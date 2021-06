Sofia Belórf avautuu tv-sarjassa terapeutille hänen ja Stefanin suhteen ongelmista – syyttää Martina Aitolehteä ja Niko Ranta-ahoa

Sofia Belórf kertoo Sofian salaisuudet -sarjassa terapeutilleen, kuinka menneiden suhteiden painolasti on vaikuttanut suuresti hänen ja Stefan Thermanin parisuhteeseen.

Sometähti ja fitnessvaikuttaja Sofia Belórfin elämästä kertovassa realitysarjassa Sofian salaisuudet nähdään, kuinka Belórf menee ensimmäistä kertaa elämässään terapiaan. Sarjaa esittää discovery+.

Belórf tapaa sarjassa psykoterapeutti Riina Luomanperän. Belórf uskoutuu terapeutille hänen ja Stefan Thermanin parisuhteen kipukohdista.

Alkuvuodesta kuvatussa jaksossa Belórf kuvailee, kuinka hänen mielestään heidän parisuhteessaan on liikaa menneisyyden taakkaa.

–Tämän hetken suhteessa on edellisen suhteen paskat, Belórf täräyttää terapeutilleen ja lisää:

– Niin minun puoleltani kuin mieheni Stefun puolelta.

Sofia Belórf ja hänen psykoterapeuttinsa Riina Luomanperä nähdään Sofina salaisuudet -sarjan neljännessä jaksossa.

Belórf eli aiemmin avoliitossa Katiska-huumevyyhdin pomona tutuksi tulleen Niko Ranta-ahon kanssa. Myös Belórf tuomittiin Katiska-vyyhtiin liittyen 80 päivän ehdolliseen vankeustuomioon huumausainerikoksesta ja rahanpesusta. Belórf on kiistänyt tienneensä ex-kumppaninsa rikoksista ja väittää olevansa itsekin syytön.

Therman puolestaan eli yhdeksän vuotta avoliitossa Martina Aitolehden kanssa ja ex-parilla on yhdessä kahdeksanvuotias tytär.

– Minun osaltani se oli sitä, että minulla oli vielä sydänsurut aivan valtavat edellisestä suhteesta, kun tämä suhde alkoi, Belórf kuvailee ja jatkaa:

– Minulla oli pakko erotilanne suhteestani, kun Niko joutui vankilaan ja tiesin, että hän joutuu olemaan siellä pitkään. Se oli minulle shokki, että hän oli tällainen Suomen historian isoin huumekauppias. Hyppäsin tosi nopeasti uuteen suhteeseen ja en ollut vielä toipunut sydänsurustani.

Belórf kuvailee terapeutille myös sitä, kuinka kokee Aitolehden myös vaikuttaneen parisuhteeseensa.

– Stefun exä on tuonut omat murheensa tähän, että hän on ollut minua kohtaan niin kamala. Olen tuntenut koko ajan sen, miten joku yrittää mustamaalata minua. En ole päässyt aloittamaan uutta suhdetta normaalisti. En oman exäni takia, enkä hänen exänsä takia, Belórf kuvailee realitysarjassa.

Sofia Belórf kuvattuna Sofian salaisuudet -sarjan lehdistötilaisuudessa Helsingissä 7. kesäkuuta.

Hän kertoo terapeutille, kuinka kokee parin näiden ongelmien vuoksi myös kääntyneen välillä toisiaan vastaan, sillä he eivät ole osanneet tukea toisiaan vaikeissa tilanteissa.

– Minusta tuntuu, että ongelma on se, että tässä on kaksi ihmistä, joilla on niin kauheat paskalastit, jotka ovat tulleet sieltä edellisistä suhteista ja sitten on tuo julkinen paine ja työpaineet. Käännymme toisiamme vastaan, vaikka meidän pitäisi olla yhdessä vastaan näitä vaikeita juttuja. Minusta tuntuu välillä siltä, että olemme toistemme vihollisia.

Terapeutti kysyy Belórfilta luottaako tämä siihen, että suhteen ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa.

– Välillä tulee hetkiä ja aikoja, kun mietin, että saanko sellaista tiettyä kunnioitusta takaisin häntä kohtaan. Joissain asioissa se kunnioitus on mennyt. Kun aikaa on mennyt, sitten joissain asioissa se kunnioitus palaa ja se antaa toivoa, Belórf kuvailee.

Sofian salaisuudet discovery+-palvelu kaksi jaksoa maanantaisin.