Jättiyllätys: Legendaarinen Onnenpyörä palaa tv-ruutuun juontajinaan Niko Saarinen ja Cristal Snow: "Soitin heti Janne Porkalle ja kysyin hänen mielipidettään"

Cristal Snow’n ja Niko Saarisen luotsaamassa Onnenpyörässä kilpailevat nyt julkkikset.

Maailman tunnetuin game show Onnenpyörä palaa tv-ruutuihin ensi syksynä. Suomalaisia jo 90-luvulla villinnyt tv-visailu on kokenut monia uudistuksia ja nyt Onnenpyörä VIP -nimistä ohjemaa juontavat Cristal Snow ja Niko Saarinen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lukuisista tv-ohjelmista tutut Cristal Snow ja Niko Saarinen pääsevät luotsaamaan tv-sarjaa yhdessä.

– Toki tunnen Nikon entuudestaan, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun teemme isompaa työprojektia yhdessä. Niko on ollut Kymppitonnissa vieraana useita kertoja ja hän on aina ollut joka kausi se kaikista toivotuin vieras. Meillä on ollut ihan järjettömän hauskaa yhdessä ja omintakeinen huumori, Cristal Snow kertoo.

Tosi-tv-konkari Niko Saarinen sanoo olevansa innoissaan, että tällä kertaa hän ei ole tv-kameroiden edessä kilpailijana, vaan toisena juontajana.

– Mulle tuli mieleen heti vanhat Onnenpyörät ja mietin, että onko roolini pelkästään se, että kääntelen palikoita. Siihen en ehkä lähde, mutta kun sanottiin, että saan puhua, niin otin pestin vastaan! Saarinen nauraa.

– Tarjous oli niin uskomaton, että mietin kahden viikon ajan, olenko piilokamerassa. Olen odottanut viimeiset kymmenen vuotta tällaista tilaisuutta ja sitä, ettei mua aina pyydetä mukaan kilpailijaksi. Olen katsonut tv-visailuja nuorempana tosi paljon ja on siistiä päästä vetämään sellaista.

Onnenpyörä VIP -kaudella kilpailijoina nähdään julkisuudesta tuttuja henkilöitä. - Ehkä me vähän kiusataan kilpailijoita, mutta lämpimällä ja äidillisellä otteella, Cristal Snow myhäilee.

Onnenpyörä VIP -ohjelmassa pyörää pääsevät tällä kertaa pyöräyttämään julkisuudesta tutut henkilöt. Palkintopotit lahjoitetaan jokaisen finaalin voittajan valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Onnenpyörä on yksi maailman vanhimmista ja suosituimmista tv-visailuista. Yhdysvalloissa sitä on esitetty jo vuodesta 1975 lähtien. Asetelma on vuodesta toiseen ollut se, että ohjelmaa luotsaa miesjuontaja ja avustajana toimii nainen.

Nyt kaikki on toisin. Onnenpyörä VIP -ohjelmassa avustaja ei todellakaan jää hiljaiseksi sivustakatsojaksi ja Cristal Snow nähdään juontajana täydessä dragissa.

– En olisi osannut arvata, että kun Onnenpyörä palaa ruutuun Suomessa, niin juontajana on kaksi miestä, Saarinen hihkuu.

– Me tehdään historiaa ja minä olen mekossa! Hykerreltiin promokuvia ottaessa miten meidän pitäisi lähettää kuvat Amerikkaan, että katsokaa, meillä on juontajina drag queen ja todella flashy mies. Onnenpyörässä roolit ovat aiemmin olleet todella perinteiset, joten on hienoa tehdä jotain rohkeasti eri tavalla, Snow iloitsee.

Onnenpyörää esitettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuosina 1993–2001. Ohjelma palasi tv-ruutuihin 2018–2019 Jethro Rostedin juontamana.

90-luvulla tv-visailu nautti valtavaa kansansuosiota Janne Porkan juontamana ja liimasi suomalaisperheet tv-ruutujen ääreen parhaaseen katseluaikaan.

Janne Porkka ja Saija Palin isännöivät Onnenpyörää 90-luvulla ja 2000-luvun alussa.

Snow ja Saarinen toteavat, että ohjelman uudistuminen ja uudet juontajat herättävät taatusti huomiota tv-katsojien parissa.

– Juontajavalinnat herättävät varmasti keskustelua, mutta mielestäni hyvän ohjelman ympärillä käy aina keskustelu kuumana. Odotan innolla kansan reaktiota, Saarinen kuvailee.

Cristal Snow sanoo käyneensä pitkän keskustelun Janne Porkan kanssa Onnenpyörän juontamisesta, kun hänelle tarjottiin pestiä.

– Tiesin tämän jakavan mielipiteitä, joten otin heti yhteyttä Janne Porkkaan, kerroin, että tällaista olisi tapahtumassa ja kysyin hänen mielipidettään. Halusin saada siunauksen ja kysyä, että onko tämä hänen mielestään hyvä idea. Pyysin Jannelta niin sanotusti Onnenpyörän kättä ja sain siunauksen, Snow paljastaa.

Janne Porkka teki suomalaisiin tv-katsojiin lähtemättömän vaikutuksen Onnenpyörä-visan juontajana. Alkuvuosina hänen avustajanaan ohjelmassa nähtiin Tiina Vierto.

Snow kuvailee käyneensä ikimuistoisen keskustelun Porkan kanssa. Hänelle Porkan tuki on erityisen tärkeää, sillä juontajakonkari teki ohjelmasta Suomessa jättimenestyksen ja ohjelma profiloituu yhä vahvasti Porkan persoonaan.

– Puhuimme varmaan 45 minuuttia. Janne on ollut todella kannustava ja keskustelumme oli tosi lämminhenkinen, Snow kiittää.

– Enpä olisi lapsena uskonut, että jonakin päivänä juttelisin Janne Porkan kanssa siitä, että minä juonnan Onnenpyörää, hän hämmästelee.

Onnenpyörä VIP alkaa Fox-kanavalla lokakuussa 2021.