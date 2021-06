Monty Pythonin hullu maailma -elokuva oli rokkareille hyvä sijoitus: komediasta sovitettu Spamalot-musikaali on ollut Broadwaylla jättimenestys.

Klassikkokomedia Monty Pythonin hullu maailma (Monty Python and the Holy Grail, 1975) oli sketsisarjastaan kuuluisan brittiläisen koomikkoryhmän ensimmäinen varsinainen komediaelokuva, joka vuosikymmenten varrella on vain kerryttänyt mainetta.

Koko elokuvaa ei silti välttämättä olisi olemassa ilman 1970-luvun isojen rock-bändien Pink Floydin, Led Zeppelinin ja Jethro Tullin rahoja.

Kuningas Arthurin aikaan sijoittuvassa absurdissa ritarisekoilussa John Cleese, Michael Palin, Eric Idle ja Terry Jones näyttelevät ylvästä mutta taidoiltaan ja rohkeudeltaan varsin sekalaista sakkia, joka saa itse Jumalalta tehtävän etsiä kuuluisa Graalin malja – sama pyhä esine, jota Indiana Jones jäljitti vuosia myöhemmin Viimeisessä ristiretkessä (1989).

Monty Pythonin hullu maailma muistetaan ritarien matkallaan kohtaamista älyttömistä vastuksista, kuten tappajapupusta, erittäin pitkistä ritareista jotka sanovat ”Ni!”, röyhkeistä ranskalaisista, Kuoleman sillasta sekä anarkistisista maatyöläisistä.

Monty Python -ryhmä Hullu maailma -elokuvan kuvauksissa: Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, John Cleese sekä eturivissä Terry Gilliam.

Absurdia komiikkaa pursuavan elokuvan rahoittaminen ei ollut helppoa.

Ryhmän ensimmäinen ”teatterielokuva”, 1971 ensi-iltansa saanut Monty Pythonin paremmat pilat, oli ollut vain uudelleen leikattu kokoelma tv-sarjan ensimmäisen ja toisen kauden sketseistä.

Hullun maailman ohjaajat Terry Gilliam ja Terry Jones olivat pitkän komedian tekijöinä ensikertalaisia.

– Elokuvastudiot eivät häirinneet elokuvan tekemistä, koska meillä ei ollut elokuvastudiota; yksikään niistä ei antanut meille yhtään rahaa, ohjaaja Terry Gilliam muisteli The Guardian -lehdelle vuonna 2002.

– Se oli aikaa, jolloin tulovero saattoi nousta 90 prosenttiin asti, joten käännyimme rahoituksessa rokkitähtien puoleen, Gilliam selitti.

Terry Jones, Graham Chapman ja Michael Palin sekoilevat ritareina.

Diili toimi molemmin puolin: Monty Python -ryhmä sai tehtyä pienen budjetin komediansa täysin oman mielen mukaan, ja rokkarit saivat elokuvasijoituksestaan verovähennyksiä.

Kyse ei ollut pikkusummista. Näyttelijä Eric Idle paljasti maaliskuussa Twitterissä summat yli 45 vuoden jälkeen: Led Zeppelin antoi elokuvan tekemiseen 31 500 puntaa (vastaa Rolling Stone -lehden mukaan nykyrahassa 336 000 puntaa eli 390 000 euroa), Pink Floyd 21 000 puntaa (nykyrahassa 260 000 euroa) ja Jethro Tullin keulahahmo Ian Anderson 6 300 puntaa (nykyrahassa 78 000 euroa). Mukaan lähti myös muutama muu rahoittaja.

Diili on rokkareille yhä tuottoisa, sillä elokuvan käsikirjoituksesta sovitettiin myös Broadwaylla vuodesta 2005 pyörinyt Spamalot-musikaali. Idlen mukaan elokuvan alkuperäiset rahoittajat saavat siivun musikaalinkin voitoista.

Sir Lancelot (John Cleese) tunnetaan komediassa lisänimellä Urhea ja Sir Robin (Eric Idle) lisänimellä Ei-ihan-niin-urhea-kuin-Sir-Lancelot.

Monty Python -ryhmä kääntyi rokkareiden puoleen myös 1970-luvun lopussa. Raamattu-aiheisen satiirin Brianin elämä (1979) tekemiseen tarvittiin muun muassa The Beatles -yhtyeen kitaristin George Harrisonin rahoja.

Lue lisää: Raamattu-satiiri pillastutti uskovaiset 40 vuotta sitten – Jumalanpilkasta syytetty elokuva ei olisi valmistunut ilman Beatles-kitaristin miljoonia

Lue lisää: Koomikkolegenda John Cleese jakoi miljoonille seuraajilleen humoristisen kuvan Suomen ja Ruotsin rajalta – somekansa riemastui: ”Kiitos nauruista!”

Lue lisää: Monty Python -tähti Terry Jones on kuollut 77-vuotiaana

Monty Pythonin hullu maailma, lauantaina 26.6. Teema & Fem klo 23.05.