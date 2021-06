The Voice of Finlandin uuden kauden tähtivalmentajat julki – luvassa täysin poikkeuksellinen kausi

The Voice of Finlandin All Stars -kausi nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa.

The Voice of Finland: All Starsissa kaikkien aikojen parhaimmat The Voice of Finland -kilpailijat ottavat mittaa toisistaan. Kaikki mukana olevat laulajat ovat päässeet aikoinaan mukaan TVOFin suoriin lähetyksiin ja jopa finaaliin, mutta eivät ole vielä voittaneet.

The Voice of Finland: All Starsin tähtivalmentajina toimivat aikaisemmilta kausilta tutut: Michael Monroe, Tarja Turunen ja Elastinen. Tuttuun tapaan he päättävät pelkän kilpailijan äänen perusteella, kääntävätkö tuolinsa ja haluavatko kilpailijan mukaan omaan tiimiinsä.

Michael Monroe on toiminut kolmikosta pisimpään The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Hän oli mukana kausilla 1-6. Elastinen nähtiin punaisessa valmentajan tuolissa kausilla 1-3, ja Tarja Turunen valmensi omia tiimejään TVOF-kausilla 4-5.

– Tämä on hienoimpia asioita, mitä mulle on tapahtunut vuosikausiin. Mä olen kaivannut, ja sydän on ollut aina Voicessa. Harmitti silloin, kun se loppui, mutta nyt tämä on maailman paras pay back, että me ollaan täällä kolmestaan. Ei voi muuta kuin nauttia! Tämä on aivan mieletöntä! Michael Monroe riemuitsee.

– Ihan supersiistiä olla taas tässä! iloitsee puolestaan Tarja Turunen.

– Upealta tuntuu taas istua tässä pitkästä aikaa! En malta odottaa, että kausi alkaa ja päästään taas kuuntelemaan hurja määrä hieoja laulajia ja tällä kertaa ekstrahienoja, koska kaikki on olleet jo liveissä mukana! Elastinen kertoo tyytyväisenä.

The Voice of Finland: All Starsin juontaa Heikki Paasonen.

The Voice of Finland: All Stars on upouusi ohjelma, joka nähdään nyt ensimmäisenä maailmassa Suomessa ja Ranskassa. All Starsin kausi on totuttua TVOF-kautta lyhyempi, ja kausi koostuu kuudesta jaksosta.

The Voice of Finland: All Stars alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 28. elokuuta.