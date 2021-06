Brittiläistä Line of Dutya pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista rikossarjoista.

Rikossarjojen helmi on rantautunut viimein Ylelle! Brittiläistä Line of Dutya pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista poliisisarjoista, eikä ihme. Käsinkosketeltavaa jännitystä ja ikimuistoisia hahmoja tulviva sarja kertoo yksiköstä, joka tutkii poliisilaitoksen sisällä rehottavaa korruptiota.

Line on Dutya on aiemmin esitetty Suomessa vähän milloin missäkin, ja fanit ovat tuskailleet, mistä sarjaa voi seurata. Nyt uunituore kuudes kausi on Yle Areenassa ja alkaa torstaina 17.6. myös TV1-kanavalla. Edelliset viisi kautta ovat katsottavissa sekä C Morelta että Ruutu+:sta.

Sarjan tuore kausi alkaa kutkuttavista lähtöasetelmista. Kolme vakiohahmoa Steve Arnott (Martin Compston), Kate Fleming (Vicky McClure) ja Ted Hastings (Adrian Dunbar) ovat yhä sarjan keskeisimmät hahmot, mutta jokin on muuttunut.

Kate Fleming (Vicky McClure) on siirtynyt Line of Dutyn uudella kaudella murhayksikköön.

Kollegoiden kyttäämiseen kyllästynyt rikostutkija Kate Fleming on jättänyt AC-12-yksikön ja siirtynyt murhatutkinnan puolelle.

Fleming on menettänyt uskonsa yksikön toimintaan ja haluaa kääntää uuden sivun urallaan. Pian kuitenkin selviää, että murhayksikössä on jotain hämärää meneillään, eikä hänen uudella pomollaan ole välttämättä aivan puhtaat jauhot pussissa.

Uutena sarjan näyttelijäkaartiin hyppää murhayksikön pomoa, rikosylikomisario Joanne Davidsonia esittävä skotlantilaisnäyttelijä Kelly Macdonald.

Kelly Macdonald esittää kutoskaudella rikosylikomisario Davidsonia, jolla on salaisuuksia.

Davidsonin johtama murhayksikkö saa tutkittavakseen journalisti Gail Vellan murhan, mutta Davidson ei vaikuta tekevän työtään kovin huolella. Uuden pomon erikoiset työtavat herättävät Flemingin ja hänen entisen työpaikkansa AC-12-yksikön epäilykset.

Line of Dutysta on muodostunut valtava ilmiö, ja ohjelma on rikkonut kotimaassaan katsojaennätyksiä. Kuudennen kauden päätösjaksoa seurasi Britanniassa liki 13 miljoonaa silmäparia! Sarja on päihittänyt katsojaluvuissa jopa kestosuosikit Downton Abbeyn ja Doctor Who’n.

Sarjan suosiosta kertoo jotain jo sekin, että Kate Flemingin lyhyt polkkatukka on nyt kaikista himotuin ja trendikkäin hiusmalli brittinaisten keskuudessa. Adrian Dunbarin esittämän Tedin hulvattomia sutkautuksia puolestaan siteerataan monissa kodeissa ja työpaikoilla jatkuvasti.

Mikä tekee Line of Dutysta sitten niin erityisen?

Sarjaa on kiitelty ennen kaikkea realismista. Bodyguard-sarjallaan aiemmin mainetta niittäneen Jed Mercurion käsikirjoittamassa ohjelmassa jännitys syntyy vainoharhaisuuden ilmapiiristä ja sarjan henkilöiden välisistä jännitteistä.

Kunnolla Line of Dutyn maailmaan pääsee ahmimalla viisi aikaisepaa kautta, sillä muuten on vaikea saada selkoa henkilöiden välisistä jännitteistä.

Toisin kuin monissa muissa rikossarjoissa, Line of Dutyssa poliisit eivät ole mitään pyssyjä paukuttelevia supersankareita, vaan ihan tavallisia ihmisiä heikkouksineen ja ongelmineen. Line of Dutyn maailmassa kukaan ei ole selvästi hyvä tai paha, ja se pitää katsojat varpaisillaan. Kuka tahansa voi paljastua mädäksi omenaksi, jopa päähenkilöt.

Myös sarjan naiskuva on kerännyt kiitosta. Poliisisarjoja kritisoidaan usein suppeasta naiskuvasta. Naiset tuppaavat jäämään toiminnantäyteisissä rikossarjoissa sivustakatsojan rooleihin, mutta eivät Line of Dutyssa.

Sarjaa on ylistetty siitä, että esimerkiksi dialogi on kirjoitettu siten, että se sopii hahmolle sukupuolesta riippumatta.

Kate Fleming ja muut sarjan naishahmot eivät myöskään jahtaa rikollisia minimekoissa piikkikorot asvaltilla kopisten. Sarjan naisnäyttelijät ovat kuvailleet haastatteluissa kokevansa suorastaan helpottavana sen, että he saavat pukeutua roolihahmojensa ammatin mukaisesti.

– En tiedä, onko kukaan näyttänyt yhtä kamalalta tv:ssä kuin minä roolissani. Se tuntuu vapauttavalta, Lindsay Dentonia esittänyt Keely Hawes on myhäillyt.

