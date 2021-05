Timo Lavikainen saa vaimoltaan yllättäen terveisiä tv:ssä – suorasukainen viesti hämmästyttää koko seuruetta

Farmi Suomessa nähdään tunteikkaita hetkiä, kun kilpailijat saavat yllättäen terveisiä läheisiltään.

Jäljellä olevat Farmi Suomi -kilpailijat Michele Murphy-Kaulanen, Sauli Koskinen, Mikael Jungner ja Timo Lavikainen saavat sunnuntain jymy-yllätyksen, kun kesken elokuvaillan valokankaalle lävähtävät terveiset heidän läheisiltään.

Ensimmäisenä viestin saa Mikael Jungner.

– Kotona on kaikki hyvin, mutta on ollut kyllä ihan kauhea ikävä. Mulla on ollut ikävä sitäkin, että jätät vaatteet lattialle ja kahvikuppeja ympäriinsä. Koti on tuntunut kovin tyhjältä iltaisin ilman sua, Mikaelin avopuoliso sanoo.

Viesti herkistää Mikaelin kyyneliin.

– Kauniita sanoja, tuli sellainen ikävän aalto, tosi vahva ikävän aalto. Vaikka täällä on ollut kuukauden ja on ollut ikävä, se tavallaan konkretisoitui tohon hetkeen, Mikael sanoo.

Lavikainen liikuttuu saamastaan viestistä.

Sauli Koskinen saa terveiset sukulaislapsiltaan ja kolmantena terveiset lähtevät Timo Lavikaiselle. Nelikko nauraa makeasti Lavikaisen vaimon tekemälle videolle.

– Ensinnäkin, haista paska ja painu helvettiin siitä. Siks toisekseen, jos et sä voita sitä Farmia, mä otan susta avioeron, koska tämä on yks s******n työmaa ollu, Lavikaisen puoliso täräyttää pilke silmäkulmassaan.

– Sit mulla on meille pienimuotoiset juhlat, ku sä tuut kottiin. On myös semmoset kahenkeskiset jatkot, poksautettaan kuoharipullo, pussaillaan, ehkä leikittään vähän käsinukkeilla, ehkä myös itketään ja oksennettaan sit loppuillasta, katotaan kui käy, Lavikaisen vaimo velmuilee.

Lavikainen herkistyy vaimonsa viestistä.

– Tosta tuli todella ristiriitaset tunteet. Että okei, kotona on kaikki hyvin ja he tukevat minua siinä, että pysyn täällä loppuun asti, mutta toisaalta sitten, että lähen käveleen saman tien kotia päin! myöskin terveisistä herkistynyt Lavikainen sanoo.

Farmissa ovat mukana vielä Mikael Jungner, Michele Murphy-Kaulanen, Timo Lavikainen ja Sauli Koskinen.

Lavikaisen vaimon terveiset kirvoittavat reaktioita muilta kilpailijoilta.

– Mä en kestä Timo! Sulla on ihan samanlainen perhe, ku sä oot ite! Miten toi voi olla! Siitä asti, kun sun vaimo tuli ruutuun, olin että what, Michele nauraa.

– Sulla on ihana perhe. Ihan sama huumorintaju, Mikael hymyilee.

Viimeisenä viestit rakkailtaan, tyttäriltään ja mieheltään Sampo Kaulaselta, saa Michele.

– Hei rakas! Tää on varmaan yks vaikeimmista videoista, mitä mie oon koskaan tehnyt. Mulla on niin jäätävän kova ikävä sinua. Oon itkenyt täällä silmät päästäni, niinku nytteki meinaa koko ajan puskea, Sampo Kaulanen myöntää.

– Oon niin ylpeä sinusta, oon oikeasti niin ylpee siitä, miten pitkälle sä oot päässyt. Täällä on kaikki hyvin. Mä oon pitänyt muksuista huolta, kaikki on kunnossa. Nyt vaan tsemppaat loppuun asti ja veät voiton kottiin. Täällä me ootetaan sinua, ei tarvi meistä murehtia, Sampo nyyhkii.

