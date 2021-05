Diili-voittaja Sointu Borg pöllämystyneenä Venla-gaalassa: ”Miten tässä nyt pitäis pyllistää!”

Sointu Borg kertoi Kultainen Venla -gaalan punaisella matolla viihtyvänsä Jaajo Linnonmaan firmassa ja työkaverina upeasti.

Yksi Kultainen Venla -gaalan näyttävimpiä sisääntuloja oli Diili-ohjelman voittajan Sointu Borgin saapuminen tapahtuman punaiselle matolle.

Leena Meslewin näyttävään, olkapäät paljastavaan iltapukuun sonnustautunut Borg ei todellakaan vuosi sitten osannut kuvitellakaan, että hän olisi mukana Venla-gaalassa ja vieläpä jakamassa palkinnon.

– Tuntuu tosi oudolta. Mähän oon ollut tän tyyppisissä eventeissä aina vaan töissä. Kun tulin tuonne punaiselle matolle, niin mähän olin vaan, että miten tässä nyt pitäis pyllistää!

– Mutta rempseesti vaan, tekemällä oppii ja ihan mahtava päästä tänne, iloinen Borg kertoi ISTV:n haastattelussa.

Toukokuun alussa Sointu Borg aloitti virallisesti ja julkisesti työnsä Jaajo Linnonmaan firmassa, ja hän kuvailee, että työt ovat alkaneet mahtavasti. Borg kertoo, että hän on nyt löytänyt työpaikan, jossa todella viihtyy.

– Mehän Jaajon kanssa tehdään töitä joka päivä sen uuden start-upin eteen ja rakennetaan sitä. Ja meillä on tulossa paljon muitakin projekteja.

– Ja mikä on tosi kivaa, on se, että Jaajon kanssa on tosi kivaa tehdä töitä. Meillä menee henkilökemiat yhteen.

Borg kertoo, että Linnonmaasta on paljastunut yllättäviä piirteitä.

– Jaajossa on yllättänyt moni asia. Nythän me ollaan alettu vasta tutustumaan. Hänhän on visionääri ja showmies, mut sit mä oon ollut yllättynyt siitä, että Jaajo on tietyissä asioissa tosi pedantti. Ja tosi lahjakas. On ollut mahtava seurata sitäkin puolta, Borg kertoi.