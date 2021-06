Sofia Belórf paljastaa tosi-tv-sarjassa, mistä hänen ja Stefan Thermanin suurimmat riidat syntyvät – syitä on kaksi

Discovery+-palvelun realitysarjassa seurataan Sofia Belórfin elämää kulissien takaa.

Sofia Belórf paljastaa Discovery+-palvelun Sofian salaisuudet -uutuusrealityssa asiat, jotka aiheuttavat suurimmat parisuhderiidat hänen ja Stefan Thermanin välille.

– Ei ihan suoranaisesti mustasukkaisuusjuttuja, mutta ehkä jos se ei saa multa tarpeeksi huomiota, Belórf aloittaa kertomaan ystävälleen Elisa Järvelle.

Sofia Belórf kertoo uuden realitysarjan jaksossa ystävälleen Elisa Järvelle, mistä hänen ja Stefan Thermanin riidat johtuvat.

Toiseksi syyksi riitoihin Belórf kertoo mediapaineen, ja että he ovat sopineet Thermanin kanssa yhteisistä pelisäännöistä mediaan liittyen.

– Toinen asia on tämä julkinen paine. Joku ihminen jossain ulkopuolella haluaa meidän välille kitkaa ja valitettavasti välillä onnistuu siinä, Belórf toteaa.

– Me ollaan tehty Stefun kaa päätös, että me ei haluta kommentoida mediaan tai mihinkään meidän parisuhdetta, että miten se menee. Mun mielestä se on ollut paras ja tyylikkäin vaihtoehto, jos tässä sellaista voi olla, Belórf kertoo uudessa realitysarjassa.

Sofian salaisuudet Discovery+-palvelussa kaksi jaksoa maanantaisin.