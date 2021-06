Äiti haukkui rumaksi ja alkoholisti-isä jätti heitteille - Eleanor Rooseveltin traaginen lapsuus teki hänestä yhden suurista naisjohtajista

Eleanor Rooseveltistä tuli aivan poikkeuksellinen Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, jonka elämään mahtui runsaasti tragedioita. Hän oli sekä rakastettu että vihattu. Dokumenttisarja paljastaa, että Klu Klux Klan tarjosi hänestä jopa 25 000 dollarin tappopalkkion.

Maailmaa muuttaneesta Eleanor Rooseveltistä (1884–1962) tuli Yhdysvaltain ensimmäinen nainen 4. maaliskuuta 1933, mutta vielä tuolloin kukaan ei aavistanut, millainen vaikutus hänellä olisi maailmaan seuraavan 12 vuoden aikana.

TV1-kanavan esittämän Naiset vallan takana -dokumenttisarjan avausjakso avaa naisen osin traagistakin elämää.

Eleanorista tuli lopulta aivan poikkeuksellinen presidentin puoliso, jonka ansiosta rotuerotteluun alettiin puuttua. Hänestä tuli myös yksi maailman tunnetuimmista ihmisoikeusaktivisteista vastaperustetussa YK:ssa.

Hänen rakkautensa kohdistui ensisijaisesti kansaan – erityisesti köyhiin ja hädänalaisiin. Häntä ajoi eteenpäin usko tasa-arvoon, ja hän todella halusi muuttaa maailmaa.

Moni uskoo, että Eleanorista tuli aikansa vaikutusvaltaisimpia naisia erittäin rankan lapsuutensa vuoksi. Hän syntyi rikkaaseen ja vaikutusvaltaiseen sukuun 1884: hänen Elliott-isänsä isoveli oli presidentti Theodore Roosevelt.

vanhemmat hylkäsivät Eleanorin erityisesti emotionaalisesti. Äiti Anna Hall oli pettynyt omaan esikoistyttäreensä ja etenkin tämän ulkonäköön.

– Äitini oli oikea kaunotar, ja hänellä oli tapana sanoa, että Hallin suvussa ei ole rumia ankanpoikia, mutta että minä olen poikkeus, Eleanor Roosevelt muistelee dokumentissa esitettävässä vanhassa haastattelussa.

Eleanorin äiti kuoli tytön ollessa vasta 8-vuotias, ja lapsuus oli täynnä pettymyksiä.

– Hänen äitinsä kutsui Eleanoria mummoksi, mikä oli todella nöyryyttävää, tietokirjailija Susan Quinn sanoo.

– Hänen isänsä oli juoppo ja narkkari. Kerran hän joi itsensä miestenklubilla niin humalaan, että unohti tyttärensä, joka odotti ulkopuolella, Quinn jatkaa.

Isä kuoli alkoholiin, kun Eleanor oli vajaa 10-vuotias.

Quinn kertoo Eleanorin olleen hyvin yksinäinen lapsi, joka joutui orvoksi tultuaan äidinäitinsä luokse. Siellä hänellä oli sadistinen ranskankielinen kotiopettaja, ja Eleanor joutui pääosin kotiapulaisten kasvattamaksi.

– Kotiopettaja kiskoi Eleanorin hiuksia, kun palmikoi niitä, Quinn kertoo.

Isoäiti puolestaan lukitsi Eleanorin jatkuvasti useammalla lukolla omaan huoneeseen tämän ollessa 14-vuotias.

Eleanorin pelastus oli lopulta se, että isoäiti lähetti tytön Allenswoodin sisäoppilaitokseen Englantiin, jota johti Marie Souvestre.

Eleanorista tuli hänen lempioppilaansa – ja pian myös opiskelijakollegoiden, sillä Eleanor auttoi muita ja sai paljon kukkia ja lahjoja kiitokseksi. Hän oppi, että voi saada ystäviä tekemällä muille hyviä asioita. Säikky lapsi oli pian poissa, kun Eleanor sai itseluottamusta siihen, että hän voi muuttaa maailmaa.

Eleanor joutui kestämään myös miehensä uskottomuuden aiheuttamat traumat.

Kaukaista sukua toisilleen olevat Eleanor ja Franklin D. Roosevelt alkoivat seurustella, kun Eleanor oli 18, ja he avioituivat 1905.

He olivat olleet yhdessä yli 30 vuotta, kun Franklinista tuli presidentti. Heillä oli viisi poikaa ja tyttö. Lapsista yksi poika kuoli vauvana.

Pariskunnan liittoa kutsutaan dokumentissa jopa Yhdysvaltain historian merkittävimmäksi kumppanuudeksi, sillä Eleanor esitteli jo varhain Franklinille muun muassa köyhien asuinalueita, joista tämä ei ollut lainkaan tietoinen.

Pariskunta oli kuitenkin eron partaalla ennen presidenttikautta, kun Franklin palasi 1918 Euroopasta sairaana ja Eleanor löysi tämän matkalaukusta oman entisen sihteerinsä Lucy Mercerin ja Franklinin väliset kirjeet. Näillä oli ollut jo pitkään salasuhde.

Dokumentissa kerrotaan, miten Eleanor masentui, ja hänen maailmaltaan putosi pohja, sillä lapsena ilman rakkautta jääneen naisen pahin painajainen toteutui. Hänen rakastamansa mies rakastikin toista naista.

– Suhteen jälkeen he taisivat nukkua aina eri makuuhuoneissa. Isoäitini sanoi, että on mahdollista antaa anteeksi, mutta unohtaminen on vaikeampaa, lapsenlapsi Nina Roosevelt Gibson sanoo dokumentissa.

Presidentti Franklin D. Roosevelt ja Eleanor Roosevelt vuonna 1935.

Ikävästä tapahtumasta seurasi se, että Rooseveltien liitto muuttui kumppanuudeksi.

Se myös vapautti Eleanorin olemaan se nainen, joka haluaa pelastaa ennen kaikkea maailman. Ja sen hän todella teki päästyään Yhdysvaltain ensimmäiseksi naiseksi.

Presidentin puolisoiden rooli oli ollut siihen asti hyvin rajoitettua: tämän tuli vain seurustella ja emännöidä, järjestää teekutsuja – ei muuta. Sellainen elämä ei sopinut Eleanorille.

Roosevelt kertoo itsekin dokumentissa näytettävissä vanhoissa videopätkissä, ettei ollut tavanomainen presidentin puoliso.

– Olin presidentin puolisona varsin kapinoiva. Tein asioita, jotka eivät olleet tavallisia Valkoisen talon emännälle.

Eleanor Roosevelt teki suuren vaikutuksen maailmaan monella eri tavalla.

– Isoäidillä ei ollut tapana mukautua siihen, mitä häneltä odotettiin. Sillä tavalla sankarit kai syntyvät, lapsenlapsi Anna Eleanor Roosevelt sanoo.

Presidentin puolisoksi päätyessään Eleanor oli jo ehtinyt toimia 17 merkittävän yhdistyksen hallituksessa New Yorkissa, ja hänellä oli oma uransa toimittajana ja kansalaisaktivistina.

Häntä kuvaillaan dokumentissa tarmonpesäksi, joka oli hyvin aktiivinen myös demokraattisessa puolueessa. Hän ei tuntunut viettävän lainkaan vapaa-aikaa, vaan kirjoitti kolumneja, teki radio-ohjelmaa tai vieraili kansalaisten luona ympäri maailmaa.

Tietokirjailija Robin Gerber kuvailee dokumentissa, miten Eleanor ymmärsi oppia hyödyntämään sitä etua, että Valkoisesta talosta pystyi puhumaan koko maailmalle.

Kaksi päivää miehensä virkaanastujaisten jälkeen hän aloitti omat lehdistötilaisuutensa, joka oli Valkoisessa talossa täysin uutta – ja hän teki sen vieläpä ennen miehensä ensimmäistä lehdistötilaisuutta.

Lehdistötilaisuudet keskittyivät hallituksen hankkeisiin, sukupuolisyrjintään, köyhyyteen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.

Eleanorin vaikutusvaltaisin vihollinen oli FBI:n pääjohtaja, koska kansalaisoikeusliikkeen ja mustien tukeminen oli ”epäamerikkalaista”.

Hänestä on kertynyt FBI:lle yli 3500 sivua arkistomateriaalia, sillä esimerkiksi joka ikistä sanaa mustien oikeuksien puolesta pidettiin kommunistisena.

Klu Klux Klan puolestaan tarjosi 25 000 dollarin palkkion Eleanorin tappajalle.

Historiantutkijat Christopher Brick ja Allida Black muistelevat, miten presidentin puheenkirjoittajat vitsailivat, että heidän pitää saada siirrettyä Eleanorin housut Franklinille.

Franklin otti Eleanorin mukaansa ympäri maailmaa, koska puoliso todella kuunteli ihmisiä ja sai näin tietää paljon asioita. Presidentin esikunta huomasi, että Eleanoriin pitää suhtautua vakavasti, sillä presidentti otti usein tämän mielipiteet esiin.

Pahan laman aikaan Eleanor pyysi kansalaisia kirjoittamaan hänelle ja kertomaan, millaisia ongelmia kullakin on, koska Washingtonissa ei hänen mukaansa mitenkään tiedetä kaikkea.

Hänelle saapui joka kuukausi kymmeniä tuhansia kirjeitä, neljän ensimmäisen kuukauden aikana niitä oli kertynyt 300 000.

Dokumentissa kerrotaan myös Eleonorin ainutlaatuisesta ystävyyssuhteesta naistoimittaja Lorena Hickokiin.

He lähettivät toisilleen yli 3000 viestiä elämänsä aikana, ja vaikka suhteen laadusta ei ole täyttä selvyyttä, historiantutkijat uskovat heidän rakastaneen toisiaan.

Eleanor ei lopulta jäänyt vaille toivomaansa rakkautta, sillä sitä sateli myös kansalaisilta ympäri maan.

Atlantic Crossing -sarjan Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) ja Eleanor Roosevelt (Harriet Sansom Harris).

Eleanor Roosevelt aloittaa Naiset vallan takana -dokumenttisarjan.

Dokumenttisarjassa tutustutaan hänen lisäkseen Lady Bird Johnsonin, Jackie Kennedyn, Nancy Reaganin, Hillary Rodham Clintonin ja Michelle Obaman tarinoihin.

Nämä ikoniset naiset auttoivat miehiään rakentamaan historialliset uransa ja ovat myös omilla meriiteillään jättäneet jälkensä Yhdysvaltain poliittiseen ja sosiaaliseen elämään.

Naiset vallan takana, TV1 torstaisin 24.06. alkaen klo 19.00, kaikki kuusi jaksoa ovat jo katsottavissa Yle Areenassa.