Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Mr. Bean -tähti Rowan Atkinson elää lapsiperhearkea 28 vuotta nuoremman rakkaansa kanssa – avioerokohussa ryvettynyt tähti varjelee yksityisyyttään kaikin keinoin

Rowan Atkinsonilla on pitkä ura nolojen tilanteiden miehenä komediasarjassa. Yksityiselämässä hän on perheenisä, joka on jopa pelastanut läheisensä lentokoneessa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Rowan Atkinsonin esittämä Mr. Bean ajautuu noloista tilanteista toiseen.

Ruskea tweed-takki, valkoinen paita, punainen solmio. Brittikoomikko Rowan Atkinsonin Mr. Bean tupsahti televisioon ensi kertaa 1990 tutun arkisessa univormussaan. Sarjaa tehtiin kuusi vuotta. Nyt se alkaa uusintana MTV3:lla. Tyyli on pitänyt, ja hahmon ydin on pysynyt ennallaan: Bean on hiljainen, itsekseen viihtyvän poikamiehen ja ympäristöönsä uteliaasti suhtautuvan vauvan risteytys. – Lapsi aikuisen miehen kehossa, kuuluu Atkinsonin oma arvio. Hän kehitti rakastetun hahmon opiskellessaan Oxfordissa sähköinsinööriksi. Hieman Jacques Tatia, sekaan Peter Sellersiä, sitten annos fyysistä komediaa ja mykkäfilmien arvoituksellisuutta. Jaksoissa Bean joutui toinen toistaan nolompiin tilanteisiin. Vain hänen kaltaisellaan tumpelolla uimahallireissu päättyi kymmenenmetrisen ponnahduslaudan kautta altaaseen ilman uimahousuja ja kuningattaren kättely-yritys kunnon kolkkaamiseen. Rowan Atkinsonin esittämä Mr. Bean on valtavan suosittu ympäri maailmaa. Hahmo on seikkaillut niin tv-sarjoissa, elokuvissa kuin olympialaisissakin! Vuonna 1997 valmistunut Bean – äärimmäinen katastrofielokuva vei Beanin töppäilemään Yhdysvaltoihin, ja Mr. Bean lomailee -komedia (2007) puolestaan Ranskaan. Kun Lontoo isännöi vuoden 2012 kesäolympialaisia, kuka viiletti avajaistapahtumassa? Mr. Bean tietysti. Yksityiselämässä Rowan Atkinson ei ole yhtä tumpula. Vuonna 2001 mies oli lomamatkalla Keniassa, kun hänen perhettään kuljettaneen pienkoneen lentäjä menetti tajuntansa. Lentotaidoton Atkinson onnistui pitämään koneen ilmassa, kunnes lentäjä palasi tajuihinsa. Atkinson tunnetaan myös nopeiden ja kalliiden autojen ystävänä. Vuonna 2011 hän kolaroi McLaren-urheiluautonsa kovassa vauhdissa. Auto syttyi ulosajon seurauksena tuleen, mutta näyttelijä pääsi omin avuin ulos. Tähti avioitui ensimmäisen vaimonsa Sunetra Sastryn kanssa vuonna 1990. Pari sai kaksi lasta, jotka ovat jo aikuisia. Ero tuli 2015 suuren kohun saattelemana, kun Atkinsonin huhuttiin jättänen vaimonsa 28 vuotta nuoremman naisen takia. Hänen nykyinen puolisonsa on näyttelijä Louise Ford. Pari sai yhteisen lapsen vuonna 2017. Atkinson elää siis jälleen pikkulapsen isän elämää, nyt 66-vuotiaana. Rowan Atkinson on pysynyt vaitonaisena yksityiselämästään vuoden 2015 erokohun jälkeen. Hänen ja Louise Fordin suhteen huhutaan alkaneen kun tähti oli naimisissa. Atkinsonia ja Fordia on kuvattu yhdessä äärimmäisen harvoin. Lue lisää: Suosikkikoomikko, 34, avasi sanomalehden ja hieraisi silmiään – tyttöystävä oli jättänyt ja lähtenyt Mr Bean -tähden, 64, matkaan Mikä Mr. Beanissa sitten oikein vetoaa edelleen ympäri maailmaa? Siitä on tehty lukemattomia versioita animaatiosarjaa myöten. Viimeisimpiin kuuluu Handy Bean -sarja (2018–), jossa Mr. Bean yrittää kokata, luoda taideteoksia ja rakentaa, tietenkin katastrofaalisin seurauksin. Suomessa Mr. Beania on esitetty Nolojen tilanteiden miehenä. Nimessä piilee selitys suosiolle. Sarjassa arjen sattumuksista paisuu elämää suurempia kiusallisia tilanteita – ja sellaisen tunnistavat useimmat meistä. Mr. Bean La 12.6. alkaen MTV3 klo 20.00 & 20.30.