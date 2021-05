Kuningatar Elisabet joutui nuorena keskelle tulenarkaa poliittista selkkausta – professori: ”Tällaista näkee tuskin ikinä”

Sotkeutuiko kuningatar Elisabet II Iranin vallankaappaukseen? Tutkijat löysivät aiheeseen liittyvät tulenarat, lähes 70 vuotta salassa pidetyt asiakirjat.

Ohjelmassa Historia: Kuningatar ja vallankaappaus (The Queen and the Coup) kerrotaan, miten Englannin kuningatar Elisabet II sotkettiin Iranin vallankaappaukseen vuonna 1953 – kun hän oli ollut itse vallassa vasta vuoden.

Teheranissa nähtiin tuolloin salainen, Yhdysvaltain ja Britannian tiedustelupalveluiden järjestämä vallankaappausoperaatio, jonka tarkoituksena oli estää Iranin demokraattinen kehitys, syrjäyttää pääministeri Mohammad Mossadeq ja tukea hallitsijan, shaahi Mohammad Reza Pahlavin valtaannousua.

Keskeinen syy oli öljy. Mossadeq ajoi öljyteollisuuden kansallistamista, koska Britannia omisti enemmistön yhtiöstä, joka hallinnoi Iranin öljykenttiä. Britannia ei pitänyt siitä, että Iran halusi kentät omaan omistukseensa.

Se, miten kuningatar sotkeutui mukaan vallankaappaukseen, sai alkunsa kuningattaren Iraniin lähettämästä viestistä, jota on pidetty salassa lähes 70 vuotta, koska tilanne on niin tulenarka.

Kahden tutkijan, Richard Aldrichin ja Rory Cormacin löytämässä asiakirjassa lukee, että ”kuningatar ilmaisee huolensa shaahin tilanteen johdosta”.

Yhdysvaltain suurlähetystön Iranissa vastaanottaman viestin perusteella voisi siis tulkita, että kuningatar oli vaikuttamassa toisen maan asioihin.

– Vaikutti siltä, kuin kuningatar olisi salaisessa viestissään yrittänyt kehottaa shaahia pitämään pintansa. Se olisi ollut tavatonta. Kuningatar olisi näin salaa sekaantunut toisen maan sisäisiin asioihin, kommentoi Cormac dokumentissa.

Nuoren kuningattaren viestiä ja nimeä käytettiin lopulta Iranin demokratian murtamiseen.

– Järkytyin lukiessani asiakirjan. Tällaista näkee tuskin ikinä, sanoo Aldrich, joka työskentelee kansainvälisen turvallisuuden professorina Warwickin yliopistossa.

Tulenarka asiakirja löytyi, kun tutkijat penkoivat Britannian kansallisarkiston sisältämiä satojatuhansia asiakirjoja. He etsivät maan arvovaltaisten ihmisten taustoista salaisuuksia, joiden vaikutukset ulottuvat nykypäivään saakka.

– Tiedustelupalvelu ja monarkia ovat ehkäpä salamyhkäisimmät instituutiot Britanniassa. Näiden kahden kohdatessa tuskin löytää lyhentämättömiä asiakirjoja, Nottinghamin yliopiston professorina työskentelevä Cormac sanoo.

Iranin viimeinen shaahi Mohammad Reza Pahlavi syrjäytti maansa pääministerin ja nousi valtaan kuningatar Elisabetin lähettämän viestin jälkeen. Tulenarka viesti löytyi vahingossa vuosikymmenten jälkeen.

Aineisto löytyikin lopulta ulkomaisista lähteistä. Aineistoa on muun muassa diplomaateilla, Yhdysvaltain kansallisarkistossa sekä CIA:lla, mutta Britannian tiedustelupalvelu MI6 ei myönnä asiaa.

Britannin ulkoministeriö on kieltänyt maan minkäänlaisen osallistumisen kaappaukseen – ja dokumentin mukaan suoranaisesti valehdellut asiasta.

Vallankaappauksen seuraukset muodostuivat lopulta kohtalokkaiksi Iranin ja lännen suhteille.

Mutta miksi kuningatar puolsi shaahia? Dokumentissa kerrotaan, että tapahtumat saattoivat saada alkunsa, kun kuningatar tapasi shaahin Lontoon olympialaisissa 1948 – tämän saapuessa kuninkaallisen perheen vieraaksi. Länsimaalaistamispolitiikkaa ajanut shaahi kertoi tuolloin pelkäävänsä, että Iran joutuisi kommunistien valtaan.

