Frendit teki paluun! Mitä supersuositun sarjan tähdille tapahtui? Vaikeita eroja, päihdeongelmia, lapsettomuutta...

Frendien päätösjaksosta on kulunut jo 17 vuotta. Sinä aikana tähtien elämissä on tapahtunut monenmoisia käänteitä.

Frendit-fanien pitkä odotus palkittiin, kun huippusuositun sarjan erikoisjakso julkaistiin torstaina. Erikoispitkässä jaksossa sarjan tähdet Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc sekä Matthew Perry vierailevat sarjan kulisseissa, katsovat vanhoja jaksoja ja muistelevat menneitä.

Vuosituhannen taitteen suosituinta komediasarjaa esitettiin peräti kymmenen tuotantokauden ajan vuosina 1994-2004. Kuusi päänäyttelijää ponnahti sarjasta maailman maineeseen, mutta tähtien elämä ei ole ollut viimeisen 17 vuoden aikana puhdasta auvoa. Tähtikaartin vaiheisiin on kuulunut useita ylä- ja alamäkiä niin parisuhde-, terveys- kuin työrintamallakin.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston vuonna 2020.

On eittämättä selvää, että Frendit antoi parhaimman lähtölaukauksen Rachel Greenin roolihahmoa näytelleelle Jennifer Anistonille, 52, josta tuli nopeasti yksi Hollywoodin halutuimmista julkkiksista. Anistonin kiinnostavuutta lisäsi entisestään se, että hän oli naimisissa Frendeissäkin vierailleen Brad Pittin, 57, kanssa, ja pian kaikki halusivat olla kuin Brad ja Jen.

Satumainen rakkaustarina sai kuitenkin ikävän lopun vain vuosi Frendien päättymisen jälkeen, kun Pitt vaihtoi puolisonsa liki lennosta Angelina Jolieen. Viihdekansa jakautui kahtia: toiset pitivät Anistonin puolia, toiset marssivat Jolien riveissä.

– Olisin robotti, jos väittäisin, etten tuntenut oloani toisinaan vihaiseksi, loukatuksi tai häpäistyksi, Aniston kommentoi eroaan Vanity Fairin haastattelussa 2005.

Erottuaan Pittistä Anistonilla on ollut muutama pidempi parisuhde, joista yksi oli laulaja John Mayerin kanssa. Vuonna 2011 Aniston löysi rinnalleen näyttelijä Justin Therouxin, 49, ja pari asteli alttarille neljä vuotta myöhemmin. Anistonin onnea toivoneet fanit pettyivät, kun pariskunta kertoi erostaan vuonna 2017.

Ex-mies Pittin avioliitto Jolieen oli päättynyt vuotta aikaisemmin, joten oli sanomattakin selvää, että entisen tähtiparin yhteenpaluuta alettiin povata. Huhumylly sai uutta pontta, kun ex-parin todistettiin tarttuvan toisiaan kädestä viime vuoden gaalatilaisuudessa. Kaksikko on kuitenkin kiistänyt kaikki suhdehuhut, ja kertoo olevansa lämpimissä väleissä keskenään – vain ystävinä.

Anistonin roolihahmolla nähtiin Frendeissä romanttinen suhde sekä David Schwimmerin esittämän Rossin että Matt LeBlancin näyttelemän Joeyn kanssa, ja sitäkin on spekuloitu, oliko näyttelijöiden välillä oikeasti jotain työkaveruutta syvempää. Aniston on tähän mennessä kiistänyt romanttiset välit kollegoihinsa, mutta paljastaa nyt ohjelman erikoisjaksossa, että hänen ja Schwimmerin romanssi kävi lähellä.

Anistonin näyttelijänura on ollut Frendien jälkeen tasaisen hyvää ja hän on lunastanut paikkansa Hollywoodin parhaiten tienaavien tähtien joukossa. Hän on vaikuttanut pääosin valkokankaalla ja hänen merkittävimmät roolinsa ovat olleet elokuvissa The Break-Up, Marley & Me ja Kaameat pomot. Aniston sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle vuonna 2012.

Courteney Cox

Courteney Cox vuonna 2018.

Courteney Coxin, 56, roolihahmo Monica Geller paini ohjelman viimeisillä kausilla lapsettomuuden kanssa, ja sama haaste tuli näyttelijälle vastaan myöhemmin myös tosielämässä. Cox näytteli Frendien ohella Scream-kauhuelokuvissa, jonka kautta hän tapasi silloisen aviomiehensä David Arquetten, 49. Pari avioitui kesäkuussa 1999 ja toivoi suurta perhettä.

Haave ei kuitenkaan koskaan käynyt toteen, vaan pariskunnan ainoaksi lapseksi jäänyt Coco-tytär sai alkunsa peräti seitsemän keskenmenon jälkeen. Cocon kummitädiksi Cox pyysi ystäväänsä Jennifer Anistonia. Cox on puhunut raskaaksi tulemisen vaikeudesta useissa haastatteluissa.

– Olin juuri saanut keskenmenon, kun kuvasimme kohtausta, jossa Rachel saa vauvan. Se oli tismalleen samaan aikaan. Voi luoja, oli ihan kamalaa yrittää olla hauskalla tuulella, Cox on kertonut.

Coxin ja Arquetten avioliitto päättyi eroon vuonna 2010, mutta parin tiedetään olevan hyvissä väleissä ja kasvattavan 16-vuotiasta tytärtään sopuisasti yhdessä. Ex-aviopari palaa ensi vuonna yhteiselle valkokankaalle, kun kauhusarjan viides osa Scream 5 tulee teattereihin.

Nykyään Cox on parisuhteessa englantilaisen muusikon Johnny McDaidin, 44, kanssa, joka tunnetaan yhtyeestä Snow Patrol. Pari tapasi toisensa yhteisen tuttavan Ed Sheeranin kautta seitsemän vuotta sitten.

Cox on tehnyt Frendien jälkeen useita elokuvarooleja, joista Screamit taitanevat kuitenkin jäädä syvimmälle historiankirjoihin. Tv:n puolella hän tähditti omaa tilannekomediasarjaa Puumanainen vuosina 2009-2015.

Matthew Perry

Matthew Perry Frendien erikoisjaksossa.

Frendit-porukan hauskuuttajana tunnettu Matthew Perry, 51, on joutunut käymään läpi kenties rosoisimman tien sitten sarjan päätösjakson. Perryn alamäki alkoi jo Frendien aikaan, jolloin hän jäi tapaturman jälkeen kipulääkekoukkuun. Vesiurheiluun liittynyt onnettomuus sattui vuonna 1997, eli juuri silloin, kun Frendit oli suosionsa huipulla.

– Minulla oli paha ongelma pillereiden ja alkoholin kanssa, enkä vain pystynyt lopettamaan käyttöä, Perry kertoi Peoplen haastattelussa 2013.

Perry on kertonut olleensa niihin aikoihin niin sekaisin, ettei muista Frendien 3. ja 6. tuotantokauden väliltä juuri mitään.

Näyttelijä on vannonut, ettei hän käyttänyt päihteitä kuvauspaikalla, mutta saattoi silti tulla töihin krapulassa tai vieroitusoireista kärsien. Tilanne ajautui siihen, että muut ohjelman tähdet anelivat Perrya hankkimaan apua.

Näyttelijä on ollut katkaisuhoidossa useampaankin otteeseen, mutta riippuvuudesta on ollut vaikea päästä eroon. Hän on kertonut ajautuneensa pohjalle käytettyään reseptilääkkeitä, amfetamiinia ja alkoholia.

– Jos on ollut päihdeongelma 30 vuoden ajan, siitä ei hankkiuduta eroon 28 päivässä. Raitistuminen on äärimmäisen vaikeaa, Perry on sanonut.

Kun Perry ilmestyi erikoisjakson traileriin silmin nähden hoikistuneena ja huonovointisen oloisena, fanit huolestuivat. Monien mielestä kumarainen mies ei ollut enää oma itsensä ja hänen puheensa sammalsi.

Nykyään Perryllä uskotaan menevän jo paremmin. Hän on seurustellut jo useamman vuoden ajan kirjallisuuden parissa työskentelevän Molly Hurwitzin kanssa. Lokakuussa 2020 Perry ilmoitti kihlanneensa rakkaansa. Pariskunnalla on ikäeroa 22 vuotta.

Perryn näyttelijänura tyssäsi Frendien jälkeen päihderiippuvuuteen, mutta on hän tehnyt muutamia merkittäviäkin elokuvarooleja kuluneiden vuosien aikana. Fanit ilahtuvat pian, kun Perry nähdään Netflixin uudessa komediaelokuvassa Don’t Look Up. Kyseessä on Perryn ensimmäinen elokuvarooli yli kymmeneen vuoteen.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow vuonna 2019.

Ainutlaatuista Phoebe Buffayta näytellyt Lisa Kudrow, 57, vaikuttaa viettäneen finaalijakson jälkeen kaikkein tasaisinta elämää. Kudrow avioitui pian Frendien alettua miehensä Michel Sternin kanssa ja pariskunta on ollut yhdessä siitä lähtien, 26 vuoden ajan. Vuonna 1997 Kudrow tuli raskaaksi ja näyttelijän muuttunut elämäntilanne kirjoitettiin mukaan ohjelman neljännelle kaudelle. Kudrow’n ainut lapsi Julian syntyi toukokuussa 1998.

Ennen kuin Kudrow astui avioon miehensä kanssa, hän seurusteli talk show -isäntä Conan O’Brienin kanssa. Kudrow on kuitenkin kertonut avoimesti julkisuudessa, ettei hän halunnut harrastaa seksiä ennen naimisiinmenoa.

Kudrow on Frendien jälkeen tehnyt ansiokasta näyttelijänuraa ja hänet on nähty sivurooleissa monissa hittielokuvissa, kuten Terapian tarpeessa, P.S. Rakastan sinua ja Naapurit.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc Frendien erikoisjaksossa.

Matt LeBlanc, 53, näytteli Frendeissä italialaista naistenmiestä, eikä LeBlancilla ole ollut pulaa seuralaisista tosielämässäkään. Tähti on seurustellut muun muassa Minnie Driverin, Kate Hudsonin ja pornotähtenäkin tunnetun Jenna Jamesonin kanssa.

Vuonna 2003 LeBlanc löysi rinnalleen Melissa Knightin, pari meni naimisiin ja sai lapsen. Näyttelijän rankat ajat koittivat, kun liitto päättyi eroon kolme vuotta myöhemmin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suhde kariutui LeBlancin humalaiseen iltaan, johon liittyi myös strippari. Eron jälkeen LeBlanc linnoittautui kotiinsa ja kävi läpi synkkiä aikoja.

Frendien päätyttyä Joeyn hahmolle käsikirjoitettiin täysin uusi tv-sarja, joka ei kuitenkaan menestynyt ja sen tekeminen lopetettiin vain kahden kauden jälkeen.

LeBlanc piti useamman vuoden ajan taukoa näyttelemisestä, mutta teki paluun vuonna 2011 esiintymällä hittisarjassa Episodes. Vuonna 2016 LeBlanc alkoi juontaa kansainvälisestikin suosittua autoiluohjelmaa Top Gearia. Sarjan kautta hän tapasi myös nykyisen kumppaninsa, BBC:n tuottajana työskentelevän Aurora Mulliganin.

David Schwimmer

David Schwimmer vuonna 2020.

David Schwimmer, 54, tullaan aina muistamaan Monican nörttimäisenä isoveljenä, Ross Gellerinä, joka oli sarjassa palavasti rakastunut siskonsa ystävään Racheliin. Kulissien takana Schwimmer seurusteli näyttelijä Mili Avitalin ja laulaja Natalie Imbruglian kanssa, kunnes avioitui brittiläisen artistin Zoe Buckmanin kanssa vuonna 2010.

Seitsemän yhteisen avioliittovuoden aikana parille syntyi yksi lapsi, nyt kymmenen vanha tytär Cleo. Avioerosta huolimatta pari on pysynyt läheisinä ja perheen on nähty viettävän paljon aikaa yhdessä. He edustivat perheenä kesällä 2020 Black Lives Matter -liikkeen mielenosoituksessa.

– Emme ole enää pariskunta, mutta olemme tyttäremme vanhempia ja seisomme yhtenä rintamana oikeudenmukaisuuden ja uudistumisen puolella, Schwimmer kirjoitti Instagramissa.

Mediatietojen mukaan Schwimmer on tällä hetkellä sinkku.

Uransa puolesta Schwimmerillä on mennyt Frendien jälkeen hyvin, vaikkakin jättimenestys on jäänyt saavuttamatta. Hänet on nähty muutamissa elokuvissa ja hän on kokeillut myös ääninäyttelemistä, teatteria sekä ohjaamista. Schwimmer esitti mm. Kardashianin perheen isää, O.J. Simpsonin puolustusasianajajana toiminutta Robert Kardashiania palkitussa American Crime Story: The People v O.J. Simpson -sarjassa. Hänet tunnetaan myös aktiivisena järjestötyöntekijänä ja vähemmistöjen puolustajana.

Lähteet: The Sun, Mirror, Vanity Fair