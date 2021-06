Hollywood-tähti Paul Anderson saapuu Suomeen! Suomalaisohjaajan toimintaelokuvaa kuvataan Lapissa

Paul Anderson ja Jorma Tommila nähdään Jalmari Helanderin ohjaaman Sisu-elokuvan pääosissa.

Jalmari Helanderin ohjaaman ja käsikirjoittaman sekä Petri Jokirannan tuottaman Sisu-elokuvan kuvaukset alkavat syyskuussa Lapissa

Pääosissa nähdään Helanderin Rare Exports -elokuvan tähti Jorma Tommila sekä brittiläinen Paul Anderson, joka on tuttu muun muassa Oscarin voittaneesta elokuvasta The Revenant sekä tv-sarjasta Peaky Blinders.

Tiedotteen mukaan Sisu-elokuva on hermoja raastava toimintaelokuva toisesta maailmansodasta, jossa yksi mies taistelee natsien tuhopartiota vastaan Lapin erämaassa.

– Minulla on ollut unelma 10-vuotiaasta asti tehdä räjähtävä toimintaelokuva Suomessa. Lopultakin olen tilanteessa, jossa saan toteuttaa haaveeni ja ohjata eeppisen selviytymistarinan, joka sijoittuu toisen maailmansodan runtelemaan Lappiin, Jalmari Helander kertoo tiedotteessa.

Paul Anderson on tuttu monista menestyselokuvista.

Paul Anderson on tunnettu Arthur Shelbyn roolistaan hittisarjassa Peaky Blinders. Hänellä on myös ollut merkittäviä rooleja elokuvissa The Revenant, Hostiles, In The Heart Of The Sea ja ’71. Anderson on juuri päättänyt Guillermo Del Toron ohjaaman Nightmare Alley -elokuvan kuvaukset, jossa vastanäyttelijöinä nähdään Cate Blanchett, Bradley Cooper ja Rooney Mara.

Sisu saa ensi-iltansa vuonna 2022.

Jussi-palkittu Jorma Tommila on esiintynyt useissa elokuvissa, kuten Bad Luck Love, Raid, Muukalainen, Vares – yksityisetsivä, Erottamattomat sekä Harjunpää ja pahan pappi.

Elokuvassa syvällä Lapin erämaassa Aatami Korpi (Jorma Tommila) etsii kultaa. Ajoittain pommikoneiden ylilento ja etäiset sodan äänet kuuluvat kirkkaina syysöinä. Viimein raskas työ palkitaan ja kultapöly vaskoolissa kasvaa kultakimpaleiksi, Aatami lähtee viemään kulta-aarrettaan lähimpään kaupunkiin. Kun Aatamia vastaan rymistelee SS Obersturmführer Bruno Helldorfin (Paul Anderson) johtama kolmekymmentä henkinen natsituhopartio, alkaa henkeäsalpaava ja kullanhimoinen takaa-ajo läpi tuhotun ja miinoitetun Lapin erämaan.

Elokuvan tv-esityksistä vastaa MTV Oy, ja elokuva tullaan näkemään myös C More -suoratoistopalvelussa.