Sankari käy strippibaarissa, murjaisee puujalan eivätkä ammukset lopu ikinä – ovatko nämä toimintaelokuvien hirveimmät kliseet?

Toimintaelokuvissa sankarit selviävät mistä tahansa rysäyksestä ja murjaisevat päälle puujalkavitsin. Kuulostaako tutulta? Tässä toimintaelokuvien 10 kuluneinta tilannetta.

Näistäkin toimintaelokuvista löytyy kliseitä: The Rock, John Wick, Predator – saalistaja, Sin City (alhaalla vas.), Demolition Man (alhaalla kesk.).

Toimintaelokuvat muodostavat aivan oman todellisuutensa. Todisteena IS Tv-lehti keräsi kymmenen tilannetta, jotka voivat tapahtua vain muskelisankareille ja heidän jahtaamilleen roistoille.

1. Sankari selviää jokaisesta rysäyksestä

Bruce Willisin näyttelemää John McClanea koetellaan Die Hard -sarjan elokuvissa – mutta häntä ei pysäytä mikään!

Sankari saa turpiin, tippuu katolta, rysähtää ikkunan läpi ja rämähtää auton katolle – ja nousee ylös jatkaakseen takaa-ajoaan. Toimintaelokuvien sankaria ei pysäytä mikään!

Katso vaikka itse: Die Hard – vain kuolleen ruumiini yli (1988), to 1.7. Sub klo 21.00.

2. Puujalkavitsi helpottaa

Toimintatähti Arnold Schwarzenegger tunnetaan monien sutkausten miehenä. Predator-elokuvassa hän sai vastaansa hirviön avaruudesta, eikä jäänyt sanattomaksi.

Ennen konnalle annettavaa ratkaisevaa iskua – tai heti sen jälkeen – sankari tietenkin tokaisee jotain nasevaa. Huvittavissa sutkauksissa on silti harvoin tolkkua juonen kannalta.

Katso vaikka itse: Predator – saalistaja (1987), pe 18.6. MTV3 klo 22.45.

3. Loppumattomat ammukset

Keanu Reevesin näyttelemän John Wickin ei juuri tarvitse asettaan latailla.

Ei meillä lasketa! Tähän sanontaan ovat luottaneet monet käsikirjoittajatkin, sillä sankarin luodit eivät ikinä lopu – paitsi kun on aika heittää aseet nurkkaan ja siirtyä nyrkkitappelemaan.

Katso vaikka itse: John Wick -elokuvat (2014–2019), osat 2 ja 3: Netflix.

4. Liekkeihin räjähtävä kulkupeli

Michael Bayn ohjaamissa elokuvissa kulkupelit räjähtelevät herkästi. Tässä tyylinäyte San Franciscoon sijoittuvasta toimintaelokuvasta The Rock.

Kun autoon tai muuhun kulkupeliin osuu luoti, vyöryy alas rinnettä tai rysähtää seinään, seurauksena on aina näyttävä räjähdys ja liekkimeri. Kaikki rallikisoja seuraavat suomalaiset toki tietävät, kuinka harvinaista tämä oikeasti on.

Katso vaikka itse: The Rock – paluu helvettiin (1996), Elisa Viihde Viaplay.

5. Roisto paljastaa liikaa

James Bondille (Sean Connery) on yleensä käynyt mäihä: ennen pitkää roistot lörpöttelevät suunnitelmansa hänen kuullen.

Kun roiston voitto näyttää vääjäämättömältä, aukeavat myös tämän kielenkannat. Kuinka monta kertaa pääkonna onkaan paljastanut kaiken juuri ennen kuin sankari pääsee taas niskan päälle? Monta!

Katso vaikka itse: Kaikki James Bond -seikkailut, perjantaisin & lauantaisin klo 22.00 ja maanantaisin & keskiviikkoisin klo 21.00 Nelonen.

6. Ei se kuollutkaan vielä

Martin Riggs (Mel Gibson) yllättyy Tappava ase -elokuvissa useamman kerran, kun nujerretuksi luultu vastustaja kerääkin vielä voimansa.

No vihdoin se pirulainen on nujerrettu! Eipä olekaan: heti kun sankari kääntää selkänsä, roisto kerää vielä kerran voimansa – jolloin sankari päästää tämän päiviltä.

Katso vaikka itse: Tappava ase -elokuvat (1987–1998), C More.

7. Strippibaarissa tavataan

Rikostoimintaelokuvassa Sin City päädytään strippiklubille, jossa esiintyy Nancy (Jessica Alba).

Oli tarkoitus sitten tavata epäiltyä, udella tarjoilijoilta lisätietoja tai ihan vain kumota pari paukkua, paikaksi valikoituu aina baari, jossa stripparit vilauttelevat paljasta pintaa.

Katso vaikka itse: Sin City (2005), HBO Nordic ja Elisa Viihde Viaplay.

8. Kaapattu läheinen

Liam Neesonin näyttelemä Bryan Mills suojelee Taken-elokuvasarjassa muun muassa tytärtään Kimiä (Maggie Grace).

Mikään ei saa sankaria varmemmin lähtemään roiston perään kuin se, että joku hänen läheisistään kaapataan. Tästähän tuli henkilökohtaista!

Katso vaikka itse: Taken-elokuvat, Elisa Viihde Viaplay. Taken 2, to 24.6. Sub klo 21.00.

9. Roistolla on paksu aksentti

Supersankarielokuva Deadpool vitsailee myös toimintaelokuvien kliseille. Elokuvan superroisto Ajax (Ed Skrein) puhuu tietenkin brittiaksentilla.

Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone eivät kumpikaan ääntäneet täydellistä englantia, mutta vielä korostuneempia olivat toimintaelokuvien roistojen vierasperäiset aksentit. Epäilyttävintä kaikista oli tietenkin täydellinen brittienglanti!

Katso vaikka itse: Deadpool (2016), Disney+.

10. Ei se kumminkaan osu

Demolition Man -elokuvassa syväjäädytyksestä herätetty poliisi John Spartan (Sylvester Stallone) jatkaa superroiston jahtaamista tulevaisuudessa asein ja nyrkein.

Mikä oli 1980- ja 1990-luvun toimintasankarin suurin menestymisen salaisuus? Roistojen surkeat ampumataidot. Vaikka laukaustenvaihto oli kuinka kovaa, sankarille se tiesi korkeintaan raapaisuhaavoja.

Katso vaikka itse: Demolition Man (1993), su 20.6. Ava klo 21.00.

