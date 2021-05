Eija Vilpas sai merkittävän tunnustuksen Venla-gaalassa – tämä rooli nousee ylitse muiden

Näyttelijä Eija Vilpas, 63, palkittiin Kultainen Venla -gaalassa elämäntyöpalkinnolla.

Näyttelijä Eija Vilpasta, 63, muistettiin perjantaina 28. toukokuuta järjestetyssä Kultainen Venla -gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Vilpaksen lisäksi elämäntyöpalkinnolla muistettiin ohjaajana ja käsikirjoittajana tunnettua Neil Hardwickia.

Vilpas oli luonnollisesti yhtä hymyä, kun hän saapui median eteen noudettuaan palkintonsa. Vilpas oli toki saanut tiedon kunnianosoituksesta ennalta, mutta siitä huolimatta tunnelma oli gaalailtana katossa.

– Kun kuulin tästä, nauroinkin vähän, että ei kai tämä ole mitään pilaa. Mutta kyllä mä sitten uskoin. Ilahduin tietenkin kauheasti ja ihmettelin. Kyllä tämä on hirveän merkittävä asia ja tuntuu ihanalta, että tällaista huomioidaan. Paljon olen tietenkin tehnyt ja moni muukin. Mutta iloitsen tästä kovasti. Tänään on se päivä, kun tästä iloitaan, Vilpas kuvaili tunnelmiaan heti palkitsemisensa jälkeen.

Pitkällä urallaan Vilpas on ehtinyt tähdittää monia klassikkosarjoja ja -elokuvia, kuten Hynttyyt yhteen, Fakta homma sekä Paavo ja Raili. Lisäksi hän kuului vuosien ajan Helsingin Kaupunginteatterin näyttelijäkaartiin. Mittavalla uralla on kuitenkin yksi rooli, joka on jäänyt Vilppaan mieleen erityisen rakkaana muistona.

– Kaikki on tietenkin silloin kamalan rakkaita, kun niitä tekee ja kaikki omalla tavallaan merkittäviä. Mutta Pirrehän kulkee edelleen mukana ja Riitan kanssa käymme keikoilla. Tuulitakki on autossa tälläkin hetkellä, Vilpas paljasti.

Vilppaan kollega Riitta Havukainen palkittiin perjantain Kultainen Venla -gaalassa parhaana naisnäyttelijänä. Palkinnon Havukaiselle toi rooli Paratiisi-televisiosarjassa.Vilpas iloitsi luonnollisesti paitsi omastaan, myös ystävänsä palkinnosta.

– Me olemme ystäviä ja teemme myös töitä yhdessä. Emme nyt pääse yhdessä juhlistamaan, kun tämä on tällaista. Istumme katsomossa ja on maskit ja turvavälit, Vilpas harmitteli.

Havukainen muisti puolestaan ystäväänsä noutaessaan omaa palkintoaan.

– Kiitos Eija Vilpas, rakas ystävä, joka kävi tekemässä lumityöt, kun minä heiluin pyssy kädessä palmun alla, Havukainen vitsaili palkintopuheessaan.