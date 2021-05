Muistatko Pulmuset-sarjan iki-ihanan Peggyn? Näyttelijä Katey Sagal kertoo, millaista räväkän punapään esittäminen oli

Pulmusten ja Sons of Anarchyn äitihahmo syntyy jälleen uudestaan, nyt rehellisyyden ja totuuden torveksi uuden Rebel-sarjan pääosassa.

Kova mimmi! Näin kuvaillaan Katey Sagalia, 67, nykyään. Pulmusten hempsakan Peggyn rooli on jäänyt taka-alalle, mutta siitä roolista Sagal yhä kaikkein laajimmin muistetaan.

Pulmuset-komediaa tehtiin 1987–1997. Tv-sarjassa Bundyt asuvat Chicagossa ränsistyneessä omakotitalossa. Kotirouva Peggy ei koskaan laita ruokaa, mutta käy sitäkin useammin miehensä lompakolla. Al-aviomies (Ed O’Neill) on työtä vieroksuva kenkäkaupan myyjä, ja lapset Kelly (Christina Applegate) sekä Bud (David Faustino) eivät ole penaalin terävimpiä kyniä.

Bundyn perhe: Bud (vas.), Peggy, Al ja Kelly sekä Buck-koira.

– Peggyssä parasta on ikuinen positiivinen asenne. Vaikka hänellä on äreä mies ja lapset, jotka eivät ole kovin fiksuja, hän silti nauttii elämästään, kertoo Katey Sagal Zoom-puhelussa Kaliforniasta käsin.

– Hän on hauska ja hieman höppänä ja katsoo asioita myönteiseltä kantilta, ja siitä pidän erityisen paljon.

Sagal on aina tuntenut samoin. Vuonna 2004 hän hehkutti Ilta-Sanomien haastattelussa:

– Rakastin Peggyä. Oikeasti. Minulla on vieläkin hänen punainen peruukkinsa kellarissa!

Peggyn punainen peruukki oli Katey Sagallille rakas.

Onko Kateyn mielestä ollut rasittavaa, että hänet aina muistetaan hupaisan Peggy Bundyn roolista?

– Ei suinkaan, se on imartelevaa! Ei Peggyksi leimautuminen haittaa. Olen vain onnellinen siitä, että olen saanut tehdä paljon töitä ja luoda juuri sellaista uraa, jollaisen olen halunnut. Olisi eri asia, jos minulle Pulmusten jälkeen olisi aina tarjottu vain samankaltaisia Peggy-rooleja. Silloin tuollainen leima rasittaisi.

Peggy Bundyn ohella Sagal on ollut äiskänä muun muassa sarjoissa Rillit huurussa, Teinitytön kasvatusopas ja Sons of Anarchy, jonka kovisäiti Gemman rooli on eniten muokannut Pulmuset-mielikuvia.

Disney+:n Rebel-sarjassa on vuorossa uudenlainen äitihahmo: vauhdikas, kahdesti eronnut Annie ”Rebel” Bello, työväenluokan asianajaja, joka ammentaa inspiraationsa Erin Brockovichin elämästä.

– Aiempiin rooleihini verrattuna Rebel on verbaalisempi, hän puhuu ja ajattelee yhtä aikaa, eikä hän kanna asetta, Katey Sagal naurahtaa, ja taustalla haukahtelee yksi hänen koiristaan.

– Rebelhän on itsekin kuin koira luu suussa – kun hän saa napattua jostain kiinni, hän ei luovuta!

Katey Sagal on pääosassa Erin Brockohovichin innoittamassa Rebel-sarjassa. Näyttelijäkaartissa on myös Andy Garcia.

Katey Sagal kasvoi showbisneksessä. Hänen isänsä oli ukrainalaissyntyinen elokuvaohjaaja Boris Sagal ja äiti Sara Swilling tuottaja-kirjoittaja-laulaja. Nuoruutensa nainen vietti tekemällä laulajan uraa kohtuullisella menestyksellä.

Pulmuset teki Sagalista maailmantähden, eivätkä työt ole sen jälkeen loppuneet.

Uusi Rebel-sarjakin on pitkälti syntynyt amerikkalaisen ABC-kanavan nimenomaisesta halusta tehdä töitä Katey Sagalin kanssa. Tuottajana toimii Greyn anatomian showrunner Krista Vernoff.

– Työtilanteeni on uskomattoman hyvä, olen siitä otettu. En ole itse asiassa koskaan urani aikana ollut tällaisessa asemassa: tapasin tuottajia ja minulle ehdotettiin erilaisia ideoita. Kristan tunnen henkilökohtaisesti, ja kun kuulin hänen innostuneen ideansa, vakuutuin. Olen sitä sukupolvea, joka on seurannut Erin Brockovichin elämää.

Brockovich muistetaan Suomessa parhaiten Julia Robertsin tähdittämästä elokuvasta, jossa kerrottiin naisen huimasta taistelusta energiayhtiötä vastaan. Vailla oikeustieteellistä koulutusta sinnikäs yksinhuoltaja kokosi aineiston syytteen nostamiseksi.

Julia Roberts näytteli nimiroolin tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa Erin Brockovich (2000).

– Rebel on työskentelevä äiti, joka haluaa saada ihmisten silmät avautumaan. Hän on hyvin epäitsekäs. Ei hän ole täydellinen, onhan hän ollut naimisissa kolmesti ja yrittää nyt selvitä sen seurauksista.

– Samaistun täysin siihen, kun yrittää olla äiti, tehdä töitä, olla vaimo, toimia oikein, jakaa aikaansa kaikille tasapuolisesti – eikä tietenkään onnistu kunnolla koskaan!

Itse Erin Brockovich on ollut mukana sarjan taustajoukoissa, mutta kyseessä ei silti ole Erinin elämän kopiointi.

– En esitä Eriniä, sillä meillä ei ole oikeuksia hänen elämäntarinaansa. Esitän henkilöä, joka inspiroituu Erinin elämästä. Tapasin hänet pari kertaa, ja Kristan ja Erinin kanssa meillä oli aivan ihana tyttöjen pitkä kikatuslounas. Erin ei ole kompromissityyppi, ja tätä piirrettä ihailen suuresti.

Katey Sagal kokee olevansa itse melko erilainen kuin Rebel.

– Olen pehmeämpi ja äidillisempi, ehkä hieman rennompi. Rebel on voimakas ja nopealiikkeinen hahmo. Mutta olen itsekin kahdesti eronnut ja kolmen lapsen äiti. Äitinä olen paljon helpommin manipuloitavissa kuin Rebel!

Katey Sagalin mielestä Rebelin kaltaista sarjaa ei olisi voitu tehdä vielä 10 vuotta sitten.

– Vanhempi nainen ei olisi tuolloin ollut johtajaroolissa. Nykyään filmiteollisuudessa tuodaan esille erilaisuuden spektriä, ja ikä on yksi teema – sen tulisi olla. Aihe on minulle hyvin tärkeä.

Katey Sagal tekee töitä täysillä 67-vuotiaana.

– Yli 50- ja 60-vuotiaat miehet ovat muitta mutkitta tehneet pomorooleja vuosikymmeniä ilman kahta ajatusta, mutta naisten kohdalla tilanne on uusi. Näin etenkin Amerikassa. Te siellä Euroopassa olette ehkä eläneet vapaammassa ilmapiirissä, hän arvelee.

– Amerikka on nuori maa Eurooppaan verrattuna. Siksi kai korostamme nuoruutta. Olen onnekas, että minut varta vasten haluttiin Rebelin rooliin. Töitä on muutenkin riittänyt ihanan paljon!

Tähti on kokenut elämässään paljon menetyksiä ja haasteita. Hänen molemmat vanhempansa menehtyivät varhain, ja parikymppisenä elämään astuivat päihteet. Se kaikki on jo vuosikymmeniä ollut taakse jäänyttä, ja nykyään Katey Sagal on tyytyväinen 27-, 25- ja 14-vuotiaiden lastensa ja miehensä tuottaja Kurt Sutterin seurassa.

Korona-aikanakin hän on mielellään tehnyt töitä ja ollut kotona.

– Minulla on kolme lasta, ja olen onnellisin, kun saan vain olla kotona. En halua mennä minnekään! Siksi en ole juuri elokuvarooleissa ollut. En tahdo matkustaa. Haluan mennä kotiin lasten luo ja olla heidän kanssaan, ja tv-työ mahdollistaa sen.

Rebel perjantaina 28.5. alkaen Disney+