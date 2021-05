Venla-gaala tulee taas! Seuraa ISTV:n suoraa lähetystä punaiselta matolta klo 18.30

Perjantai-iltana on ohjelmassa gaalatunnelmaa.

Televisioalan vuoden parhaimmisto palkitaan pitkän poikkeusajan värittämän vuoden jälkeen Kultainen Venla -gaalassa perjantaina 28. toukokuuta. ISTV:n suora lähetys punaiselta matolta starttaa kello 18.30. Gaalatunnelmaa voi seurata myös Neloselta ja Ruudusta klo 20.

Kultainen Venla -gaalassa esiintyvät Stig, Samuli Putro, Ellinoora ja Mikael Gabriel.

Gaalan juontaa Jaana Pelkonen ja palkintoja on jakamassa pitkä liuta julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, kuten Sanni, Sami Kuronen, Sointu Borg, Lordi, Robin, Erika Vikman, Alma Hätönen ja Tuomas Enbuske.

Poikkeusjärjestelyin järjestettävässä gaalassa osa palkinnoista jaetaan jo ennen illan suoran lähetyksen alkua, paikalla olevan henkilömäärän rajoittamiseksi.

Kultainen Venla -gaalan järjestelyt on suunniteltu koronaturvallisuus huomioiden. Gaalan järjestelyt on suunniteltu yhteistyössä viranomaisten ja ammattilaisten kanssa, voimassaolevia ohjeistuksia noudattaen. Gaalan osallistujamäärää on rajoitettu ja hygieniasta sekä turvaväleistä huolehditaan tarkasti.