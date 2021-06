Tv-lehden kesäsarjassa esitellään erilaisia tv- ja elokuvamaailmasta tuttuja kuluneita juonenparsia ja latteuksia. Ensimmäisenä vuorossa ovat saippuasarjat.

1. Henkiin heränneet

Jos haluaa elää ikuisesti, saippuasarjoissa se onnistuu. Hahmoja tapetaan, jotta muut voisivat surra tai huokaista helpotuksesta. Sen jälkeen heidät palautetaan henkiin absurdein keinoin. Esimerkiksi hahmo on ollut koko ajan unessa tai palaa haamuna takaisin.

Vaikka hahmo olisi kuollut lento-onnettomuudessa, tulipalossa tai sairauteen, hänet voidaan aina herättää henkiin. Ja jos käänne menee liian oudoksi, sama näyttelijä esittää kuolleen pahantaitoista sisarusta tai kaksoisolentoa.

2. Rakkauden etsijät

Jokainen saippuasarjan hyvishahmo on ohjelmoitu etsimään rakkautta. Kosinta ja häät ovat draamankaaren huipentuma. Avioliitot eivät ole kuitenkaan kestävää sorttia: esimerkiksi Kauniiden ja rohkeiden Ridge ja Brooke ovat joutuneet astelemaan papin eteen kahdeksan kertaa. Ensimmäinen liitto 1994 mitätöitiin, kun Taylor nousi kuolleista.

Brooke (Katherine Kelly Lang) ja Ridge (Ronn Moss) ensimmäisissä häissään.

Joskus sitä joutuu menemään rakkauden tähden äärimmäisyyksiin ja avioitumaan vuorotellen ”sen oikean” isän ja veljen tai lapsen kanssa tehdäkseen rakastettunsa mustasukkaiseksi.

3. Kiristäjät

Saippuasarjat ammentavat kiristäjistä. Nämä ilkimykset saavat selville hyvisten pettämiset, lapsen hylkäykset tai muut moraalittomat toimet. Kiristäjä vainoaa ja uhkaa paljastaa pahat teot, ellei hyvis suostu hänen tahtoonsa.

Vaikka heitä vihataan, jokaisessa saippuasarjassa pitää olla ainakin yhdelle pahiskiristäjälle paikkansa. Heille keksitään mitä nokkelampia käänteitä. Esimerkiksi yksi saippuasarjahistorian pahimmista hahmoista, Kaunareiden Sheila Carter, kidnappasi tohtori James Warwickin ja piti tätä vankinaan talonsa kellarissa salaisessa kidutuskammiossa. Warwick virui erilaisissa kidutuslaitteissa, jotka kuuluivat Harry Houdinille.

Sheila Carter on tuottanut harmaita hiuksia Ericille Kauniit ja rohkeat -sarjassa.

4. Tyhjyyteen tuijottajat

Kun dialogi ja samoista asioista vänkääminen kyllästyttää, hahmo ottaa käyttöön hyväksi koetun taktiikan: hän tuijottaa toista eikä sano mitään. Kun hahmo jää yksin, hän sanoo tajuamansa asian ääneen, kääntää päänsä kuin valaistuneena ja tuijottaa ohi kameraan tyhjyyteen. Tämä kestää ainakin viiden sekunnin verran.

5. Koomapotilaat

Jos menee pimeällä auton rattiin kännykkä kädessä ja on juuri tapellut jonkun kanssa, törmää väistämättä rekkaan ja joutuu koomaan. Tämä kohtalon kaava vaanii saippuasarjojen hahmoja.

Potilaan maatessa sairaalavuoteessa tiedottomana letkuissa, hänen vierellään nyyhkii ihminen, joka tajuaa rakastavansa häntä. Ei hätää, sillä kooma harvoin johtaa sarjoissa kuolemaan, mutta herättyään potilas kärsii ainakin muistinmenetyksestä.

6. Pikaisesti ikääntyvät lapset

Aika kuluu vauhdilla, jos on sattunut syntymään saippuaoopperalapseksi. Sitä on hetkessä jo 5-vuotias ja puolen vuoden päästä 10-vuotias. Jos hahmo on yhä mukana sarjassa parin vuoden päästä, hän on tuolloin vähintäänkin teini tai rakkaudessa kompuroiva parikymppinen.

7. Täydelliset herääjät

Jokainen aamu alkaa samalla tavoin. Nainen herää aina täydessä meikissä ja kampauksessa lakanat silitettyinä.

Saippuasarjoissa herätään aina täydessä tällingissä, kuten Christoph ja Xenia todistavat Lemmen viemää -juonen pyörteissä.

Hän avaa silmänsä, luo rakastavan katseen vieressään nukkuvaan ja hypähtää sitten satiiniaamutakissaan ylös sängystä. Vessaan hän ei tietenkään mene. Sellaisia hirvityksiä ei käytä saippuasarjoissa kukaan!

8. Työpaikat kodin liepeiltä

Kuinka pitkälle joutuu matkustamaan työhön? No, korkeintaan parin korttelin päähän kotoa, jos brittiläisiin sarjoihin on uskominen. Liki pitäen jokainen sarjan hahmoista työskentelee näet ihan kävelymatkan päässä toisistaan esimerkiksi pubissa, kahvilassa tai vaikkapa autokorjaamolla.

9. Vahinkohieronnat höyrysaunassa

Höyrysauna on saippuasarjojen synninpesä. Siellä on kuumaa, kosteaa ja intiimiä. Ja niin hämärää, että sankaritar erehtyy käpälöimään aivan väärää ihmistä kuin omaa kumppaniaan. Seurauksena on kenties salalapsi tai ainakin loputon tunteiden vuoristorata.

