Miljonääri kidnapattiin keskellä kirkasta päivää ja haudattiin maakuoppaan kahdeksi viikoksi

Tunnettu liikemies Harvey Weinstein kidnapattiin New Yorkissa hänen lähdettyään aamupalalta kohti toimistoa. Uutuussarja kertoo piinaavan tarinan yksityiskohtaisesti.

Uutuussarjassa New Yorkia järkyttäneet rikokset (Torn from the Headlines: New York Post Reports, 2020) paneudutaan New Yorkin raakoihin, kaupunkia kuohuttaneisiin rikoksiin.

Rikoksia muistelevat muun muassa New York Postin toimittajat. He paljastavat, mitä otsikoiden takana tapahtui. Haastateltavina on myös muun muassa rikosten uhrien läheisiä sekä poliiseja.

Ensimmäisen jakson aiheena on elokuussa 1993 tapahtunut Lord West -yrityksen johtajan kidnappaus keskellä kirkasta päivää.

Kidnappauksen uhrina oli menestynyt liikemies Harvey Weinstein, mutta hän on vain nimikaima edelleen elossa olevalle, pitkän seksuaalirikostuomion saaneelle elokuvaohjaajalle.

Tuolloin 68-vuotias Weinstein kidnapattiin ja haudattiin niin sanotusti elävältä lähes kahdeksi viikoksi syvään kuoppaan suht lähelle kidnappauspaikkaansa.

Varakas, Keskuspuiston lähellä New Yorkissa asunut Weinstein kävi joka aamu lempikuppilassaan Queensissä aamiaisella, ja hän katosi tuolla matkalla.

Tapaus kuohutti New Yorkia syvästi, sillä katoaminen keskellä kirkasta päivää oli dramaattista. Asia huomattiin nopeasti, kun Weinstein ei saapunut palaveriin eikä hakenut tytärtään lentokentältä.

Poliisi ei kuitenkaan aluksi voinut tehdä asialle mitään, koska katomistapauksia aletaan tutkia vasta kahden vuorokauden kuluttua.

Weinstein oli kuitenkin rikas liikemies, jolla oli vaikutusvaltaisia ystäviä, kuten New Yorkin pormestari. Tämä sai etsinnät käyntiin nopeasti, mutta kesti silti melko pitkään, ennen kuin poliisi pääsi kidnappaajien jäljille.

Moni uskoi tuolloin, ettei Weinstein löydy enää elossa.

45-minuuttisessa jaksossa käydään tarina läpi vaihe vaiheelta sekä näyteltyjen kohtausten että 1993 kuvattujen videotallenteiden ja haastatteluiden avulla – tosin vähän liiankin hitaasti ja jokaista yksityiskohtaa dramatisoiden. Tehokeinona käytetään paljon mustavalkokuvaa.

Weinsteinin kidnappaajat löytyivät lopulta hänen omasta yrityksestään, ja he saivat pitkät tuomiot. Weinstein löydettiin kuin ihmeen kaupalla elossa.