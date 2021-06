Sofia Belórf esittelee tv-sarjassa Stefan Thermanin ”täydellistä” Dubain-asuntoa – luksuskoti pilvenpiirtäjässä

Sofia Belórf kuvailee miesystävänsä Stefan Thermanin ostaman Dubain-kodin olevan aivan täydellinen omaan makuunsa.

Sometähtenä ja fitnessammattilaisena tutuksi tullut Sofia Belórf esittelee maanantaina julkaistussa Sofian salaisuudet -tv-sarjassa miesystävänsä Stefan Thermanin Dubaista ostamaa luksusasuntoa. Belórfin uutta tosi-tv-sarjaa esittää discovery+.

Alkuvuodesta kuvatussa jaksossa nähdään Thermanin Dubaista ostama asunto. Asunto sijaitsee Address Sky View Hotel -nimisessä rakennuksessa, jossa on asuntojen lisäksi myös hotellihuoneita.

Hotelleihin erikoistuneella Booking-sivustolla kerrotaan, kyseinen hotelli on luokiteltu viiden tähden hotelliksi. Asukkaat ja hotellivieraat pääsevät nauttimaan muun muassa korkeuksiin rakennetusta uima-altaasta, kuntosalista sekä aurinkoisista lasiterasseista. Rakkenuksen läheläl vain reilun kilometrin päässä sijaitsee maailman korkein rakennus Burj Khalifa sekä maineikas ostoskeskus Dubai Mall.

Sofian salaisuudet -sarjassa selviää, että Thermanin asunto sijaitsee rakennuksen 43. kerroksessa. Yhteensä kerroksia on 54.

Belórf esittelee uutta asuntoa innostuneena.

– Odotukset olivat korkealla ja onneksi kämppä oli vähintään yhtä hieno, kun ajateltiin. Minullekin oli yllätys, miten hieno tämä kämppä on, Belórf iloitsee sarjassa.

Belórfiin vaikutuksen tekevät etenkin asunnon vaalea sisustus, johon kuuluu runsaasti marmoria. Hän kuvailee kyseisen sisustustyylin olevan aivan omaa tyyliään. Korkeuksista avautuvat myös näyttävät maisemat pilvenpiirtäjien valloittamaan Dubain keskustaan.

Terassilta avautuvat näkymät Dubain pilvenpiirtäjiin. Taustalla näkyy maailman korkein rakennus 829,8-metrinen Burj Khalifa.

Asunnossa on kaksi makuuhuonetta, keittiö, olohuone, isot kylpyhuoneet ja terassi. Iltaisin Belórf kertoo ihailevansa makuuhuoneen ikkunasta valaistua Burj Khalifa -rakennusta, jota hän kertoo katsovansa mieluummin kuin televisiota.

– Tämä (asunto) oli sattumalta täydellinen omaan makuuni. Kaikki täällä on täydellistä: värit, tämä on täydellisen kokoinen, kylppärit ovat täydelliset. Tämä on aivan kuin unelmieni Dubain-asunto, Belórf hehkuttaa ja lisää:

– Ei haittaisi muuttaa tänne täysin. En pistäisi yhtään vastaan.

Belórf kertoo olevansa iloinen myös kahdesta makuuhuoneesta, sillä toteaa Thermanin välillä kuorsaavan, jolloin hän voi yöllä siirtyä toiseen makuuhuoneeseen jatkamaan uniaan.

Sofia Belórf poseeraa Instagramissa rakennukseen kuuluvan uima-altaan edessä:

Pari on myös testannut huonepalvelua, jota niin asukkaat kuin hotellivieraat saavat hyödyntää. Belórf kertoo Thermanin unohtaneen ostaa juomavettä, jonka vuoksi pari keskellä yötä tilasi vettä huonepalvelusta.

–Luulin, että Stefu tilaa vain yhden vesipullon, mutta sieltä tulikin sitten kymmenen tällaista Vossin vesipulloa, Belórf esittelee kameralle norjalaista ylelliseksi brändättyä pullotettua vettä.

– Laskuhan oli varmaan jotain 170 euroa. Ajattelin, ettemme ehkä enää jatkossa tilaa tuolta room servicestä yöllä näitä pulloja, vaan käymme kaupassa, Belórf toteaa.

Asunnon vastikkeeseen kuuluu myös se, että siivoja käy asunnossa kaksi kertaa viikossa. Perussiivouksen lisäksi siivoja vaihtaa asunnon lakanat, pyyhkeet ja vie tarvittaessa vaatteita pesulapalveluun.

Sofian salaisuudet discovery+-palvelu kaksi jaksoa maanantaisin.