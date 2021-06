Robin Packalen ilmestyi tv-ohjelman kuvauksiin mykistävä näky ranteessaan – arvo jopa 50 000 euroa

Robin Packalen on vakiopanelistina Miitta Sorvalin kanssa Nelosen loppusyksystä tv:stä tulevassa Mysteerilaulajat-viihdeohjelmassa.

Kilpailullista musiikkiviihdeohjelmaa kuvataan parhaillaan Turun Logomossa, ja sehän Turun miehelle Robin Packalenille sopii.

Mysteerilaulajat alkaa tv:stä lokakuussa.

– Nyt on tulossa kova ohjelma! Jo nämä lavasteet ovat poikkeuksellisen isot suomalaiseksi tv-tuotannoksi. On hauska kommentoida asioita ilman omaa panosta, hän sanoo.

Hard to Love -sinkkunsa maaliskuussa julkaissut laulaja on aina ollut tyylikäs ja värikäs pukeutuja. Tällä kertaa miehen päällä on tumma puku ja toisessa jalassa glitterkenkä.

– Puku on puvustamosta ja istuu hyvin. Kengät ovat omat.

Robin sanoo ostavansa tosi harvoin omia vaatteita, varsinkin nyt kun ei ole ollut mitään keikkoja. Hän arvelee niihin menevän joitakin satasia kuukaudessa.

– Mulla on sellainen kelloharrastus, johon menee ehkä vähän enemmän, mies virnistää ja näyttää rannekelloaan.

– Tämä on ruusukultainen Rolex Day-Date. Tällä hetkellä hinta on vähän nafti 50 000 euroa.

Robinin Rolexilla on kova arvo.

– Tämä on sijoitus, hän muistuttaa,

Täyttä hintaa laulaja ei kellostaan maksanut.

Robin paljastaa ostaneensa Rolexinsa aiemmin ja sen arvo on noussut.