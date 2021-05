School of Rock -elokuvan lapsitähti kuoli traagisessa onnettomuudessa – Jack Black muistelee lämpimin sanoin

School of Rock -elokuvassa näytellyt Kevin Clark kuoli auto-onnettomuudessa keskiviikkona.

Kevin Clark (vasemmalla) näytteli School of Rockissa yhtä Jack Blackin oppilaista.

School of Rock -elokuvasta tuttu näyttelijä Kevin Clark on kuollut. 32 vuoden ikäinen näyttelijä menehtyi liikenneonnettomuudessa. Asiasta uutisoivat muun muassa Independent ja USA Today.

Ulkomaisten mediatietojen mukaan Clark menehtyi jäätyään auton alle Chicagon kaupungissa. Hän oli itse liikkeellä pyöräillen.

TMZ kertoo Clarkin olleen kotimatkalla, kun 20-vuotiaan naisen kuljettama ajonneuvo osui häneen. Clark kiidätettiin onnettomuuspaikalta sairaalaan, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Onnettomuus tapahtui eilen keskiviikkona.

Clark muistetaan parhaiten vuoden 2003 hittikomediasta School of Rock, jossa sijaisopettajaa näyttelevä Jack Black vie klassiseen musiikkiin painottuneen luokkansa rock-kilpailuun. Clark nähtiin elokuvassa rummunsoittajana nimeltään Freddy Jones.

School of Rock jäi Clarkin ainoaksi elokuvatyöksi, mutta rumpuja hän ei koskaan jättänyt. Ammattirumpali on sanonut TMZ:n haastattelussa saaneensa roolityön puhtaasti soittotaitojensa ansiosta. Hän oli elokuvan ilmestymisen aikaan 14-vuotias.

Hollywood-tähti Jack Black muistelee edesmennyttä kollegaansa lämpimästi Instagramissa.

– Musertavia uutisia. Kevin on poissa. Aivan liian aikaisin. Hän oli kaunis sielu. Meille jäi monia upeita muistoja. Sydämeni on särkynyt. Lähetän osanottoni hänen perheelleen ja koko School of Rock -yhteisölle, Black kirjoittaa.