Tänään tv:ssä hittielokuva, joka muistetaan Jennifer Anistonin villistä strippauskohtauksesta – näin kuuluisa kohtaus tehtiin

Jennifer Aniston on myöntänyt olleensa aluksi kauhuissaan kameroiden edessä riisuutumisesta.

Nelonen esittää lauantai-iltana hittikomedian Millerit (We're the Millers) kello 21. Rawson Marshall Thurberin ohjaama elokuva sai ensi-iltansa syyskuussa 2013.

Millerit kertoo porukasta, jonka huumediileri on koonnut esittämään oikeaa perhettä huumeiden salakuljetuskeikalle. Käsikirjoituksessa Jennifer Anistonin roolilla on raha tiukassa, minkä takia hän lupautuu matkaamaan naapurinsa Davidin (Jason Sudeikis) sekä kahden nuoren (Emma Stone, Will Poulter) kanssa Meksikoon. Tarkoituksena on salakuljettaa suuri huumelasti rajan yli.

Kuuluisassa strippauskohtauksessa ”perhe” on joutunut tukalaan tilanteeseen huumepomojen kanssa ja neuvottelee pahisten kanssa, että jäädäkseen henkiin Anistonin roolihahmo Rose suostuu strippaamaan heille. Kohtauksessa Aniston riisuu vaatteitaan hitaasti musiikin pauhatessa taustalla. Esitys huipentuu, kun suihkun kasteleman Anistonin takana sataa kipinöitä ja Aniston konttaa kameraa kohti.

Villi kohtaus on pinttynyt katsojien verkkokalvoille. Myöhemmin paljastui, että lähikuvat Anistonin pepusta olivat todellisuudessa sijaisnäyttelijän takapuolesta. Kaikki muu kuuluisassa kohtauksessa on Anistonin esittämää.

Millerit-elokuvan päärooleissa ovat Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts ja Will Poulter.

IS tapasi elokuvan tähdet Jennifer Anistonin ja Jason Sudeikisin vuonna 2013. Jennifer Aniston myönsi tuolloin tunteneensa kauhua, kun joutui esittämään strippaustanssin.

– Alussa seksikkään tanssikohtauksen esittäminen oli hieman outoa ja epämiellyttävää. Kun sitten uppouduin siihen täysin, en enää ajatellut miljoonien ihmisten näkevän minut puolialastomana, Aniston kertoi.

Hollywood-tähti kertoi valmistautumisestaan sen verran, että hän osti kotiinsa tangon, jollainen oli Anistonin sanojen mukaan myös Paris Hiltonilla ja Kate Hudsonilla.

– Tankotanssi on yllättävän hyvää treeniä, mutta muuten inhoan voimistelua, hän paljasti.

Aniston kertoi Independent-lehdelle, että riisuutuessaan hän mietti päässään yhtä tiettyä mantraa.

– Mietin vain, että älä mokaa, koska joudut tekemään sen uudestaan. Yritin parhaani mukaan näyttää siltä, että en kärsisi samalla kun riisuin paitaani pois.

Aniston oli elokuvan ilmestyessä 44-vuotias.

Aniston harjoitteli tanssin koreografiaa ammattilaisen kanssa useita viikkoja. Suihkukohtausta hän kuvaili virkistäväksi.

– Rakennuksen ulkopuolella oli valtava vesisäiliö sitä varten, Aniston paljasti kohtauksen tekemisestä Independentille.

Anintonin mukaan hän oli rooliaan varten dieetillä ja treenasi personal trainerin kanssa.

– Kävin hyvin pelottavalla kuntosalilla hyvin pelottavan personal trainerin kanssa, joka laittoi minut tekemään hulluja asioita, joita en voi sanoa ääneen, näyttelijä vitsaili.

