BB-talon kokemukset olivat Petra Ollille lasten leikkiä armottomaan kilpauraan verrattuna – kyyneleet valuivat Mongolian treenileirillä

Kilpauransa päättänyt painin maailmanmestari Petra Olli yllätti itsensä voittamalla Big Brother Suomi -ohjelman VIP-kauden. Realityohjelmaan osallistuminen on lasten leikkiä verrattuna huippu-urheilun haasteisiin.

Petra Ollin sulkeutuneisuus on peruja jo lapsuudesta. Tämä piirre näkyi kilpauran lisäksi myös BB-talossa.

Kyyneleet valuvat pitkin poskia, kun Petra Olli istuu Mongolian kisaleirillä 2016 ja itkee koti-ikävää.

Painin armoton valmennus- ja treenikulttuuri ovat olleet suuri osa Petran elämää jo pikkutytöstä saakka.

Ensimmäiset ajatukset treenimotivaation puutteesta alkavat hiipiä mieleen, ja hän kertoo surumielisistä ajatuksistaan avoimesti kuvausryhmälle. Nämä hetket päätyvät lopulta koskettavaan Petra Olli – kun liekkii sammuu -dokumenttiin, joka on nähtävillä Yle Areenassa.

Menee kuitenkin vielä pari vuotta siihen, että Petra Olli voittaa painin maailmanmestaruuden Budapestissa 2018. Sen jälkeen motivaatio armotonta elämää kohtaan tulee päätökseen. Vuoden 2020 alussa on aika lopettaa ura, vaikka ikää on vasta 25 vuotta.

Budapestin voittohetkistä kertoo myös MTV3-kanavalla uusintana nähtävä Kunnian päivä -ohjelmasarjan jakso, jossa Petra muistelee uransa tähtihetkeä.

Nyt Petra on 27-vuotias ja tuore Big Brother Suomi -ohjelman voittaja. Moni realityohjelmaa seurannut ei välttämättä tunne Petran historiaa, tai moni hänen uraansa seurannut ei välttämättä ole katsonut Big Brotheria.

Petra Olli voitti BB-kauden ja 30 000 euroa.

Mutta jotain yhteistäkin niissä on. Big Brotherissa vaaditaan kilpauran tavoin henkistä kestävyyttä, koska talossa ollaan täysin toisten armoilla ja vieraassa seurassa. Se saattoi auttaa Petraakin.

– Ensimmäinen viikko talossa oli tosi raskas ja vaikea, kun jatkuvasti oli niin paljon hälinää ympärillä. Ja jouduin heti ensimmäiseen häätöäänestykseen, Petra kertoo.

– Mutta olen sisäistänyt sellaisen elämänohjeen, että kaikista ihmisistä ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Sen olen oppinut lukuisilla kisareissuilla.

Ohjelman voittaminen ei ollut myöskään Petralle tärkeää, joten hän osasi ottaa häätöäänestykset sopivan rennosti. Siinä olikin selkeä ero hänen aiempaan kilpaurheilu-uraansa.

– Ajattelin, että otan talossa päivän kerrallaan. Häätöäänestykseen suhtauduin siten, että hienoa, jos saan vielä jatkaa talossa ja tutustua lisää muihin tyyppeihin, mutta hienoa on myös se, jos pääsen takaisin kotiin rakkaiden ihmisten pariin. Se oli vähän sellainen win-win-tilanne.

Voittorahat eli 30 000 euroa menevät normaaliin elämiseen, ja jonkinlaisen siivun Petra haluaa käyttää nuorten urheilun tukemiseen.

– Ja robottiruohonleikkuri on hankittu vanhempieni kotiin Lappajärvelle.

Nuorten urheilijoiden valmentaminen Kuortaneen urheiluopistolla on tällä hetkellä Petran päätoiminen työ.

Painijalupauksiin keskittyvä Petra Junior Team perustettiin juuri ennen hänen kilpaurheilu-uransa loppua tammikuussa 2020, ja parhaillaan Petra suorittaa valmentajatutkintoa.

Petra Olli valmentaa tyttöjen painijoukkuetta Petra Junior Teamia Kuortaneen Urheiluopistolla.

– Haluaisin valmentajana olla ihmislähtöisempi. On hyvä tietää, miten urheilijalla menee elämässä muutenkin kuin vain treenisalilla, koska siten yhteistyökin on hedelmällisempää. Pidin itse koko urani ajan paljon asioita sisälläni, Petra sanoo.

Areenan dokumentti avaakin koskettavasti Petran sulkeutunutta puolta.

Peräti kuusi aikuisten arvokisamitalia ja yksitoista nuorten arvokisamitalia voittanut painija ei kertonut lopettamisajatuksistaan tai muistakaan murheistaan edes omalle puolisolleen Indrek Vassusille. Vain yksi hyvä ystävä tiesi, mitä Petran mielessä liikkuu

– Minun on välillä vaikea avautua, ja parisuhteessakaan en aina puhu asioista. Olen varmaan perinyt sellaisen peruspohjalaisen periaatteen etenkin isältäni, että kyllä minä pärjään, älkää minusta välittäkö, Petra pohtii.

Petra yllätti itsensäkin lähtemällä pitkän pohdinnan jälkeen asukkaaksi BB-taloon.

– Lopulta päätin ajatella vähän laatikon ulkopuolelta, että miksen voisi lähteä mukaan – olenhan tottunut menemään paikkoihin, joissa on paljon vieraita ihmisiä. Ja kyllähän BB voittaa kirkkaasti esimerkiksi Mongolian ja Venäjän treenileirit. Oli myös kivempaa, kun oli ihmisiä koko ajan ympärillä, sillä leireillä oli yksinäistä.

Petra reissasi parhaimmillaan 130 päivää vuodessa. Hän harjoitteli viikkoja maajoukkueleireillä milloin Venäjällä, Japanissa, Kazakstanissa ja Mongoliassa ja haki sieltä yhä vaativampia vastustajia.

Paikat treenileireille järjesti Petran erittäin kunnianhimoinen valmentaja Ahto Raska, joka valmensi Petraa tämän uran ajan vuodesta 2008 saakka.

Venäjällä vastassa olivat myös 45 asteen paukkupakkaset ja äärimmäisen kurinalainen treenaaminen.

Kun liekki sammuu -dokumentti kertoo painin kovuudesta lajina.

– Ne eivät olleet helppoja reissuja. Olin monet kerrat itku silmässä, mutta tein mitä piti, jotta voin kehittyä paremmaksi painijaksi. Sanotaanko näin, että ei ole ikävä Siperiaan.

Kun liekki sammuu -dokumentti avaa myös treenileirien ja valmennuskulttuurin karua elämää.

” Huippu-urheilijan työ on raakaa, ja paini on lajina äärimmäisen kova. Se vaatii sekä henkistä että fyysistä kestävyyttä.

– Olen saanut dokumentista todella paljon kiitosta, vaikka toki se avaa vain murto-osan kilpaurastani. Huippu-urheilijan työ on raakaa, ja paini on lajina äärimmäisen kova. Se vaatii sekä henkistä että fyysistä kestävyyttä. Dokumentissa on myös kiitettävän paljon syvyyttä, koska siinä haastatellaan myös minun läheisiäni.

Lisää on myös luvassa, sillä Petran vaiheista kertova, Mikko Kekäläisen kirjoittama elämäkerta julkaistaan lokakuussa.

Reality-ohjelmista Petralla oli jo hieman aiempaa kokemusta, sillä hän osallistui pian uransa päätyttyä Mestareiden mestari -ohjelman kuvauksiin. Sarja esitetään kesän aikana uusintana.

– Se tarjosi minulle loistavaa vertaistukea jo uransa päättäneiltä huippu-urheilijoilta. Sain kuulla heiltä, miten he ovat jatkaneet elämäänsä uran jälkeen, Petra muistelee.

Kuortaneen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus pyysi Petraa uran jälkeen sinne valmentajaksi.

– Otin sen aluksi vitsinä, mutta ei se onneksi sellainen ollutkaan, Petra naurahtaa.

Juhannuksen jälkeen Petra suuntaa valmennettavineen Viroon, jossa on naisten kansainvälinen painileiri. Siellä Petra näkee vanhat kilpakumppaninsa uransa päätyttyä – tällä kertaa valmentajan pestissään.

– Moni heistä on laittanut minulle viestejä, että milloin teen comebackin, ja monet ovat viestittäneet, että hienon uran teit. Comebackia ei ole luvassa, mutta on kiva nähdä vanhoja kilpakumppaneita.

Kesälomalla Petra vierailee kotipaikkakunnallaan Lappajärvellä.

Kesälomallaan Petra aikoo golfata, mökkeillä, kalastaa ja vierailla kotipaikkakunnallaan Lappajärvellä. Seinäjoella ja osittain miehensä luona Tallinnassa asuva Petra kertoo elävänsä edelleen hyvin liikuntapainotteista elämää. Se on peruja muutoinkin varsin liikunnallisesta perheestä.

Petran jälkeen perheen kilpauraa on jatkanut veli Perttu Olli, joka pelaa superpesistä.

– Minut näkee kesällä takuulla pesiskatsomossa, sillä nyt on oma vuoroni mennä kentän laidalle kannustamaan.

Elämä urheilu-uran jälkeen on rennompaa, ja Petra kertoo olevansa helpottunut ja tyytyväinen tekemiinsä ratkaisuihin.

– Enää muidenkaan ihmisten ei tarvitse elää vain minun aikataulujeni mukaan, ja kalenterin voi täyttää huomattavasti vapaammin, Petra iloitsee.

