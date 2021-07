Näyttelijä Armie Hammerin elämä ajautui syöksykierteeseen, kun tähden salattu pimeä puoli paljastui – nyt koko uran jatko on vaakalaudalla

Call Me by Your Name teki Timothée Chalametista ja Armie Hammerista tähtiä, mutta nykyään toinen on Hollywoodin kultapoika, toinen skandaaleissa ryvettynyt kohujulkkis.

Timothée Chalamet (vas.) ja Armie Hammer tekivät katsojiin lähtemättömän vaikutuksen rakastavaisina elokuvassa Call Me by Your Name.

Kesä, järisyttävä ensirakkaus ja salatut tunteet. Vuonna 2017 ensi-iltansa saanut elokuva Call Me by Your Name kertoo kahden nuoren miehen ikimuistoisesta kesästä Pohjois-Italiassa, jossa he tutkivat seksuaalisuuttaan ja tunteitaan.

Lauantaina Teema & Femillä esitettävä Call Me by Your Name toimi ponnahduslautana tähteyteen kahdelle lahjakkaalle näyttelijälle, Timothée Chalametille, 25, ja Armie Hammerille, 34.

Chalamet ja Hammer ovat kuitenkin kulkeneet hyvin erilaisia polkuja elokuvan ilmestymisen jälkeen.

Timothée Chalamet on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Hollywoodin kultapojista, joka houkuttelee lippuluukuille niin nuoret kuin vanhemmatkin katsojat.

Aistillinen Call Me by Your Name oli Hammerin (vas.) ja Chalametin läpimurto Hollywoodiin.

Hammer sen sijaan on rypenyt skandaalista toiseen. Hänen nosteessa ollut uransa koki kovan kolauksen tammikuussa, kun hänen väitettiin lähettäneen entiselle seurustelukumppanilleen viestejä, jotka sisälsivät rajua kuvailua muun muassa raiskausfantasioista ja kannibalismista.

Yksityiskohtaista kuvailua erilaisista väkivaltaisista teoista sisältävät viestit herättivät myös isojen elokuvastudioiden huomion. Hollywoodin sisäpiiriläisten mukaan Hammer on menettänyt kohun takia useita elokuva- ja tv-rooleja.

Skandaalit eivät loppuneet siihen. Pian useat Hammerin entiset naisystävät kertoivat julkisuudessa tähden käyttäytyneen suhteen aikana väkivaltaisesti ja painostaneen heitä rajuun seksiin.

Armie Hammer kiisti väitteet ja ilmoitti vetäytyneensä työprojekteista ”perhesyistä”.

– En vastaa valheellisiin väitteisiin, mutta häijyjen nettihyökkäysten takia en voi jättää lapsiani neljän kuukauden ajaksi ja matkustaa kuvaamaan elokuvaa, tähti totesi.

Armie Hammerin (oik.) uran jatko on vaakalaudalla yksityiselämän myllerrysten takia. Timothée Chalamet sen sijaan on pysytellyt visusti poissa kohuotsikoista ja keskittynyt uraansa.

Hammerin kujanjuoksu kiihtyi maaliskuussa, kun viranomaiset ilmoittivat tutkivansa näyttelijään kohdistuneita raiskaussyytöksiä. 24-vuotias nainen väittää näyttelijän raiskanneen hänet huhtikuussa 2017.

Hammer kiisti jälleen väitteet ja vetäytyi julkisuudesta. Näyttelijä työkalenteri tyhjentyi lähes kokonaan, kun studio toisensa jälkeen käänsi selkänsä tähdelle.

Kesäkuun alussa useat amerikkalaismediat uutisoivat Armie Hammerin hakeutuneen hoitoon huume- ja seksiriippuvuuden takia. Tähden lähipiiristä kerrottiin Vanity Fair -lehdelle, että Hammer oli pyytänyt ex-vaimoltaan Elizabeth Chambersilta apua. Toukokuun lopulla Hammer kirjautui Floridassa sijaitsevalle klinikalle.

Ystävien mukaan näyttelijä on kärsinyt jo pitkään päihdeongelmista ja ymmärtänyt, että yksityiselämän ongelmat ovat vaarassa tuhota hänen uransa.

– Tämä on merkki siitä, että hän yrittää saada elämänsä takaisin raiteilleen. Hän tietää, että tämä on askel kohti hyvinvointia, Hammerin ystävä kertoi Vanity Fairille.

Vieroitushoidossa olevan Hammerin uran jatko on vaakalaudalla, mutta Timothée Chalametin ura on lähtenyt huimaan nousukiitoon.

Timothée Chalametilla on puhtoinen julkisuuskuva ja hyvä maine Hollywoodissa. Viime aikaiset kohut ovat vieneet Armie Hammerilta lähes kaikki työt.

Call Me by Your Namen jälkeen mukavan ja mutkattoman näyttelijän maineessa oleva Chalamet on tähdittänyt lukuisia Hollywoodin kassamagneetteja, kuten rakastetun Pikku naisia -klassikon uudelleenfilmatisointia. Chalamet esittää miespääosaa myös Frank Herbertin kirjaan perustuvassa Dyyni-jättielokuvassa, joka saa ensi-iltansa loppuvuodesta.

Ohjaaja Luca Guadagnino on suunnitellut jatko-osaa Call Me by Your Namelle Hammerin ja Chalametin kanssa, mutta toistaiseksi projekti on jäissä.

Sen sija Guadagnino ja Chalamet työstävät yhdessä Bones & All -elokuvaa, joka, uskomatonta mutta totta, käsittelee kannibalismia.

