Allu on transnuori Häräntappoase-sarjan uudessa versiossa – Anna-Leena Härkösen herkkä rakkaustarina toimii yhä

Voisi tietysti kuvitella, ettei kukaan vanhempi pysty nykyään enää pakottamaan 16-vuotiasta teiniä lähtemään kesätöihin maalle.

Kun Häräntappoase-kirja ilmestyi 1984 se oli iso ilmiö. Anna-Leena Härkösen vain 17-vuotiaana kirjoittama teos oli raikas tuulahdus nuorten maailmasta, ja sen eläväinen kieli oli ilmiö sinänsä – vaikka nykyään ilmaisu voi jo tuntua vanhanaikaiselta. Teos sai J. H. Erkon palkinnon vuoden parhaana esikoisteoksena.

Allu (Santeri Kinnunen) ja Kerttu (Outi Alanen) Häräntappoaseessa vuonna 1989.

Ylen vuonna 1989 tekemä samanniminen nuortensarja on sekin todella onnistunut. Pääosissa kaupunkilaispoikaa Allua näyttelee nuori Santeri Kinnunen ja maalaistyttöä Kerttua Outi Alanen. Muissa rooleissa on 1980-luvun tunnettuja näyttelijöitä, kuten Antti Majanlahti Rutasena ja Maija-Liisa Majanlahti sekä Risto Salmi Lahja ja Svante Takkisena.

Tämä sarja palaa esitettäväksi Yle Areenaan tiistaina 22.6. alkaen.

Pääjuoni on simppelisti se, että kapinoiva Allu joutuu kauas maalle sukulaisiin kesäksi. Hän ajattelee sen olevan kuin rangaistus pakkotyöleirillä. Torvenkylän Takkiset ovat kuitenkin yllättävän paljon lämminhenkisempi pariskunta kuin Allu kokee oman äitinsä ja tämän uuden miehen olevan. Ja mikä parasta, lähellä asuu kiehtova ja suorasanainen Kerttu.

Allu hämmästyy Kertun suorasanaisuutta.

Rakkaustarinahan se on.

Nyt tehty Elisa Viihde Viaplayn uusi Häräntappoase-versio on yhtä vetoava, vaikka voisi kuvitella, ettei kukaan vanhempi pysty nykyään enää pakottamaan 16-vuotiasta teiniä lähtemään kesätöihin maalle, ellei tämä itse sitä halua. Varsinkaan, kun nuori itse suunnittelee kesää Berliinissä ystävänsä kanssa.

Käsikirjoittajat Oona Haapaniemi ja Oskari Sipola ovat ratkaisseet asian siten, että Allulle tapahtuu konflikti, jota tämä ei olisi osannut odottaa.

Allu on uudessa Häräntappoaseessa Alexandra “Allu” Korva. Hän on transnuori. Allu viihtyy yöt ulkona arveluttavissa ympyröissä ja inhoaa isäpuoltaan, jota muuten näyttelee Santeri Kinnunen!

Carola Hakola on uuden sarja Allu.

Alluna on erinomainen Carola Hakola, joka onnistuu saamaan teinin kovan kuoren alta esiin arat unelmat aidosta ystävyydestä, jopa rakastumisesta.

Pettymyksiä Allun elämässä riittää, ja esimerkiksi Korvenkylään jouduttuaan hän saa aluksi kuulla olevansa yksi ”kylän muijista”. Mutta maalta hän löytää jotain, mitä ei olisi voinut kuvitellakaan.

Ohjaaja Petra Lumioksa on tuonut rinnakkain kaksi eri miljöötä, jotka yhä korostuneemmin ovat läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun Kari Väänäsen Svante Takkinen vääntää autoradion isommalle ja kajauttaa Mikko Alatalon laulun mukana ”vesilasi, vessanavain, heiniä paali” , tuntee vastatullut Allu kuin pudonneensa ulkoavaruudesta menneisyyden maisemaan.

Kari Väänänen Svante Takkisen roolissa.

Huumori on läsnä koko ajan. Rutanen (Noa Lange) on isotteleva pikkupoika matkalla aikuiseksi, ja Kerttu (Rebekka Baer) on erityinen yksilö kiperine nasautuksineen. Koko ajan kuullaan pieniä, herkullisen tunnistettavia repliikkejä niin aikuisilta kuin nuorilta.

Ja kun Allu ja Kerttu kohtaavat, jokin menee kohdalleen molempien maailmassa.

Rakkautta kesäyössä.

Kaiken ydin on kuitenkin Anna-Leena Härkösen herkkä ja ajaton tarina nuoruudesta ja itsensä etsimisestä sekä paikkansa löytämisestä. Kukaan meistä ei halua jäädä piirin ulkopuolelle.

Näyttelijä-kirjailija Härkönen nähdään itsekin uuden sarjaversion sivuroolissa Hilja Nyyssösenä.

Häräntappoase (2021), sunnuntaina 20.6. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Häräntappoase (1989), tiistaina 22.6. alkaen Yle Areena