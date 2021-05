Tältä näyttää uusi Gossip Girl: hittisarjan uusintaversiosta julkaistiin ensimmäinen traileri – faneilta yksiselitteinen tuomio

Lukuisten kommenttien perusteella fanit ovat muuttaneet suhtautumistaan hittisarjan uusintaversioon nähtyään ensimmäisen trailerin.

Vuosina 2007–2012 ruuduissa pyörinyt Gossip Girl oli yksi aikansa suosituimpia televisiosarjoja. Manhattanin ökyrikkaiden nuorten elämään keskittyvää sarjaa tähdittivät Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Chase Crawford sekä Penn Badgley. Nuorista näyttelijöistä tuli ohjelman seurauksena koko maailman tuntemia tähtiä.

Nyt, lähes kymmenen vuotta alkuperäisen Gossip Girlin päättymisen jälkeen hittisarjasta on tekeillä uusi versio, joka saa ensi-iltansa HBO Max -suoratoistopalvelussa heinäkuussa. Tällä viikolla uudelleenfilmatisoinnista tarjottiin ensimmäinen silmäys myös faneille, kun ohjelmasta julkaistiin ensimmäinen traileri.

Voit katsoa Gossip Girlin trailerin yllä olevasta videoikkunasta.

Uuden Gossip Girlin päärooleissa nähdään liuta suurelle yleisölle verrattain tuntemattomia nuoria näyttelijöitä, kuten Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock, Savannah Smith sekä Emily Alyn Lind. Heistä suurelle yleisölle tutuin kasvo lienee Doherty, joka on tähdittänyt muun muassa Disneyn suosittuja Descendants-elokuvia.

Trailerin julkaisun jälkeen keskustelu fanien keskuudessa kävi kuumana videon kommenttikentässä. Monet tunnustivat suhtautuneensa hittisarjan uudelleenfilmatisointiin vähintäänkin skeptisesti, mutta muuttaneet mieltään nähtyään trailerin.

Alkuperäistä sarjaa tähdittivät Chace Crawford, Blake Lively, Ed Westwick, Leighton Meester, Penn Badgley sekä Taylor Momsen.

Lukuisten kommenttien perusteella uuden Gossip Girlin on onnistunut pelastamaan yksi seikka, nimittäin Hollywood-tähti Kristen Bellin palaaminen ikoniseen äänirooliinsa. Bell antoi äänensä alkuperäiselle Gossip Girlille koko sarjan kuuden tuotantokauden ajan.

– En olisi näin innoissani, jos kuka tahansa muu kuin Kristen Bell olisi Gossip Girl, eräs kommentoi.

– Vastustin tätä uudelleenfilmatisointia täysin, mutta Kristen Bellin äänen kuuleminen sai minut innostumaan, komppasi toinen.

– Olin valmis vihaamaan tätä, mutta innostuin positiivisesti. Ehkä tämä ei olekaan täysi katastrofi, pohti kolmas.

– Kun kuulen Kristenin sanovan jälleen ”xoxo”, saa se minut täysin lumoutumaan, hehkutti neljäs.

Gossip Girlin uusintaversiossa nähdään nuoria näyttelijäkykyjä.

Gossip Girl ei ole ainoa 2000-luvun alun hittisarja, joka on saanut hiljattain uuden elämän uudelleenfilmatisoinnin myötä. Viime vuosina uusintaversiot on tehty muun muassa Ihmemies MacGyverista, Melrose Placesta, Roswellista sekä Siskoni on noidasta.