Netflixin hittisarjan sinkut luulivat osallistuvansa ohjelmaan, jota ei ollut olemassakaan – biletys lähti kotimatkalla aivan lapasesta

Too Hot to Handle -tosi-tv-sarjassa sinkut kisaavat muhkeasta palkintopotista.

Netflixin Too Hot to Handle -tosi-tv-ohjelma nousi viime vuonna erääksi suoratoistopalvelun kaikkien aikojen suosituimmista ja katsotuimmista ohjelmista.

Nyt korona-ajan yllätyshitiksi noussut rakkausreality tulee taas.

Kuvio on jo entuudestaan tuttu. Ohjelmassa kymmenen sinkkukilpailijaa viedään huvilalle. He eivät saa peuhata keskenään, ja jos he pystyvät pitämään näppinsä erossa toisistaan, joku poistuu huvilasta 100 000 dollaria rikkaampana. Voittosumma pienenee aina, kun joku rikkoo sääntöjä.

23. kesäkuuta Netflixiin ilmestyvä toinen kausi on kuvattu Turks- ja Caicossaarien postikorttimaisemissa. Erikoisen kaudesta tekee se, etteivät ohjelmassa nähtävät nuoret naiset ja miehet tienneet aluksi ollenkaan, mihin sarjaan he ovat osallistumassa!

Netflixin rakkausrealityn ensimmäinen kausi nosti julkisuuteen monta uutta tosi-tv-persoonaa, kuten somevaikuttaja Chloe Veitchin.

Kuvaukset nimittäin pyrittiin pitämään visusti salassa. Pahaa-aavistamattomat sinkut luulivat osallistuvansa uuteen hauskanpitoon ja bilettämiseen keskittyvään Parties In Paradise -ohjelmaan.

Totuus valkeni sinkuille vasta kun kamerat ryhtyivät kuvaaman heitä.

Kilpailun säännöt ovat selkeät: pussaillu ja seksi ovat kiellettyjä. Jos kilpailijat rikkovat sääntöjä, palkintopotti pienenee.

Too Hot To Handlen tulevat jaksot aiheuttivat valtavan kohun jo ennakkoon kisaajien käytöksen takia.

Sarjan tulevissa jaksoissa kilpailevat sinkut Matthew Mawhinney, 29, Harry Johnson, 28, ja Beaux Greenslade, 23, pidätettiin Heathrow’n lentokentällä sekavan lentomatkan jälkeen.

Sarjan kuvauksista palanneiden osallistujien juhlahumu jatkui lentokoneessa, ja matkasta muodostui henkilökunnan ja muiden matkustajien mukaan todellinen painajainen.

Sinkkujen kuvailtiin sikailleen lentokoneessa ja häirinneen muita matkustajia.

Lentohenkilökunta oli pyytänyt toistuvasti tosi-tv-tähtiä lopettamaan häiritsevän käytöksen, mutta heidän kuvaillaan rähisseen ja haistatelleen henkilökunnalle.

Maskeista kieltäytyneiden sinkkujen kuvaillaan myös käyttäytyneen lennolla häiritsevästi, sillä he olivat suudelleet ja kosketelleet toisiaan estottomasti.

– Luulimme, että he rupeavat harrastamaan seksiä, silminnäkijät kertoivat oikeudessa.

Brittimedian mukaan Skotlannin entisen oikeusministerin poika Matthew Mawhinney oli vaatinut lennolla erityiskohtelua ja kimpaantunut, kun lentoemäntä oli kieltäytynyt tarjoilemasta hänelle enempää alkoholia.

– Katso netistä, kuka äitini on. Minulla on Gold-tason kortti. Hae minulle juotavaa! Mawhinney oli huutanut.

– Senkin ämmä, Harry Johnson oli puolestaan raivonnut lentoemännälle.

Muut matkustajat olivat yrittäneet puuttua tosi-tv-tähtien sikailuun, mutta turhaan.

Biletys sai Britanniassa karun lopun, kun kolmikko joutui oikeuden eteen.

Oikeudessa sinkut vaikuttivat brittimedian mukaan hyvin katuvaiselta, ja he sanoivat häpeävänsä käytöstään.

– Tämä on elämäni noloin juttu, Mawhinney suri.

Kaikki kolme saivat yli kahden tuhannen punnan sakot temppuilustaan. Kolmikko sai myös sakkoja siitä, että kieltäytyi käyttämästä maskeja lentohenkilökunnan kehotuksista huolimatta.

Too Hot to Handle ke 23.6. alkaen Netflixissä.