Ärhäkät avaruusolennot, Jean-Claude Van Dammen lihakset ja kriitikoiden ylistämä lesboelokuva: nämä kesän tv-leffat on pakko nähdä!

Kesän elokuvatarjonta tv:ssä on muutakin kuin jamesbondia ja uunoturhapuroa. Tässä television ilmaiskanavien ja suoratoistopalveluiden 10 kiinnostavinta ensi-iltaelokuvaa.

Keskikesän elokuvatarjonta – onko tarjolla muutakin kuin jamesbondia, uunoturhapuroa, agathachristietä, beckiä tai wallanderia? Kyllä vain! IS Tv-lehti poimi kesän tv-elokuvista 10 tapausta. Näiden tv-ensi-iltojen kanssa lomakausi sujuu rattoisasti, paahtoi aurinko tai ei.

Ilmaiskanavien ensi-iltoja

1. Tottelemattomuus

Tottelemattomuus-elokuvan lesbosuhteeseen ajautuvia naisia näyttelevät Rachel Weisz ja Rachel McAdams.

Mikä? Newyorkilainen valokuvaajanainen palaa Lontooseen tiukkaan ortodoksijuutalaiseen yhteisöön, jossa tunteet toista naista kohtaan heräävät uudelleen yhteisön paheksunnasta huolimatta.

Miksi katsoa? Kriitikoiden ylistämän draaman lesboparia näyttelevät herkästi Rachel Weisz ja Rachel McAdams. Chileläinen ohjaaja Sebastián Lelio tunnetaan myös Oscar-palkitusta draamasta Fantastinen nainen.

Pe 2.7. Teema & Fem klo 21.00

2. Maailman lahjakkain tyttö

Puoliksi zombia, puoliksi ihmistä näyttelee Maailman lahjakkain tyttö -elokuvassa Sennia Nanua.

Mikä? Zombigeeniä kantava mutta ajattelemaan kykenevä Melanie-tyttö luotsaa eloonjääneitä ihmisiä turvaan eläviltä kuolleilta.

Miksi katsoa? Ihmisyyden ja eläimellisyyden rajaa tutkailevan kekseliään zombijännärin pääosissa hurmaavat nuori Sennia Nanua ja Gemma Arterton.

Su 4.7. TV2 klo 21.00

3. Kuninkaan hologrammi

Amerikkalainen liikemies (Tom Hanks, oik.) lähetetään Saudi-Arabiaan myymään uutta teknologiaa.

Mikä? Liikemies (Tom Hanks) oppii paljon elämästä ja itsestään yrittäessään myydä Saudi-Arabian kuninkaalle hologrammipohjaista viestintäjärjestelmää.

Miksi katsoa? Vaikka saksalaisen Tom Tykwerin ohjaaman romanttisen draamakomedian käänteet eivät yllätä, Tom Hanks on aina Tom Hanks.

Pe 9.7. Hero klo 19.00

4. Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset

Johnny Depp näyttelee pimeyden velhoa Ihmeotukset-sarjan toisessa osassa.

Mikä? Ihmeotukset-sarjan toisessa osassa Lisko Scamander (Eddie Redmaine) saa 1920-luvun New Yorkissa vastaansa Johnny Deppin näyttelemän pimeyden velhon.

Miksi katsoa? Näyttävä fantasiaseikkailu kiinnostaa ainakin Harry Potterin varttuneempia faneja, sillä samaan tarinamaailmaan sijoittuvan käsikirjoituksen on laatinut itse J.K. Rowling.

La 14.8. Sub klo 21.00

Suoratoistopalvelujen ensi-iltoja

5. Fear Street -trilogia

Fear Street -teinikauhuelokuvien Heatheria näyttelee Maya Hawke.

Mikä? Vuosiin 1994, 1978 ja 1666 sijoittuvassa kolmiosaisessa teinikauhuelokuvasarjassa nuoret joutuvat kaupunkiaan vuosisatoja vainonneen pahuuden voiman seuraaviksi kohteiksi.

Miksi katsoa? Peräkkäisinä perjantaipäivinä ensi-iltansa saavat slasher-elokuvat perustuvat nuorten kauhukirjoista tunnetun R. L. Stinen kirjasarjaan. Yhtä pääosaa näyttelee Ethan Hawken tytär Maya Hawke.

Pe 2.7. alkaen Netflix

6. The Tomorrow War

Chris Prattin näyttelemä opettaja matkaa pelastamaan tulevaisuutta tieteisspektaakkelissa The Tomorrow War.

Mikä? Lukio-opettaja värvätään matkaamaan 30 vuotta tulevaisuuteen, jossa ihmiskunta käy sotaa tuhoa kylväviä avaruusolentoja vastaan.

Miksi katsoa? Tieteisspektaakkelin tähtenä on Marvelin Guardians of the Galaxy -elokuvista tuttu letkeä Chris Pratt. Elokuvan ohjaaja Chris McKay tunnetaan satiirisista Lego Batman -elokuvista.

Pe 2.7. alkaen Amazon Prime Video

7. Babyteeth

Milla (Eliza Scanlen) rakastuu Mosekseen (Toby Wallace) elokuvassa Babyteeth.

Mikä? Syöpää sairastava 16-vuotias Milla rakastuu australialaisessa draamassa pikkurikolliseen, mikä ei ole hänen vanhempiensa mieleen.

Miksi katsoa? Millaa näyttelevä Eliza Scanlen hurmasi jo Pikku naisia -elokuvassa Beth Marchina.

To 15.7. alkaen C More

8. The Last Mercenary

Jean-Claude Van Damme näyttelee toimintakomediassa entistä salaisen palvelun agenttia Richard Brumèrea.

Mikä? 60-vuotias Jean-Claude Van Damme näyttelee uudessa toimintakomediassa Ranskan salaisen palvelun ex-agenttia ja nykyistä palkkasoturia, jonka on palattava entisiin hommiinsa pelastaakseen poikansa vaaroilta.

Miksi katsoa? David Charhonin ohjaaman elokuvan laadusta ei ole mitään takeita, mutta belgialaisen muskelitähden kasari- ja ysärifaneille se on takuulla kesän tapauksia.

Pe 30.7. alkaen Netflix

9. Coda

Emilia Jones näyttelee Coda-elokuvassa ristiriitojen repimää teinityttöä.

Mikä? Kuurojen vanhempien kuuleva 17-vuotias tytär (Emilia Jones) joutuu valitsemaan musiikkikoulun opintojen ja kuurojen vanhempiensa auttamisen väliltä.

Miksi katsoa? Sian Hederin ohjaama draama palkittiin Sundancen elokuvajuhlilla. Äitiä esittää kuuro suosikkinäyttelijä Marlee Matlin.

Pe 13.8. alkaen AppleTV+

Jos vanha suola silti janottaa...

Agatha Christie -sarja: Neiti Marple (Julia McKenzie ja Geraldine McEwan) ratkoo rikoksia herttaiseen tapaansa sunnuntaisin MTV3 klo 20.00.

Batman-sarja: Lepakkomies seikkailee sunnuntaisin 1.8. alkaen Avalla 1980- ja 1990-luvun tapaan elokuvissa Batman, Batman – paluu, Batman Forever sekä Batman & Robin.

Beck-sarja: Peter Haber ratkoo ruotsalaisrikoksia Nelosella torstaisin klo 21.00.

Bong Joon-Ho -sarja: Parasite-elokuvan ohjaajan aiemmista elokuvista nähdään C More -palvelussa elokuussa Barking Dogs Never Bite, Mother ja Memories of Murder.

James Bond -sarja: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton ja Pierce Brosnan torjuvat huippukonnien maailmanvalloitusta maanantaisin ja keskiviikkoisin Nelonen klo 21.00.

Jason Bourne -sarja: Matt Damon etsii muistinsa menettäneenä entisenä CIA-agenttina itseään TV5:llä la–su 13.8. elokuvissa Medusan verkko, Medusan perintö ja Jason Bourne.

Marseille-trilogia: Marcel Pagnolin kirjoittamaan Marseille-näytelmäsarjaan perustuvat ja satamakuppilan asiakkaista kertovat 1930-luvun draamat Marius, Fanny ja César esitetään Teema & Femillä sunnuntaisin 18.7. alkaen klo 12.00.

Men in Black -sarja: Miehet mustissa (Will Smith ja Tommy Lee Jones) pistävät letkeissä tieteiskomedioissa kampoihin avaruuden oudoille otuksille perjantaisin 6.8. alkaen MTV3:lla.

Uuno Turhapuro -sarja: Ei kesää ilman Suomen kuuluisinta laiskottelijaa – Vesku Loiri vetelehtii Subin iltaohjelmistossa läpi helteiden.