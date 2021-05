Koronavuosi korostui tv-ohjelmien huimassa suosiossa – parhaat tv-ohjelmat palkitaan tänään Kultainen Venla -gaalassa

Kultainen Venla -gaala palkitsee tänään vuoden 2020 parhaat tv-ohjelmat. Ilta-Sanomien toimitus valitsi finalisteista omat suosikkinsa, joista osa nousi selkeästi ykkösiksi.

Televisioalan vuosittainen Kultainen Venla -gaala nähdään perjantaina suorana Nelosella. Tammikuulta toukokuulle siirtynyt gaala järjestetään poikkeusjärjestelyin, ja juhlaan mukaan on kutsuttu vain finalistit ja ohjelmien edustajat.

Gaalan juontaa edelliskerran tavoin Jaana Pelkonen, jolle juontopesti on ensimmäinen puoleentoista vuoteen. Koronan vuoksi nämä työt ovat olleet tauolla.

– Edellisestä juontotehtävästä on vierähtänyt tovi, joten perhosia on vatsassa melkoisesti.

Hän pitää gaalan järjestämistä tärkeänä, jotta tuotannot ja tekijät saavat ansaitsemansa kiitoksen etenkin juuri epävarmoina aikoina.

– Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen myös tv-alalla, ja ohjelmia on tehty suuren epävarmuuden vallitessa. Taustalla on suuri joukko ahkeria ja lahjakkaita ihmisiä, jotka ansaitsevat tulla nostetuksi esiin. On tärkeää, että katsojat tietävät, ketkä ohjelmia tekevät ja että tekijät saavat kiitosta työstään, Pelkonen sanoo.

Jaana Pelkonen juontaa poikkeusgaalan.–Suomalainen laadukas tv-osaaminen ansaitsee kaiken mahdollisen tuen ja tsempin.

Pelkonen nostaa esiin tv:n erityisen merkityksen katsojille etenkin näin koronakriisin aikana.

– Televisio on ollut lukuisille ihmisille paitsi tärkeä informaationlähde, myös hengähdystaukoa tarjonnut pakopaikka.

Monet ohjelmat ovatkin olleet korona-aikana erityisen katsottuja, ja suuri osa niistä on myös Kultainen Venla -ehdokkaina.

Suurmestari on sekä IS-tuomariston että katsojien suosima game show. Se oli esimerkiksi huhtikuussa MTV3:n toiseksi katsotuin ohjelma (Finnpanel).

Kymmenhenkinen IS-tuomaristo valitsi eri ohjelmakategorioiden finalisteista omat suosikkiohjelmansa.

Muutamissa kategorioissa voittajat olivat ilmeiset, sillä ne saivat selvän enemmistön kaikista äänistä.

Muumilaakso-animaatiosarja viehättää lapsia ja aikuisia.

Näitä olivat draamasarja Paratiisi, game show Suurmestari, kilpailureality Tanssii tähtien kanssa, lastenohjelma Muumilaakso sekä lifestyle-ohjelma Supernanny Suomi.

Fran Perea ja Riitta Havukainen Paratiisi-rikossarjassa.

Katsojien yleisöäänestyksellä valitsemat parhaan ohjelman finalistit ovat TV1:n Eränkävijät sekä Yle Areenan Justimus esittää: Duo sekä YleX Naurumaraton.

Justimus esittää: Duo on suomalaisen YouTube-sketsiryhmä Justimuksen luoma komediasarja, joka kertoo kahdesta teinipoikaystävyksestä Samusta ja Joonasta.

Paras esiintyjä -finalistit ovat Eränkävijöiden Aki Huhtanen, YleX Naurumaratonin Juuso ”Köpi” Kallio ja Ylen meteorologi Anniina Valtonen.

Anniina Valtonen on yksi yleisön äänestämä tv:n suosikkikasvo.

Ohjelmakategorioiden Kultainen Venla -finalistit:

(* IS-tuomariston suosikit)

Draamasarja

■ *Paratiisi (TV1)

■ Rauhantekijä (TV1)

■ White Wall (TV1)

Game Show

■ Mental Samurai Suomi (Nelonen)

■ Stadi vs. Lande (MTV3)

■ *Suurmestari (MTV3)

Keskusteluohjelma

■ Perjantai (TV1)

■ *Puoli Seitsemän (TV1)

■ Yökylässä Maria Veitola (MTV3)

Kilpailureality

■ Mestaritekijä (TV5)

■ Metsähaaste (Yle Areena)

■ *Tanssii tähtien kanssa (MTV3)

Komediasarja

■ Pirjo (TV2)

■ *Modernit miehet (TV2)

■ Sunnuntailounas (C More)

Lasten- ja nuortenohjelma

■ HS Lastenuutiset (Nelonen)

■ Luuserit (Yle Areena)

■ *Muumilaakso (TV2)

Lifestyle-ohjelma

■ Eränkävijät: Alpeilta Arktikselle (TV1)

■ Madventures Suomi (Nelonen)

■ *Supernanny Suomi (MTV3)

Musiikkiviihde

■ Elämäni Biisi (TV1)

■ Masked Singer Suomi (MTV3)

■ *Vain elämää (Nelonen)

Paras uusi ohjelma

■ Logged in (Yle Areena)

■ *Masked Singer Suomi (MTV3)

■ Verta, hikeä ja t-paitoja (TV2)

Seurantareality

■ Elossa 24h (TV1)

■ Kuppilat kuntoon Hans Välimäki! (Nelonen)

■ *Verta, hikeä ja t-paitoja (TV2)

Urheilu ja events

■ Big Brother Suomi 24/7 (Ruutu)

■ *Linnan juhlat 2020 (TV1)

■ Nenäpäivä (TV1)

Uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelma

■ Docventures (TV2)

■ Koivisto (TV1)

■ *Logged in (Yle Areena)

Viihdeohjelma

■ Joonas Nordman show (MTV3)

■ Pitääkö olla huolissaan (MTV3)

■ *Sohvaperunat (TV2)

*IS-tuomaristo: Johanna Hannula, Mira Hurmas, Mikko Juuti, Kari Järvinen, Elina Koivisto, Tero Kosonen, Pauliina Leinonen, Marja-Liisa Majasaari, Taneli Topelius ja Katri Utula.

Kultainen Venla, pe 28.5. Nelonen klo 20.00.