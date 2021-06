Kaksi näyttelijää jätettiin tylysti ulos Frendien erikoisjaksosta – ohjaajan selitys sai fanit pöyristymään

Hiljattain ilmestyneessä Frendit-erikoisjaksossa ei nähty Paul Ruddia tai Cole Sprousea. Sen sijaan ohjelmaa tähdittivät Justin Bieberin ja David Beckhamin kaltaiset supertähdet.

Frendien Reunion-jakso on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Fanien pitkä odotus palkittiin vihdoin toukokuun viimeisellä viikolla, kun rakastetun Frendit-komediasarjan Reunion-jakso tuli katsottavaksi ympäri maailman. Vajaan kahden tunnin mittaisessa jaksossa sarjan tähtikuusikko, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc sekä Matthew Perry vierailivat sarjan kuvauspaikoilla, vaihtoivat kuulumisia sekä muistelivat menneitä.

Lisäksi jaksossa nähtiin liuta muita sarjan näyttelijöitä, kuten Chandleriin ihastunutta Janicea näytellyt Maggie Wheeler sekä Guntherin roolissa nähty James Michael Tyler. Sen sijaan Paul Ruddia tai Cole Sprousea ei jaksossa nähty. Rudd näytteli sarjassa Kudrow’n roolihahmon Phoeben miesystävää ja Sprouse puolestaan Schwimmerin roolihahmon poikaa. Fanit ihmettelivätkin jakson esittämisen jälkeen, miksi juuri nämä kaksi ratkaisevissa rooleissa nähtyä näyttelijää jätettiin ulos Reunion-jaksossa.

Cole Sprouse on sittemmin nähty muun muassa Disney Channelilla sekä Riverdale-hittisarjassa.

Jakson ohjannut Ben Winston selitti kaksikon poissaoloa The Warpille ja totesi, ettei kaikkia sarjassa kymmenen vuoden aikana vierailleita näyttelijöitä yksinkertaisesti pystytty mahduttamaan osaksi ohjelmaa.

– Emme voineet kutsua kaikkia mukaan, sillä jakso kesti vain tunnin ja 45 minuuttia. Huomion piti olla kuudessa näyttelijässä. Joten meillä ei voinut olla liian montaa cameoroolia, sillä Frendeissä nähtiin satoja upeita ihmisiä vuosien varrella, Winston selitti The Warpille.

– Me kutsuimme mukaan joitakin ihmisiä, ketkä eivät päässeet paikalle. Tämä on monimutkaista aikaa, mitä television tekemiseen tulee, sillä osa ihmisistä ei voinut lentää mannerten yli, osa oli kuvaamassa toista televisiosarjaa ja niin edelleen, hän lisäsi.

Fanit eivät kuitenkaan nielleet Winstonin selitystä, sillä Frendien erikoisjaksossa nähtiin myös liuta tähtiä, jotka eivät olleet missään tekemisissä sarjan kanssa vuosina, jolloin kuvaukset olivat käynnissä. Jaksossa vierailivat muun muassa supermalli Cara DeLevigne, jalkapalloilija David Beckham sekä poptähdet Lady Gaga ja Justin Bieber.

Paul Rudd on nykyään menestynyt näyttelijä.

Keskustelu aiheesta kävi kuumana sosiaalisessa mediassa. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä fanit vaativat Winstonilta parempaa selitystä Ruddin ja Sprousen poissaololle.

– Mielestäni on huvittavaa, etteivät he voineet ottaa mukaan Paul Ruddia tai Cole Sprousea, mutta he pystyivät ottamaan Justin Beberin ja BTS:n. Sehän käy järkeen, eräs Twitter-käyttäjä kritisoi viitaten suosittuun korealaiseen poikabändiin.

– En voi uskoa, että Frendien Reunion-jaksossa ei ollut Paul Ruddia tai Cole Sprousea, mutta mukana olivat Lady Gaga ja David Beckham, harmitteli toinen.

– Frendien erikoisjakso: ”Meillä ei ollut aikaa Cole Sprouselle tai Paul Ruddille, mutta meidän oli saatava mukaan perunaksi pukeutunut Justin Bieber”, irvaili kolmas.

Frendien viimeinen jakso nähtiin televisiossa vuonna 2004.

Frendien odotettu ”Reunion”-erikoisjakso tuli nähtäväksi Yhdysvalloissa ja Suomessa 27. päivä toukokuuta. Jakso on katsottavissa HBO-suoratoistopalvelussa.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta vuosiin, kun kaikki kuusi näyttelijää, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc sekä Matthew Perry, ovat samassa huoneessa yhtä aikaa. Jaksossa kuusikko myös totesi, että televisioesiintyminen jäänee heidän viimeisekseen. Samalla kuusikko torppasi huhut mahdollisesta Frendit-elokuvasta.

