Netflix käytti miljoonia korvatakseen ahdistelusyytteiden kohteeksi joutuneen näyttelijän uudesta hittileffastaan

Elokuvantekijöiden mukaan näyttelijänvaihdos oli ”melko helppo homma”.

Chris D’Elia korvattiin Tig Notarolla Army of the Dead -elokuvassa. Leffa kertoo palkkasotureista, jotka aikovat ryöstää kasinon keskellä zombien valtaamaa Las Vegasia.

Vanity Fairin haastattelussa aviopari ja elokuvantekijät Zack ja Deborah Snyder kertovat, että D’Elian korvaaminen elokuvassa oli ”melko helppo homma”, mutta halpaa se ei ollut.

– Se oli kallis siirto. Maksoi ”muutaman miljoonan”. Mutta Netflix teki oikean päätöksen. He päättivät hoitaa homman.

D’Elia joutui myrskyn silmään viime kesänä, kun useat naiset syyttivät häntä seksuaalisesta häirinnästä.

Helmikuussa D’Elia tunnusti Youtube-kanavallaan, että hänellä on ongelma. Näyttelijä kuitenkin painotti, ettei hän ole tehnyt mitään laitonta. D’Elian manageritoimisto pudotti hänet listoiltaan skandaalin seurauksena.

Vulture-lehden mukaan olisi ollut logistisesti täysin mahdotonta kuvata kaikki Army of the Deadin kohtaukset uudestaan keskellä koronapandemiaa. Varsinkin kun elokuvassa käytettiin suuria määriä avustajia, eikä zombeja tehty digitaalisesti.

Notaro päätyi näyttelemään kaikki kohtauksensa vihreää taustaa vasten, jonka jälkeen hänet lisättiin D’Elian tilalle jo olemassa olevaan elokuvaan.

Notaro ja Snyder kertovat, että lopputulos on sekä ihastuttava, että helpotus.

– Tiesimme kyllä, mihin olimme päämme työntäneet, mutta meillä ei ollut hajuakaan, kuinka vaikeaa se olisi.

Notaro ei ole suinkaan ensimmäinen, joka korvaa toisen näyttelijän jo valmiissa elokuvassa.

Vuonna 2017 ohjaaja Ridley Scott käytti yhdeksän päivää kuvaamalla uudestaan Kevin Spaceyn kohtaukset All the Money in the World -elokuvassa.

Myös Spacey oli tuolloin syytettynä seksuaalisesta ahdistelusta.

Spacey korvattiin leffassa Christopher Plummerilla.