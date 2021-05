Iina Kuustosen ystävä ei voinut peittää reaktiotaan, kun näki tähden kahvilassa – näin näyttelijä muokkasi itsestään bikini fitness -kaunottaren

Iina Kuustonen, 37, esittää Punttikomedia-elokuvassa kirjastovirkailijaa, joka hurahtaa bikini fitnekseen. IS vieraili elokuvan kuvauksissa.

Punttikomedia on herättänyt suomalaisissa poikkeuksellisen suurta kiinnostusta jo ennen yhtäkään traileria. Erityishuomiota ovat saaneet Iina Kuustosen, 37, Instagram-julkaisut, joissa näyttelijä muun muassa nostaa rautaa selkä kaarella, poseeraa näyttävien kehonrakentajien kanssa ja kuittailee vitsikkäästi Jari ”Bull” Mentulalle.

IS vieraili elokuvan kuvauksissa Nokialla.

– Mulla ei ole koskaan ollut niin vaikeaa pitää pokkaa kuin täällä kuvauksissa. Meillä on kohdannut Tökän (Mikko Töyssy) kanssa huumori niin hyvin, että mua on välillä hävettänyt se, kuinka epäammattimaisen paljon mulla on pettänyt pokka. Tökä on todella taitava ja helvetin hauska näyttelijä, ja saa mut pudotettua yhdellä katseella, pihalle saapunut Kuustonen nauraa vapautuneesti.

Kuustonen onkin innoissaan siitä, kuinka paljon kiinnostusta elokuva on herättänyt.

– Samalla aihe on haastava, sillä ei voi olla fitnessammattilainen ja ammattinäyttelijä samaan aikaan. Molempiin tarvitsee 24 tuntia vuorokaudessa. Ei ole ihan itsestään selvää, miten tällainen leffa tehdään, hän tuumaa.

Aikaa valmistautumiseen on onneksi ollut tarpeeksi, sillä Kuustosta pyydettiin mukaan elokuvaan jo muutama vuosi sitten. Hän suostui heti. Pekko Pesosen luoma käsikirjoitus oli niin hykerryttävän hauska, ettei sitä voinut lukea nauramatta. Ohjaaja Aleksi Delikourakselta puolestaan löytyi laajaa tietämystä fitnessmaailmasta sekä hyvä komediantaju.

Erityisesti Kuustosta kiinnosti kuitenkin suuri muodonmuutos, jossa hänen roolihahmonsa muuttuu ujosta kirjastonhoitajasta bikini fitness -kisaajaksi.

– Mä rakastan haasteita ja projekteja, joten tämä sopi mulle tosi hyvin. Aika harvoin tällaisia rooleja tulee vastaan, missä pääsee tekemään näin ison valmistautumisen ja fyysisen työn, hän pohtii.

Vaikka kuvaukset pyörähtivät käyntiin toukokuun puolivälissä, rooliin valmistautuminen alkoi Kuustosen osalta jo yli vuosi sitten.

– Pohjaa ollaan rakennettu valmentajan kanssa jo yli vuoden ajan. Kun Ivalon kuvaukset loppuivat tammikuun lopussa, aloin keskittymään vain tähän. Nämä välikuukaudet keskityinkin vain pelkästään fyysiseen treeniin, mikä on ollut ihan tarkoituksenmukaista, koska se on vaatinut tosi paljon työtä: Ainakin se kuusi kertaa viikossa, välillä parit treenit päivässä.

– Kun siihen lisää vielä kaiken muun elämän, niin on se mennyt ihan työstä.

Iina Kuustonen näyttelee elokuvassa kirjastonhoitajaa, joka päätyy kisaamaan bikini fitnekseen.

Mikko Töyssy on omaksunut roolinsa entisenä kehonrakentajana. Oppia hän on saanut muun muassa Bull Mentulan tiimistä.

Fitnessvalmentajan laatimaa ruokavaliota Kuustonen siirtyi noudattamaan jo vuodenvaihteessa. Fyysisen kehityksen lisäksi Kuustosen vointia on seurattu tarkkaan alusta asti niin kehonkoostumusmittauksin kuin laboratoriokokein.

– Mä suhtaudun dieettiin niin, että se kuuluu tähän projektiin, ja se on onneksi määräaikaista. Olen muokannut ruokavaliota omaan elämään ja arkeen sopivaksi, sekä sisällyttänyt siihen mulle tärkeitä asioita. Esimerkiksi aamulatesta ei onneksi tarvinnut luopua – vaihdoin sen riisiin, sillä luovun riisistä mieluummin, kahden lapsen äiti nauraa.

– Mutta on tässä kyllä tullut tutuksi nyt tofu, riisi ja brokkoli, hän lohkaisee perään.

Nopealla vilkaisulla Suomen eturivin näyttelijöihin lukeutuvaa Kuustosta olisi varmasti vaikeaa tunnistaa: Jumppatrikoisiin yhdistetyt nyrkkeilykengät ja pitkähköt sukat varmasti erottavat Kuustosen roolihahmon modernien salikissojen seamless-trikoista. Retrohenkisen verryttelytakin rinnuksessa lukee Team Mega Weight.

Vaaleiden hiusten tilalla on tummanruskea ja piikkisuora polkkatukka.

Juhlatilasta taiottiin kuvauksia varten katu-uskottava kuntosali.

– Kävin eilen aamukahvilla rakkaan ystäväni Kreeta Salmisen kanssa, joka tekee tv-sarjaa täällä Tamperella. Kun menin kahvilaan sisään, niin hän huusi, että kuka sä oot ja mitä oot tehnyt mun kaverille! Kuustonen muistelee ilmeikkäästi eläytyen.

– Näyttelijänä on kiinnostavaa saada tehdä erilaisia rooleja ja tämä todella on sellainen.

Kuvaukset päättyvät juhannukseen. Siihen asti Kuustosen tulisi vielä jaksaa fitness-elämää. Näyttelijä ei voi paljastaa, päätyykö hänen roolihahmonsa elokuvassa kisalavalle asti, mutta loppukesän suunnitelmat ovat selkeät.

– Aion syödä, hän päättää nauraen.

Juttu on katkelma reportaasista Punttikomedia-elokuvan kuvauksista. Voit lukea koko jutun Ilta-Sanomien digilehdestä tai päivän printistä.