimenomaan toivoi ennalta, ettei hänen juontoviikostaan tule urheiluaiheinen viikko, koska hän on kiinnostunut niin monista muistakin asioita.

– Ja urheilijoistakin on syytä tuoda esiin se, että nämä kaverit harrastavat paljon muutakin kuin urheilua.

Mertarannan juontama viikko nähdään elokuun alussa. Ohjelma kuvataan juhannuksen jälkeen.

