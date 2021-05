Unelmahäät-jaksossa kiusallinen käänne – kuvattava sai tarpeekseen: ”Ette laita tätä telkkariin”

Unelmahäät-sarjassa morsiamen apuri tulistuu jahkailuun.

Unelmahäät-sarjan tuoreessa jaksossa nähdään 47-vuotiaan Katjan ja 42-vuotiaan Teron häät. Niitä vietetään Ylläsjärven upeissa tunturimaisemissa. Pariskunta asuu maaseudulla pienessä Lehmäjoen kunnassa Pohjanmaalla.

Unelmahäitä esitetään maksullisessa Discovery+-suoratoistopalvelussa.

Pariskunta halusi juhlastaan yksissä tuumin rock-henkisen. Osallistujia tunnelmallisessa talvijuhlassa oli kaksitoista henkilöä. Myös hääparin koirat osallistuivat juhlaan kunniavieraina.

Pariskunnan rakkaat koirat olivat heidän kunniavieraitaan häissä.

Jaksossa valkenee nopeasti, että juhlan kaikki yksityiskohdat on mietitty parin omintakeiseen makuun sopivaksi.

Katja muun muassa suunnitteli papin vihkikaavan omin päin kokonaan itse ja lisäsi mukaan metallimusiikkia.

– Ai sä oot ihan kokonaan tehnyt tän? Pappi hämmästyy Katjan ojentaessa hänelle itse kirjoittamansa Word-tiedoston tulosteen.

Lisää hämmästystä on luvassa, kun H-hetki lähestyy. Pariskunnan järjestelyapurina on morsiamen aikuinen tytär Anni.

Kattaukseen laitetaan kultaista, mustaa ja punaista, pääkalloja, kimaltelevia korkeita kynttilöitä ja eläinten kalloja.

– More is more, naiset puhuvat prameaa kattausta suunnitellessaan.

Kun sinnikäs morsian muuttaa kattausta kerta toisensa jälkeen, tytär saa lopulta tarpeekseen.

– V*ttu mä sanon... Mä sanon itteni irti tästä nyt, Anni puhahtaa.

– En voi enää, menee yli. Oli liikaa!

Sitten Anni kääntyy katsomaan kohti kameramiestä ja osoittaa tätä.

– V*ttu jos laitatte tätä sinne telkkariin. Mä en pysty enää, Anni kiroilee.

–Tää on ihan liian jahkailua.

Katja ja Tero tapasivat asuinalueensa sinkkujen Facebook-ryhmässä. Ratkaiseva askel tapahtui viikkojen ryhmäkeskusteluiden jälkeen, kun Tero rohkaistui laittamaan Katjalle yksityisviestiä ja kysyi mitä tälle kuuluu.

Masennuksesta kärsineelle Katjalle ratkaisevaa oli se, että ventovieras oli aidosti kiinnostunut hänestä ja kesti myös rehellisen vastauksen.

– Mä olisin rapajuoppo jossain. Elämä olisi täysin hunningolla, Katja selittää Unelmahäät-jaksossa.

