Yle: Autot alkoivat hidastaa kokkolalaisen Jenniferin, 19, kodin edessä ja hänen oli pakko salata osoitteensa – TikTok muutti elämän totaalisesti

Maanantai-iltana tv:ssä esitettävässä Perjantai-dokkarissa nähdään, millaista on olla lähes viiden miljoonan seuraama TikTok-tähti.

Jennifer Käld on monin tavoin tavallinen kokkolalainen 19-vuotias tyttö, mutta TikTokissa hän on maailmanluokan stara Jennifererica, jolla on 4,8 miljoonaa seuraajaa.

Käld lataa videopalveluun enimmäkseen iloisia tanssivideoita ja viestittelee ahkerasti seuraajiensa kanssa. Suosituinta videota on katsottu 70 miljoonaa kertaa.

Perjantai-dokkarissa Viisi miljoonaa seuraajaa Käld kertoo, miten TikTok-menestys on muuttanut hänen elämäänsä. Puhelinnumero ja osoite piti vaihtaa salaisiksi, etteivät autot hidasta ottamaan valokuvia kotitalon edessä. Eniten Käld puhuu TikTokin hyvistä puolista.

– TikTok on muuttanut minua niin, että olen löytänyt itseni. Tiedän, kuka olen ja mitä haluan.

Käldillä on kaksi perhettä: oma perhe, johon kuuluu äiti, pikkusisko ja -veli sekä isä – joka myös managerina eli papagerina tunnetaan – ja lisäksi TikTok-perhe eli Jerica Fam, josta Käld puhuu lämpimästi.

– Kun aloitin tämän, minulla oli syömishäiriö. He saivat minut arvostamaan itseäni. Ennen kuin aloin tehdä videoita, olin ehkä koulun ujoin tyttö.

Perjantai-dokkari onnistuu kahdeksassa minuutissa näyttämään, miten tärkeä yhdessäolon väylä TikTok voi olla nuorille. TikTok on uusi alusta tunteille, hauskanpidolle ja oman itsensä hakemiselle.

Käld kertoi somepalvelun ikävistä puolista Me Naisille viime vuonna. Hänen mukaansa pahinta on vihapuhe, johon TikTokissa välillä törmää.

– On hullua, kuinka räjähdysmäisesti sovellus on kasvanut. Sen takia siellä on valitettavasti myös paljon enemmän vihaa, Käld kertoi Me Naisille.

Käldin mukaan hän suhtautuu vihakommentteihin rauhallisesti, mutta on huolissaan muiden, vielä itseään nuorempien Tiktok-käyttäjien puolesta.

– Olen ymmärtänyt, että vihaajat keksivät aina jotain vihattavaa, vaikka sellaista ei oikeasti olisi. Aiemmin poistin vihakommentteja ja estin käyttäjiä, mutta nyt annan kommenttien olla, enkä oikeastaan välitä, hän sanoi Me Naisille.

Käld on Suomen mittapuulla todellinen somen megatähti, sillä suurimmalla osalla suomalaisista somevaikuttajista on seuraajia joitakin satojatuhansia. Käldin tapauksessa liikutaan kuitenkin miljoonissa. Nuori tähti voisi rikastua suosiollaan, mutta hänelle on tärkeämpää tuoda seuraajilleen hyvä mieli.

– Päämääräni on aina ollut levittää mahdollisimman paljon iloa ja positiivisuutta, Käld sanoi Me Naisille viime vuonna.

Perjantai-dokkari Yle TV1 klo 21.35.