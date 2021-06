Simpsoneissa on saunottu ja naurettu Clash of Clansille ja Tom of Finlandille – suosikkisarjalla on suora Suomi-kytkös

Al Jean on käsikirjoittanut Simpsoneita menestyssarjan alusta alkaen. Ilta-Sanomien haastattelussa hän pyytää anteeksi presidentti Donald Trumpilta, kertoo miksi ei pidä saunomisesta ja sanoo, ettei Simpsonit lopu ikinä.

Komediasarja Simpsonit on yli kolmen vuosikymmenen ajan vitsaillut monenlaisten ilmiöiden kustannuksella – ja samalla mukana on ollut yllättävänkin usein viittauksia Suomeen.

Keltaisen lähiöperheen toilailuista kertovassa suosikkisarjassa on muun muassa käyty usein saunassa, pelattu Angry Birdsin ja Clash of Clansin kaltaisia mobiilipelejä sekä päräytetty ilmoille Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni – jälkimmäinen jaksossa, jossa haluttiin painottaa Simpsonin perheen onnellisuuden tunnetta.

Suomi-viittaukset eivät ole sattumaa: yksi sarjan tuottajista oli pitkään roolittaja Bonita Pietila, jolla on paitsi suomalainen sukunimi (josta puuttuvat vain ä-kirjaimen pisteet) myös sukujuuria isovanhempien kautta Teuvalla.

– Bonita Pietila on epäilemättä vaikuttanut siihen, että sarjassa on niin paljon Suomi-viittauksia, Simpsonit-sarjan pääkäsikirjoittaja Al Jean vahvistaa Ilta-Sanomille sähköpostilla.

Vuosien varrella sarjassa on nähty muitakin Suomi-kytköksiä, kuten Tom of Finlandin homopiirrosta mukaileva teos, saamelaispukuja ja Nokian kännyköitä. Niitä ei välttämättä olisi päätynyt mukaan ilman Pietilaa.

– Bonita Pietila on Simpsoneiden historian vaikutusvaltaisimpia tuottajia, ja hän on vastuussa Homerin, Margen, Bartin ja Lisan ääninäyttelijöiden pestaamisesta, Jean kuvailee Pietilän merkittävää asemaa tekijätiimissä.

Pietila toimi sarjan tuottajina vuoteen 2015 asti.

Homer nähtiin joulupukkina Simpsoneiden kaudella 15 ilmestyneessä jaksossa Homer-sedän parannus.

Tarkkasilmäiset fanit ovat kiinnittäneet huomiota toiseenkin sarjassa toistuvaan erikoiseen piirteeseen: monet satiirisiksi kärjistyksiksi tarkoitetuista vitseistä ovat oikeassa elämässä toteutuneet vuosia myöhemmin.

Näihin humoristisiin ”ennustuksiin” kuuluvat muun muassa suomalaisen taloustieteen professorin Bengt Holmströmin Nobel-voitto (mainittiin sarjassa 2010, toteutui 2016), Disneyn ja Simpsoneitakin tuottavan 20th Century Fox -studion yrityskauppa (mainittiin 1998, toteutui 2017) sekä Donald Trumpin nouseminen Yhdysvaltojen presidentiksi (mainittiin 2000, toteutui 2017).

Trump-jakso esittelee pahaenteisen tulevaisuuden, jossa Simpsoneiden Lisa-tytär nousee presidentiksi Trumpin jälkeen – sen jälkeen, kun Trump on tuhonnut Yhdysvaltojen talouden.

– Pelkään, että yksikään niistä ennustuksista, joita olisimme toivoneet, eivät ole toteutuneet. Meidän täytyy petrata tässä, Jean letkauttaa.

Simpsoneiden perheeseen kuuluvat Bart, Lisa, Marge ja Maggie-vauva. Perhepotretista puuttuu usein hölmöilevä Homer-isä.

Uusiin ennustuksiin on vielä monta mahdollisuutta: vaikka Matt Groeningin luoma ja Yhdysvalloissa joulukuussa 1989 alkanut sarja käsittää tällä hetkellä jo 32 kautta ja 706 jaksoa, lisää on tulossa ainakin kahden uuden kauden verran – vähintäänkin siis jaksoon 750 asti.

– Vaikka sarjaa on tehty 30 vuoden ajan, haluan uskoa, että olemme olleet useammin oikeassa kuin väärässä. Se ei ole helppoa. Pyydämme anteeksi presidentti Trumpilta, pääkäsikirjoittaja summaa.

Al Jean on käsikirjoittanut Simpsoneita sarjan vuoden 1989 alkamisesta lähtien – muutamia taukovuosia lukuun ottamatta. Kuva on vuodelta 2014, jolloin Simpsonit-sarja täytti 25 vuotta.

Ilta-Sanomien haastattelussa Al Jean kertoi myös omasta suhteestaan saunaan, sarjassa vierailleista suosikkijulkkiksistaan sekä hänen ajatuksestaan sarjan mahdollisesta loppumisesta. Alla on haastattelun toimitettu versio kokonaisuudessaan:

Onnittelut Simpsonit-sarjan 700 jakson virstanpylvään saavuttamisesta! Vuosien aikana sarjassa on viitattu usein Suomeen ja muun muassa saunaan. Oletko itse kova saunoja?

– Ei, en ole, minä sulan. Paras Simpsoneissa nähty sauna oli jaksossa Isän kädestä (kauden 20 jakso Father Knows Worst), jossa Homer ja Marge äkkäävät salaisen saunan kotitalostaan.

Kuinka paljon kaikista sarjan Suomi-maininnoista on tuottaja Bonita Pietilan ansiota? Miten hän sai suostuteltua sisällyttämään jaksoihin näin paljon viittauksia Suomeen?

– Bonita Pietila on Simpsoneiden historian vaikutusvaltaisimpia tuottajia, ja hän on vastuussa Homerin, Margen, Bartin ja Lisan ääninäyttelijöiden pestaamisesta. Hän on epäilemättä vaikuttanut siihen, että sarjassa on niin paljon Suomi-viittauksia.

Simpsonit on vuosien varrella myös kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Jos sarja alkaisi nyt ensimmäistä kertaa, mitkä asiat tekisitte eri tavalla kuin sarjan alkaessa vuonna 1989?

– Jos sarja alkaisi nyt, emme voisi sanoa sen olevan television ainoa parhaaseen katseluaikaan esitettävä animaatiosarja. Silti tekisimme samanlaisen sarjan tavallisen amerikkalaisen perheen koettelemuksista ja onnistumisista.

Monet julkkikset ovat vuosien varrella esiintyneet Simpsoneiden ääninäyttelijöinä ja hahmoina. Kenestä heistä olet ollut kaikkein tyytyväisin ja miksi?

– Vierailevat tähdet ovat kaikki olleet uskomattomia, sekä lahjakkaita että hauskoja työkavereita. Joukosta ovat erottuneet muun muassa edesmennyt Phil Hartman, Anne Hathaway, Kelsey Grammer ja Jon Lovitz.

Näyttelijä Kelsey Grammer on toiminut Simpsoneissa muun muassa Sideshow Bobin äänenä. Vuonna 2009 hän juhli Simpsonit-aiheisten postimerkkien julkaisua.

Mistä Simpsoneissa satirisoiduista asioista olet kaikkein ylpein?

– Vaikka sarjaa on tehty 30 vuoden ajan, haluan uskoa, että olemme olleet useammin oikeassa kuin väärässä. Se ei ole helppoa. Pyydämme anteeksi presidentti Trumpilta.

Simpsoneissa on usein onnistuttu ennustamaan jotain tulevaisuudessa tapahtuvaa, kuten suomalaisen taloustieteilijän Bengt Holmströmin Nobel-palkinto tai Donald Trumpin pääseminen Yhdysvaltojen presidentiksi. Mikä on salaisuutenne?

– Jos heittää tarpeeksi monta tikkaa, yksi niistä osuu lopulta napakymppiin.

Mihin monista oikeaan osuneista ennustuksista olet eniten tyytyväinen?

– Pelkään, että yksikään niistä ennustuksista, joita olisimme toivoneet, eivät ole toteutuneet. Meidän täytyy petrata tässä.

Miten suhtaudut intohimoisimpiin Simpsoneiden faneihin, jotka tuntevat hahmot läpikotaisin ja saattavat netissä ilmoittaa olevansa eri mieltä siitä, mitä heidän suosikkihahmoilleen sarjassa tapahtuu?

– Arvostamme fanien palautetta todella paljon. Tietenkään emme olisi pötkineet pitkälle ilman heitä.

Jos Simpsoneiden ydinperhettä ei lasketa, kenestä sarjassa esiintyneestä hahmosta on tullut suosikkisi ja miksi?

– Kirjoitan mieluiten Lisalle ja Sarjakuvahemmolle (Comic Book Guy), koska he muistuttavat itseäni eniten.

Palataan Suomeen: mitä muita suomalaisia asioita tai henkilöitä voisit harkita mukaan Simpsoneiden tuleviin jaksoihin?

– Totta puhuen ainoa asia, jota tämä sarja ei ikinä tee, on loppuminen. (Huom.: tämä on Al Jeanin sanaleikki – suomalainen on englanniksi ”Finnish”, loppuminen on englanniksi ”finish”.)

