Tänään tv:ssä Japanilainen hittianimaatio itkettää – Your Name on hurmaava elokuva

Tämä upea anime-elokuva teki historiaa päihittämällä legendaarisen Studio Ghiblin.

Makoto Shinkai yllätti kaikki niin Japanissa kuin maailmallakin luomalla hittianimaation vuonna 2016. Your Name (Kimi no na wa) räjäytti lippukassat ja ylitti kansainvälisesti jopa 300 miljoonan dollarin tuotot.

Summa riitti peittoamaan legendaarisen Studio Ghiblin Henkien kätkemän (2001) eli Shinkai teki suurta historiaa.

Eikä suotta, sillä Your Name on kerrassaan hurmaava elokuva. Nenäliinat viereen!

Animaatio on Shinkain kirjoittama, ja ohjaaja työsti siitä myös pienoisromaanin sekä huippusuositun mangasarjan, joka on käännetty ja fanitettu Suomessakin.

Elokuva sai alkunsa, kun Shinkai vieraili Miyagin prefektuurissa Yuriagen kaupungissa vuonna 2011, suuren maanjäristyksen jälkeen. Hän koki, että tuhoutunut pikkukaupunki olisi yhtä hyvin voinut olla hänen oma kotipaikkansa.

Hän halusi kertoa pikkukaupungin tarinan siten, että kaukaisempi katsoja saa kokea vaihtavansa kuin itse kyläläisen nahkoihin. Elokuvan Itomorin kaupunki on fiktiivinen, mutta pohjautuu aitoihin lokaatioihin.

Koskettavassa tarinassa maalaistyttö Mitsuha ja tokiolaispoika Taki heräävät yllättäen toistensa kehoista – vuoropäivin. Sukupuolirooleilla leikittely jää romantiikan varjoon, kun kosmiset voimat tempaavat nuoret matkalle ajassa ja tilassa.

Ihana tarina, upeaa animaatiota! Hayao Miyazakin elokuviin vertautuva piirrosjälki onnistuu olemaan perinteinen ja moderni. Katsoja häikäistyy ja oppii japanilaisesta kulttuurista. Animoidut maisemat ovat parhaimmillaan mykistäviä.

Ryunosuke Kamiki ja Mone Kamishiraishi vastaavat äänirooleista, Masahi Ando animaatio-ohjauksesta. Yhtye Radwimpsin musiikki on ajoittain hieman liikaa mutta noudattaa japanilaisen tunteellista tyyliä.

Se, että Shinkain itsensä mielestä elokuva jäi rahan puutteessa puolitiehen, ei näy katsojalle.

Your Name, keskiviikkona 30.6. Teema & Fem klo 22.15.