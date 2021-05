Puoli seitsemän -juontaja Susani Mahadura muistaa yhä tuottajan julmat sanat – tällainen on Susanin erikoinen tie tv-ruutuun

Puoli seitsemän kiertää alkukesällä Suomea, ja Mikko Kekäläisen juontajakollegana on Susani Mahadura. Introvertiksi itseään kuvaileva Susani rohkaistui suorien lähetysten juontajaksi äitinsä esimerkin kautta.

Suosittu Puoli seitsemän nähdään poikkeuksellisesti kolmena kesälauantaina, kun arkilähetykset ovat jo jääneet kesätauolle.

Ohjelmaa ei tällä kertaa kuvata Ylen studioilla Pasilassa, vaan Oulussa, Tampereella ja Lahdessa.

Puoli seitsemän ja Yle Olohuone tekevät yhteistyötä, sillä kumpaakin kuvataan samassa kaupungissa samana iltana, ja juontajat vierailevat päittäin eri ohjelmissa.

Mikko Kekäläisen nykyinen juontajapari Ella Kanninen ei ole kesäkiertueella mukana, vaan nyt Mikon rinnalla nähdään Susani Mahadura, joka on jo tuttu näky Puoli seitsemän -ohjelman perjantai-illoista. Susani juontaa Puoli seitsemää kerran viikossa Olli-Pekka Kursin kanssa.

Puoli seitsemän lähtee kesäkiertueelle.

– Olli-Pekka on huikean nokkela ja hauska työpari, jonka kanssa olemme kuin yö ja päivä ja siksi täydellinen tiimi, Susani sanoo.

– Ja nyt on aivan fantastista tehdä myös Mikon kanssa ohjelmaa, sillä hän on todellinen tv-työn konkari. Häneltä oppii valtavasti tv:n tekemisestä. Ja mikä parasta, studion pinkit sohvat lähtevät kesäkiertueelle mukaan!

Tv-alalle Susani ajautui monen mutkan kautta, sillä Ylellä hän työskenteli aluksi radiossa.

Medianomiksi opiskellut Susani päätyi työharjoitteluun Yle Puheelle, ja sitä kautta hänelle kehiteltiin oma radio-ohjelma Mahadura & Özberkan, jota hän teki yhdessä toimittaja Yagmur Özberkanin kanssa vuosina 2016–2020.

– Teimme ohjelmaa neljä vuotta. Jaksoissa vieraili mielettömän ihania ihmisiä, joiden tarinat kiehtoivat kovasti. Löysin joukosta henkilöitä, joista tein lopulta myös tv-dokumentteja.

Yksi heistä on musta transnainen Kelet, jonka tarinasta Susani ohjasi dokumenttielokuvan Kelet – Ole mitä haluat, honey! Se palkittiin DocPoint-festivaaleilla 2020 katsojien suosikkina.

Dokumenttielokuvien teko on yksi Susanin intohimoista. Niitä hän haluaa tehdä jatkossakin.

– Elän hyvistä tarinoista, ja se on varmaan syy siihen, miksi olen myös tässä ammatissa. Rakastan tarinankerrontaa.

Yksi Susanin jo opiskeluaikoina tekemistä lyhytdokumenteista kertoo hänen omasta äidistään, joka sai Susanin 40-vuotiaana, on ehtinyt kolmesti naimisiin, muutti pienen lapsensa kanssa yksin Mikkelistä Espoon kautta Espanjaan ja perusti siellä Susanin kummitädin kanssa kampaamon.

– Dokumentti kertoo äitini tarinan siitä, miten hän on aina rikkonut normeja ja mitä hän on oivaltanut elämästä ja eroista. Häneltä olen oppinut, että elämä kantaa. Pitää vain uskaltaa kokeilla uusia asioita, Susani sanoo.

– Äitini rohkeudesta kertoo esimerkiksi se, että hän menetti lama-aikana lyhyessä ajassa yrityksensä ja kotinsa ja päätti muuttaa minun kanssani Espanjaan kahden matkalaukun kanssa.

Susanin oma rohkea askel on Puoli seitsemän -ohjelman suorien lähetysten juontajapesti. Siihen hän päätyi vähän sattumalta. Susanin radio-ohjelma oli juuri päättynyt, kun Puoli seiskaan haettiin koekuvausten kautta uutta kasvoa.

Mikko Kekäläinen ja Susani Mahapura tunnetaan Puoli seitsemän -ohjelmasta.

– Olin haaveillut tv-työstä jo 12-vuotiaana, kun katselin kotona Dr. Philiä ja Oprahia ja mietin, että tuota haluaisin tehdä joku päivä.

Urheutta se kuitenkin vaati, sillä Susani toteaa, ettei ole lainkaan ekstrovertti – piirre, joka löytyy useilta tv-alan ammattilaisilta.

– Olen melko introvertti. Sosiaalisuus vie minulta voimia, joten kotona tahdon olla välillä ihan yksin. Joku voikin ihmetellä, miksi introvertti haluaa työskennellä tv:ssä, Susani naurahtaa.

Susanin avopuoliso, muusikko Benjamin Lehti on Susanin piirteisiin tottunut. Aikoinaan kesätöissä tavanneen parin historiaan liittyy myös mielenkiintoinen, nykyiseen työn liittyvä tapahtuma, jonka Susani muistaa edelleen.

– Olin parikymppinen kesäopas Suomenlinnassa ja vedin siellä jotain historiankierrosta, kun eräs turistikierroksella mukana ollut tyyppi totesi, että sä sopisit hyvin Ylelle töihin. Se ajatus jäi kytemään päähäni pysyvästi.

Tuolloin Susani opiskeli vielä yliopistolla espanjaa. Kesätöiden jälkeen hän lähti isänsä synnyinseuduille Sri Lankaan, jossa isän sukulaiset, kuten Susanin mummu, pappa, serkut ja tädit asuvat.

Sieltä palattuaan Susani jätti yliopisto-opinnot ja vaihtoi ne media-alan opintoihin.

Puoli seitsemän ei ole Susanin ensimmäinen tv-työ, sillä hän on ollut Ylen Verta, hikeä ja t-paitoja -ohjelman juontajana ja Linnan juhlien toimittajana.

Suorat lähetykset olivat kuitenkin aluevaltaus, jossa oli paljon opeteltavaa.

– Olen todella ankara itseäni kohtaan, ja aluksi jännitin suoria lähetyksiä aika paljon. Tuottajamme tsemppasivat, että luota itseesi. Kävimme tuottajien lisäksi myös dramaturgin kanssa tarkasti läpi, miten studiossa esimerkiksi istutaan ja elehditään ja mitä kaikkea viestitämme kehollamme.

Susanin ankaruus itseä kohtaan juontaa juurensa vähättelystä, jota hän on aiemmin työssään kohdannut.

– Muistan erään tuottajan antaman palautteen, kun olin vasta pyrkimässä alalle. Hän totesi, että ”susta ei koskaan tule mitään”. Sen jälkeen olen aina miettinyt, että olenko hyvä ja osaanko mitään.

Pikku hiljaa Susani on oppinut enemmän armollisuutta itseään kohtaan. Hän kiittelee ohjelman taustajoukkoja siitä, miten tärkeä rooli niillä on ollut tässä kehitysvaiheessa.

– Lempeä johtaminen on tärkeää. Olen myös oppinut sen, että epätäydellisyys on paljon kiinnostavampaa kuin täydellisyys. Tärkeintä on pyrkiä olemaan ruudussa oma itsensä.

Herkäksi sieluksi itseään kuvaileva Susani sanoo liikuttuvansa tv:ssä helposti, kun hän kuulee koskettavia tarinoita.

– Olen aina ensimmäisenä kaivamassa nenäliinaa esiin, hän naurahtaa.

– On myös ihanaa, että Puoli seiskassa on tarpeeksi aikaa syventyä ihmisten kertomiin asioihin ja antaa monipuolinen kuva kulloisestakin vieraasta. Kun on tarpeeksi aikaa jutella, tarinat syntyvät kuin itsestään.

Puoli seitsemän Oulussa lauantaina 29.5. TV1 klo 18.15

