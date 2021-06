Nörttityttöjä, seksikkäitä cheerleadereita ja valtataistelua koulun käytävillä – tunnistatko teinielokuvien tutuimmat kliseet?

Teinielokuvissa urheilijat ovat aina pahiksia, oppitunnit kestävät viisi minuuttia ja päähenkilöstä kuoriutuu päitä kääntävä megabeibe. Kuulostaako tutulta? IS:n kesäsarjassa esitellään erilaisia tv- ja elokuvamaailmasta tuttuja kuluneita juonenparsia ja latteuksia.

1. Rumasta ankanpoikasesta kuoriutuu hottis

Teinielokuvien päähenkilö aloittaa koulutaipaleensa pilkattuna nörttinä. Hänet on leimattu hikipinkoksi, koska hän pärjää koulussa ja on tunnollinen oppilas. Ilkeät cheerleaderit naljailevat sankarin tai sankarittaren silmälaseista, hammasraudoista tai kiharista hiuksista.

Viimeistään kesälomalla teinielokuvissa päähenkilö kokee valtavan muodonmuutoksen. Rumasta ankanpoikasesta kuoriutuu todellinen hottis.

Vuoden 2001 Prinsessapäiväkirjat-elokuvassa 15-vuotias Mia (Anne Hathaway) saa tietää olevansa prinsessa. Kömpelö tyttö ei kuitenkaan näytä muiden mielestä prinsessalta.

Suuri muodonmuutos tapahtuu yleensä siten, että päähenkilö suoristaa hiuksensa, luopuu silmälaseistaan ja pukee ylleen viimeisintä muotia olevan napapaidan. Pian päät kääntyvät koulun käytävillä ja paikka koulun suosituimpien tyttöjen pöydästä kouluruokalassa on taattu.

Silmälasit lentävät romukoppaan ja kihara tukka suoristetaan, kun Miasta tehdään Prinsessapäiväkirjat-elokuvissa salonkikelpoinen.

2. Saavuttamaton rakkaus

Teinielokuvien keskiössä on rakkaus. Päähenkilö on palavasti ihastunut koulun suosituimpaan tyttöön tai poikaan, mutta tämä ei huomaakaan häntä.

Hän luo ihastuksensa kohteeseen kaihoisia katseita oppitunnilla ja piirtää vihkoonsa sydämiä, jossa ovat mielitietyn nimikirjaimet.

Sinussa on se jokin -elokuvassa (1999) koulun suosituin poika (Freddie Prinze Jr.) lyö vetoa, pystyykö hän kouluttamaan nörtistä opiskelijatytöstä (Rachael Leigh Cook) hottiksen. Lopulta he rakastuvat.

Peli ei ole kuitenkaan aivan menetetty. He saattavat kuitenkin päätyä yhteen, jos amerikkalaista jalkapalloa pelaava koulun suosituin poika jostain syystä pyytääkin päähenkilöä treffeille. Tuolloin koulun muut oppilaat yrittävät tehdä kaikkensa rikkoakseen orastavan romanssin

Pretty in Pink -kasariklassikossa (1986) Molly Ringwaldin esittämä Andie ja rikkaasta perheestä tuleva Blane (Andrew McCarthy) ihastuvat. Ystävät painostavat poikaa unohtamaan työläisperheestä tulevan tytön.

3. Ilkeät urheilijat

Jokaisella oppilaalla on oma roolinsa teinielokuvissa. On pilveä pössyttelevät hipit, matikkakerhon hikarit, takapulpeteissa notkuvat erilaiset nuoret, rikkaat ja suositut oppilaat, sekä suositut ja muiden ahdingosta nauttivat ilkeät urheilijat.

Pahiksen rooli lankeaa teinielokuvissa etenkin jatkuvasti univormuissaan hengaaville cheerleadereille, joka pilkkaavat ja kiusaavat päähenkilöä.

Jaime Pressly (kesk.) esitti stereotyyppistä ilkeää cheerleaderia teinikomedioita parodioivassa Not Another Teen Moviessa (2001).

4. Mystisen lyhyet oppitunnit

Teinielokuvissa oppilaat norkoilevat päivät pitkät koulun käytävillä ja vain käyvät pyörähtämässä oppitunneilla. Kuuma opettajatar luennoi kukista ja mehiläisistä viiden minuutin verran, kunnes kello soi taas, ja nuoret jatkavat ongelmiensa ratkomista vessassa tai käytävällä.

6. Kotibileet lähtevät käsistä

Mikä olisikaan parempi tapa päästä piireihin, kuin viinaa tulvivat kotibileet? Päähenkilöllä on näytön paikka, jos hän saa kutsun tai pääsee jonkun toisen siivellä hehkeän cheerleaderin tai suositun rikkaan oppilaan kinkereihin. Kämppä on tyhjänä, olohuoneessa raikaa musiikki ja sohvilla pussaillaan. Sitten paikalle pelmahtaa kutsumattomia vieraita, jotka pistävät pakan sekaisin. Kohta jotkut tappelevatkin uima-altaassa.

Superbad-hittikomediassa (2007) high school -opiskelijat Seth (Jonah Hill) ja Evan (Michael Cera) yrittävät päästä poikuudestaan. Elokuvan keskiössä ovat kotibileet, mutta ne eivät kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan.

7. Pahis saa palkkansa

Vuosikausia muita nälvineelle urheilijalle tai cheerleaderille käy lopulta köpelösti, kun häntä nöyryytetään koko koulun edessä. Hänen julmat temppunsa paljastuvat.

Joskus pahis saa opetuksen karmaisevalla tavalla, kuten kävi Mean Girls -elokuvan (2004) häijylle teinikuningatar Regina Georgelle, joka jäi bussin jyräämäksi kesken riidan.

Mean Girls -elokuvassa Rachel McAdamsin esittämä Regina George (kesk.) on koulun suosituin tyttö, joka levittää kamalia juoruja muista.

8. Vain Harvard tai Yale kelpaa

Amerikkalaisten teinielokuvien nuoret tähtäävät tähtiin. Oppitunneilla käydään vain pyörähtämässä, mutta tavoitteet ovat korkeat. Vain Ivy League -korkeakoulut kelpaavat opinahjoksi. Jos ovet Harvardiin tai Yaleen eivät aukene, on koko elämä pilalla.

9. Kolmekymppinen esittää teiniä

Teinielokuvia tähdittävät harvoin ihan oikeasti teini-ikäiset näyttelijät. Rakastetussa Clueless-ysäriklassikossa muotitietoista 17-vuotiasta Dionnea esittänyt Stacey Dash oli kuvausten aikaan 28-vuotias.

28-vuotias Stacey Dash (vas.) esitti vuoden 1995 Clueles-elokuvassa 16-vuotiasta tyttöä.

Gabrielle Union esitti 27-vuotiaana Anna palaa! -elokuvassa (2000) sähäkkää cheerleaderia. Elokuvan päätähti Kirsten Dunst sentään oli oikeasti 17-vuotias.

Pisimmän korren vie kuitenkin iki-ihanassa Grease-musikaalissa (1978) Pink Ladiesin johtajaa Rizzoa esittänyt Stockard Channing. Hän oli 34-vuotias esittäessään 17-vuotiasta.

10. Seksi päättyy ikävästi

Seksi ja etenkin neitsyyden menetys ovat toistuvia teemoja teinielokuvissa. Hormonit hyrräävät, ja nuorilla on paineita harrastaa seksiä ennen high schoolin päättymistä.

Päähenkilö saattaa hävetä neitsyyttään ja valehdella harrastaneensa seksiä. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2010 Easy A -elokuvan Olivelle (Emma Stone), joka väittää menettäneensä neitsyytensä yliopistopojalle. Pian Olivea ruvetaan pitämään koulussa kevytkenkäisenä.

Jos ja kun petipuuhiin lopulta päästään, on kokemus kaikkea muuta kuin onnistunut. Yleensä vanhemmat keskeyttävät nuorten lemmenhetken, tai koko homma on ohi ennen kuin on ehtinyt edes alkaakaan.