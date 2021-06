Armi Aavikon rooli sai Minka Kuustosen romahtamaan nauhoituksissa – Ylen uutuussarja paljastaa, millainen koko kansan missikaunotar oli julkisuuskuvansa takana

Minka Kuustonen hyppäsi Armi Aavikon saappaisiin 20-osaisessa kuunnelmasarjassa. Minka itki kesken nauhoitusten, sillä Armi Aavikon tragedia meni tunteisiin.

Minka Kuustonen on kuunnelmasarjan Armi Aavikko.

”Tahdon sulle olla hyvin hellä...”

Näillä sanoilla Armi Aavikko ja Ilkka ”Danny” Lipsanen lauloivat duettona tiensä moniin sydämiin jo vuonna 1977.

Nyt tämän kappaleen syntyhistoriaa ja sen ajan tapahtumia pääsee kuuntelemaan ainutlaatuisessa Radio Suomen Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa -kuunnelmasarjassa, jossa Armin roolin näyttelee Minka Kuustonen.

Peräti 20-osaiseen kuunnelmaan on haastateltu lukuisia Armin läheisiä, myös Dannya, joka on niin ikään suuressa roolissa myös kuunnelmasarjassa.

Dannyn ääninäyttelijänä on Ilkka Heiskanen, Kari Tapion roolin tekee Jussi Lampi, Liisa Lipsasta näyttelee Wanda Dubiel.

Minka Kuustonen kertoo liikuttuneensa Armin tarinasta niin paljon, että joutui välillä keskeyttämään nauhoitukset.

– Minua alkoi joissakin loppupään nauhoituksissa itkettää niin paljon, että jouduin keskeyttämään, koska Armin tarinassa on niin karuja tilanteita. On tosi harvinaista minulle näyttelijänä, että rooli menee näin tunteisiin, Minka kertoo.

Tarina kertaa Armin elämää missivuodesta aina tämän kuolemaan saakka. 18-vuotias Armi Aavikko voitti Miss Suomi -tittelin 1977. Heti tämän jälkeen hänestä tehtiin viihdetähti.

Alkoholiongelmista kärsinyt Armi Aavikko kuoli keuhkokuumeeseen vain 43-vuotiaana vuonna 2002.

Armi Aavikosta tuli koko kansan tuntema tähti jo 18-vuotiaana.

Antti Leinon ohjaamassa kuunnelmassa kerrotaan Armin Arja-siskon itsemurhasta vuonna 1992, joka oli Armille valtava tragedia ja josta hän syytti itseään. Tapahtumien uskotaan vaikuttaneen tähden syöksykierteeseen.

– Se loppuaikojen traagisuus tuntuu niin hurjalta. Armi joutui kokemaan tosi kovia asioita.

Audiodraamassa käsitellään koko Armin uraa myös siitä näkökulmasta, miten suomalaisen musiikin merkkimiehet muokkasivat kokemattomasta ja helposti vietävissä olevasta nuoresta naisesta mielikuviensa mukaisen viettelevän naapurintytön.

Kuunnelma saa kuulijankin pohtimaan, mitä Armi itse lopulta halusi? Oliko Armin rooli Armin ja Dannyn duon puolikkaana lopulta tuhoisa?

Armi oli uransa alkuaikoina herkkä ja valloittava luonnonlapsi, joka sulatti ihmisten sydämet aitoudellaan.

– Kuunnelman teksti on todella hyvä ja monipuolinen, ja Kati Kaartinen on kirjoittanut sen todella kunnioituksella Armia kohtaan. Sain Armista jo tekstin perusteella valloittavan kuvan, Minka sanoo.

Minka pyrki tuomaan kuunnelmaan Armin luonnollisuutta ja herkkyyttä.

Lisäksi Minka katsoi ennalta useita Armin tv-haastatteluja, luki hänestä kirjoitettuja lehtiartikkeleita ja elämäkerran ja kuunteli tämän musiikkia.

– Viihdebisneksessä hän oli raakile, mutta tavattoman valloittava ja erityisen aito ja heittäytyvä. Hänen silmänsä vain loistivat, Minka kuvailee.

Tätä samaa intoa ja paloa Minka pyrki tuomaan myös oman ääniroolinsa kautta kuunnelmaan.

– En ole koskaan aiemmin näytellyt henkilöä, joka on tai on joskus ollut olemassa. Vastuu on suuri. Koen, että tein roolin sydämellä. Etsin Armin herkkyyttä ja asennetta, mutta en imitoinut, Minka sanoo.

Minka ja Dannya esittänyt Ilkka Heiskanen lauloivat yhdessä osan kuunnelman kappaleista.

Minka on tehnyt aiemmin radiomainoksia ja dubbauksia, joten äänityöskentely oli toki jo tuttua.

– En silti ollut tajunnut, että tällaisessa kuunnelmassa pääsen tekemään kokonaisen roolityön, vaikkei mukana olekaan kehoa, eleitä ja ilmeitä.

– Kuunnelmaversio teki tarinasta ja nauhoituksista myös todella intiimin, kun ympärillä ei ollut isoa kuvausryhmää. Ja hyvä niin, sillä ääni on herkkä työkalu.

Armista itsestään tai tämän alkuaikojen urasta vuonna 1985 syntyneellä Minkalla ei ollut liiemmin muistikuvia, sillä hän on ollut hyvin nuori Armin suursuosion aikoihin.

Mutta hän on tavannut Armin kerran ollessaan isänsä Mikko Kuustosen kanssa laivalla.

– Se oli joku iskän keikkareissu, enkä muista tapaamista kovin hyvin. On kuitenkin ollut mielenkiintoista hahmottaa, että tämä on nyt se sama henkilö, jota saan itse esittää.

– Minun ja Armin tiet risteävät myös siten, että olin 10-vuotiaana The Kids -nimisessä lapsibändissä, jonka kasasi yhteen Jokke Seppälä. Hän puolestaan soitti myös Armin kanssa.

Jokke Seppälä on yksi lukuisista ihmisistä, jotka ovat kertoneet kuunnelmaa varten omat muistonsa.

– Tässä on kaiken kaikkiaan sairaan kova jengi takana, ja olen saanut työskennellä huipputyyppien kanssa studiossa, Minka kehuu.

Ilkka Heiskasen rooli Dannyna teki Minkaan suuren vaikutuksen.

– Ilkka teki Dannyn roolin rakkaudella, ja me myös laulamme Ilkan kanssa osan Armin ja Dannyn kappaleista. Se oli todella kivaa, mutta en toki yritä imitoida Armia, vaan laulut ovat oma tulkintani niistä kappaleista.

Minkalla on vahva laulutausta, jonka hän uskoo saaneensa osittain geeniperimässä.

– Lapsuudenkodissani soi aina musiikki, joten se on ollut aina iso osa elämää. Teen nykyäänkin kotona omia biisejä ja osaan vähän säestää niitä kitaralla.

Minka on iloinen siitä, että Armin ikivihreät kappaleet saavat uuden elämän kuunnelman myötä. Osa kuunnelmassa kuultavista biiseistä on alkuperäisversioita.

– Audiodraaman kirjoittaja Kati Kaartinen on tehnyt valtavan työn suomalaisen musiikkihistorian tallentamisessa, Minka sanoo.

Minka näkee, että Armi ja Danny olivat iskelmämusiikin ja etenkin viihdespektaakkeleiden edelläkävijöitä Suomessa.

– He visioivat ja uskalsivat ajatella isosti. Danny käsikirjoitti spektaakkelit ja Armi suunnitteli asuja, he esiintyivät ja lauloivat yhdessä valloittavasti ja uudistuivat jatkuvasti, Minka pohtii.

Uran alkuajat eivät toki olleet täysin mutkattomat laulavalle missille.

Armi Aavikko kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1977.

– Kun Armi aloitti laulajanuransa, häntä kutsuttiin palosireeniksi, kun hänen äänensä oli vielä niin koulimaton ja raakile. Armi nauroi termille itsekin. Mutta Armilla oli hyvä sävelkorva, ja hän kehittyi nopeasti hypätessään viihdebisnekseen.

Armista piirtyi Minkalle kokonaan uudenlainen mielikuva kuunnelmasarjan päätteeksi.

– Armi on tehnyt todella pitkän uran musiikin parissa ja lisäksi hän on ollut niin monen sydämessä ja niin tärkeä niin monelle, Minka pohtii.

Minka on kiitollinen päästyään tällaiseen projektiin mukaan ja iloinen siitä, että Armi sai oman kuunnelmasarjansa.

– Nyt on vihdoin aika kuulla myös naistaiteilijoiden tarinoita. Niin monesta miestaiteilijasta on jo tehty. Tämä on kertomus, joka todella kannattaa kuunnella.

Vain tarinan loppu jäi kaihertamaan mieltä.

– Mä niin toivon, että Armille olisi käynyt hyvin.

Kuunnelmasarjassa on 20 kahdenkymmenen minuutin kestoista osaa.

Kertomus Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa 1.7. ja lähetetään Yle Radio Suomessa arkipäivisin 5.7. alkaen.

Kuunnelman muissa keskeisissä rooleissa ovat muun muassa Miia Nuutila (Armin äiti), Saara Kotkaniemi (Arja-sisko), Anna-Leena Sipilä (Dannyn sihteeri Leila Salmelainen), Minna Koskela (Maria Schulgin), Ylermi Rajamaa (Veikko Samuli), Juha Pulli (Junnu Vainio ja Antti Reini (Irwin Goodman).

Paula Koivuniemi tekee cameoroolin omana itsenään. Teoksen dokumentaarisissa osuuksissa ovat Danny lisäksi myös omalla äänellään mukana muun muassa Armin sisar Marja-Liisa Kauranen, Pepe Willberg, Ile Vainio sekä Virpi Miettinen.

Kuunnelmasarja jatkaa Radio Suomen kesän musiikkiaiheisten draamojen sarjaa, jossa aiempina vuosina ovat olleet aiheina muun muassa Dingo, Kikka ja Gösta Sundqvist. Edellisvuosien audiodraamat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa, ma 5.7. alkaen arkisin Yle Radio Suomi klo 17.30, to 1.7. alkaen kokonaisuudessaan Yle Areena

