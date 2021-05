Anniina Valtonen teki historiaa Kultainen Venla -gaalassa – kriisi meinasi iskeä vain minuutteja ennen h-hetkeä

Anniina Valtonen on tiettävästi ensimmäinen meteorologi, joka on selvittänyt tiensä kolmen parhaan joukkoon Kultainen Venla -gaalan esiintyjä-äänestyksessä.

Kultainen Venla -gaalaa vietetään tänään perjantaina, 28. toukokuuta. Illan aikana gaalassa palkitaan vuoden 2020 menestyneimpiä televisioviihteen tekijöitä. Palkintoja jaetaan niin näyttelijöille, esiintyjille, televisio-ohjelmille kuin erilaisille viihdeformaateillekin.

Anniina Valtosen tunnelmia punaiselta matolta löydät artikkelin alussa olevasta videoikkunasta.

Yksi illan odotetuimmista palkinnoista on parhaan esiintyjän palkitseminen. Kategoriassa on ehdolla kolme televisiosta tuttua kasvoa, joista yksi on Ylen meteorologi Anniina Valtonen. Valtonen saapui gaalan punaiselle matolle jännityksen sekaisin tuntein, sillä tällaiset tilaisuudet ovat hänelle harvinaista herkkua.

– Tämä punaisella matolla oleminen on mulle todella outoa. Mä oon jännittänyt tätä päivää niin hirveästi. Tämä on kaikki mulle ihan uutta. En mä ole ollut missään näin hienoissa juhlissa. Omat häät on ehkä ne kaikkein hienoimmat, missä mä oon ikinä koskaan ollut. Onhan tämä ihan mielettömän hieno kokemus, Valtonen hehkutti IS:n haastattelussa hetki ennen gaalan alkua.

Valtonen on tiettävästi historian ensimmäinen meteorologi, joka on päässyt kolmen parhaan joukkoon yleisöäänestykseen turvautuvassa paras esiintyjä -kategoriassa. Hänen kilpakumppaninsa ovat YleX:n radiojuontajana tunnettu Juuso ”Köpi” Kallio sekä Eränkävijöistä tuttu Aki Huhtanen. Valtonen oli kunnianosoituksesta samaan aikaan otettu ja häkeltynyt.

– Ihan mielettömän hienoa. Meteorologeja on ollut top kympissä, mutta ei sen korkeammalla. Tämä on tosi hieno juttu. Meteorologi, mähän olen vain tämmöinen. Se, että mä oon ehdolla parhaaksi tv-esiintyjäksi on todella hienoa ja musta on hienoa, että mä oon onnistunut tieteestä tekemään tavallaan viihdettä, Valtonen kuvaili tunnelmiaan.

– Mä en todellakaan koe olevani julkkis. Mä olen ihan vain meteorologi ja tällainen tavallinen kadun tallaaja, ainakin omasta mielestäni. Sitä en tiedä, mitä ihmiset tuumaavat, mutta ainakin itse koen olevani hyvin tavallinen, hän jatkoi.

Ensimmäistä kertaa Kultainen Venla -gaalan punaiselle matolle astellut Valtonen sädehti kirkkaassa iltapuvussaan. Valtonen kuitenkin paljasti, että mekko oli ompelijan pöydällä vielä puoli tuntia ennen hänen saapumistaan kameroiden eteen.

– Tämä on yhdessä tutun ompelijan Aija Nurmisen kanssa suunniteltu ja itse asiassa vielä puoli tuntia sitten tätä mekkoa ommeltiin, että tämä on ihan viime tipassa valmistunut. Ei kerrota tarkemmin, että mikä ongelma oli, mutta oli, Valtonen nauroi.

Valtosen luotsaamia säälähetyksiä katsovat päivittäin sadat tuhannet suomalaiset. Valtonen kertoo saavansa työstään pääosin positiivista palautetta. Ihmiset tunnistavat hänet usein myös kadulla ja Valtonen saakin vastata usein erityisesti yhteen kysymykseen.

– Somen kautta tulee päivittäin kysymyksiä, että Anniina missä ne lämmöt on. Että nämä sateet ja tuulet saavat nyt luvan riittää, Valtonen kertoi nauraen.

Valtonen on toiminut Ylen meteorologina jo useamman vuoden ajan. Hän kertoi IS:lle vuonna 2020, että häntä on yritetty muuttaa toisenlaiseksi useita kertoja uran aikana. Hoikkaa Valtosta yritettiin lihottaa vaatteilla ja vanhentaa meikillä, sekä mahduttaa tiettyyn, asiantuntijoille ennalta määrättyyn muottiin. Se heijastui epävarmuutena, mikä välittyi tuolloin myös katsojille.

Nykyään Valtonen kuitenkin kertoo nauttivansa kameran edessä esiintymisestä. Tv-töiden lisäksi hän toimii Ilmatieteen laitoksen meteorologina.