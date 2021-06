Vaimo antaa räkäkännissä toikkaroivan Jere Karalahden kuulla kunniansa – dokumentti ei ole kaunista katseltavaa

Jere Karalahden elämästä kertova dokumentti näyttää kaunistelematta uran pahimmat aallonpohjat.

Jere Karalahdesta kertova dokumentti nähdään nyt sarjana C Moressa.

Parkkipaikalla raikuu huuto. Humalainen mies horjuu ympäriinsä ja aukoo päätään muiden yrittäessä sulloa häntä auton takapenkille.

–V*ttu sä olet Jere tyhmä! Sä et tajuu, milloin on aika lopettaa!

Läksytyksen kohde on jääkiekkoilija Jere Karalahti, 46, jota nykyään jo entinen puoliso Susanna moittii. Vaimo on tullut hakemaan miestään tutun ryyppyremmin luota kotiin.

Karalahti ei ole kaunista katseltavaa. Juuso Syrjän ohjaama dokumentti kertoo Jere Karalahden tarinan ja keskittyy holtittoman elämäntavan vaikutukseen jääkiekkouraan. Dokumentti nähdään C Morella neliosaisena sarjana. Video parkkipaikkasekoilusta on yksi sen lukuisista ”kotiarkistojen aarteista”.

Dokumentti sisältää melkein yhtä paljon kuvamateriaalia Karalahden päihdesekoilusta kuin varsinaisesta urasta jääkiekon parissa.

Takavuosina Karalahti veti päihteitä viinasta pilveen ja heroiiniin. Tuli huumetuomioita, lööppejä ja pahan pojan maine. Vauhtia ei hidastanut edes mahdollisuus ammattilaisuraan NHL:ssä saati perhe – avioliitto Susannan kanssa ja vuonna 2000 syntynyt tytär.

Jere tyttärensä Ronjan kanssa.

NHL-visiitin jälkeen Karalahti palasi Suomeen ja vannoi parantavansa tapansa, mutta kohut seurasivat. Kaudella 2007–2008 kesken Oulun Kärppien harjoitusten poliisit tulivat noutamaan huumausainerikoksista syytetyn Karalahden. Tuomiohan siitä tuli.

Vuonna 2008 Karalahti sairastui rajun törpöttelyn seurauksena haimatulehdukseen ja vietti sairaalassa kahdeksan päivää koomassa, vain 33-vuotiaana.

Korkki meni kiinni, mutta addiktiot vaihtuivat toisiin. Pelatessaan Minskissä Valko-Venäjällä Karalahti uppoutui uhkapeleihin ja naisiin. Sillä oli seurauksensa Karalahden yksityiselämään.

–Tapasin Valko-Venäjällä KHL-sarjaa pelatessani toisen naisen. Kaikkien tietämättä sinne syntyi tyttölapsi, mikä tuli sit selville.

Kun kaksoiselämä paljastui, avioliitto Susannan kanssa päättyi 2014. Ex-vaimo ei halunnut osallistua dokumentin tekemiseen.

Karalahti on selviytymistarina, jonka päähenkilö on kaikkea muuta kuin esikuva. Peliuran jälkeisessä elämässään Karalahti on tosin yrittänyt ottaa askeleita siihenkin suuntaan.

Karalahti lopetti ammattilaisuransa vuonna 2016. Sittemmin hän on esiintynyt terveellisempien elämäntapojen puolestapuhujana yhdessä vaimonsa, hyvinvointialan yrittäjänä toimivan Nanna Karalahden kanssa. Parilla on kaksi lasta.

Karalahti C More 3.6. alkaen