Tässä ovat uudet Vain elämää -tähdet!

Uudet Vain elämää -tähdet lähtevät tänään Hirvensalmen Satulinnaan 12. kauden kuvauksiin. Mukana nähdään liuta edelliskausilta tuttuja artisteja.

Satulinnaan Hirvensalmelle matkustaa tänään tiistaina 25. toukokuuta kahdeksan rakastettua kotimaista artistia. Valtavaksi tv-ilmiöksi noussut Vain elämää tarjoilee jälleen syksyllä uutta musiikkia sekä sydäntä sykähdyttäviä hetkiä Hirvensalmen kesäisissä maisemissa.

Uudella Vain elämää -kaudella mukana ovat nämä kahdeksan artistia: Tuure Kilpeläinen, Arttu Wiskari, ABREU, Jukka Poika, Suvi Teräsniska, Pyhimys, Chisu ja Anssi Kela.

Arttu Wiskari

Arttu Wiskari on noussut kymmenen vuoden aikana yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista, ja hänet on palkittu muun muassa Vuoden iskelmä -Emmalla.

Arttu Wiskari saapuu Hirvensalmen Satulinnaan ensimmäistä kertaa.

Wiskarin viides ja viimeisin studioalbumi nousi suoraan virallisen albumilistan ykkössijalle, ja albumin nimikkokappale Suomen muotoisen pilven alla nousi samalla vuoden 2019 soitetuimmaksi radiobiisiksi.

– Oon aina rakastanut sitä työtä, mitä oon kulloinkin tehnyt - oli se sitten rautakaupan myyjä tai muusikko. Mä oon elävä esimerkki siitä, että välillä mahdottomista unelmista voi tulla totta, Arttu Wiskari summaa matkaansa musiikkimaailman huipulle ohjelman tiedotteessa.

Vain elämää -ohjelman kahdeksannella kaudella nähty Arttu saapuu ensimmäistä kertaa Satulinnaan, sillä edellinen leirikokemus on Espanjasta, Mondan linnasta.

Abreu

16-vuotiaana Idols-kilpailusta ihmisten tietoisuuteen ponnistanut Anna Abreu on pitkällä urallaan julkaissut 8 albumia. Artisti on palkittu kahdesti Emma Gaalassa Vuoden naissolistiksi, ja hän on kiertänyt kaikki maamme suosituimpien festivaalien lavat.

Anna Abreu nähtiin Vain elämää -ohjelman toisella tuotantokaudella.

Aiemmin englannin, espanjan ja portugalin kielillä levyttänyt artisti vaihtoi kielen suomeen ja valloitti sen myötä vielä suuremman yleisön sydämet. Uudistumisen myötä Abreu on ollut itsekin entistä vahvemmin mukana biisien tekemisessä ja löytänyt sitä kautta aivan uuden palon musiikkia kohtaan. Jo lähes 15-vuotisen uran tehnyt Abreu oli ensimmäistä kertaa mukana Vain Elämää -ohjelman toisella tuotantokaudella vuonna 2013.

– Mun mielestä on uskomattoman siistii saada tehdä sellaista työtä, että kun tuut töistä kotiin, oot niin innoissas, ettet saa unta, Abreu iloitsee.

Anssi Kela

Anssi Kelan debyyttialbumi Nummela teki ennätyksen olemalla 2000-luvun myydyin albumi Suomessa. Fyysistä albumia on myyty kaikkiaan huimat 157 000 kappaletta. Laulaja-lauluntekijä-muusikon 20-vuotinen ura on ollut täynnä uuden musiikin luomista ja toinen toistaan suositumpia hittejä.

Anssi Kela tähditti ohjelman 4. tuotantokautta.

Huikean lavakarisman omaava artisti on kahminut vuosien varrella lukuisia palkintoja, ja hänet on palkittu myös Erikois-Emmalla.

– Mun tehtävä maailmassa on tuoda tänne vähän iloa. Kun keikalla näkee ihmisten reaktiot, se antaa merkityksen tälle työlle. Tää on se hetki ja paikka, minne mä kuulun, Kela pohtii. Artisti on nähty aiemmin Vain elämää -ohjelman neljännellä kaudella.

Suvi Teräsniska

Suvi Teräsniskan omintakeinen tulkinta ja ainutlaatuinen ääni ovat iskostuneet syvälle suomalaisten sydämiin. 11 albumia julkaisseen iskelmäartistin lähes jokainen julkaisu on ylittänyt platinarajan, ja hänet on palkittu muun muassa Iskelmä-Finlandialla, Kullervo Linnan Säätiön palkinnolla sekä Vuoden iskelmäalbumin ja Vuoden lastenmusiikkialbumin Emmoilla.

Suvi Teräsniska nähtiin Chisun tapaan ohjelman viidennellä tuotantokaudella.

Rakastettu artisti oli raskaana viidennen Vain elämää -kauden kuvauksissa, ja perhettä ja juuriaan suuressa arvossa pitävä laulaja on nykyään kolmen lapsen äiti.

– Mulla on ollut täydellinen elämä. Kaiken jälkeen, mitä elämässä on tullut vastaan, oon onnellinen ollessani juuri tässä. Oon elänyt, kokenut ja tuntenut, Suvi Teräsniska pohtii ohjelman tiedotteessa.

Jukka Poika

Jukka Pojalla on takanaan jo yli 20-vuotinen ura, joka alkoi yhtyeistä Soul Captain Band ja Kapteeni Ä-ni. Yli kymmenen vuotta sitten tehdystä soolouran läpimurrosta asti, hän on ollut Suomen reggaemusiikin kärkinimiä julkaisten hittejä hittien perään.

Jukka Pojan edellisestä kerrasta Hirvensalmella on vierähtänyt jo kahdeksan vuotta.

Hyväntuulinen artisti on palkittu muun muassa Vuoden biisi-, Vuoden esiintyjä- ja Vuoden miessolisti -Emmalla. Perhettään syvästi arvostava Jukka keikkailee nykyään myös puolisonsa kanssa.

– Ajattelen tosi paljon mieltä ja mielen toimintaa, paljon myös sen mielettömyyttä. Mä oon runoilija, enkä pysty johtamaan ketään - ainoastaan muistuttamaan omantunnon asioista ja ihmisten kohtelemisesta, Vain elämää -ohjelman toisella tuotantokaudella mukana ollut Jukka Poika pohtii.

Tuure Kilpeläinen

Suurta suosiota nauttiva Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani -yhtye on julkaissut lukuisia albumeita, joista monet ovat ampaisseet albumilistojen kärkisijoille. Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin yleisöä viihdyttäneen ja Emma-palkitun yhtyeen kappale Autiosaari on ollut elävän musiikin esitetyin kappale.

Tuure Kilpeläinen tähditti Vain elämää -ohjelmaa vuonna 2018.

Monipuolisen ja pitkän uransa aikana monilahjakkuus on tehnyt musiikkia useissa eri kokoonpanoissa niin itselleen kuin muun muassa Anna Puulle, Jonna Tervomaalle ja Vesa-Matti Loirille.

– Kaikkein oleellisin asia on rakkaus. Se on universaalia ja kaiken ytimessä. Lopulta me kaikki ollaan yhtä, maalailee yhdeksännelläkin tuotantokaudella Satulinnassa vieraillut Tuure Kilpeläinen.

Chisu

Viidennellä Vain elämää -kaudella ihastuttanut Chisu on julkaissut yhteensä kuusi sooloalbumia ja kahminut urallaan jo 12 musiikkialan himoittua Emma-palkintoa.

Chisu nähtiin ohjelman viidennellä tuotantokaudella.

Tämä suomalainen musiikkivaikuttaja käänsi vuonna 2011 historian kirjoissa uuden sivun pokkaamalla ensimmäisenä naisena Vuoden tuottaja -Emman. Chisu on monilahjakkuus ja poikkeuksellinen uranuurtajana, joka tunnetaan myös upeista musiikkivideoistaan.

– Visuaalisuus on aina näytellyt tärkeää roolia elämässäni. Myös työssäni se kulkee käsi kädessä musiikin kanssa. Ne ovat kokonaisuus, kuvailee upeaääninen Chisu.

Pyhimys

Musiikkialan moniottelija Pyhimys eli Mikko Kuoppala tunnetaan maineikkaista kokoonpanoista ja työstään levy-yhtiössä muiden artistien taustavaikuttajana.

Pyhimys palaa Satulinnaan kolmen vuoden tauon jälkeen.

Satulinnassa ohjelman yhdeksännellä tuotantokaudella mukana ollut Pyhimys, on yksi Teflon Brotherseista ja julkaissut sooloartistina 11 albumia, joista useampi on noussut kirkkaasti albumilistan kärkeen. Pyhimyksen ja Teflon Brothersien albumeita on striimattu yhteensä yli 360 miljoonaa kertaa. Vuonna 2019 tämä moniulotteinen artisti tyhjensi Emma Gaalan palkintopöydän voittamalla yhteensä kuusi Emma-palkintoa.

– Tiedostaminen ja tietoisuus on vain tosi pieni osa ihmisen aivotoimintaa. Intuition avulla voi valita, mihin kannattaa fokusoitua. Se on viisauden korkein muoto, syksyllä 40 vuotta täyttävä Pyhimys miettii.

Vain elämää syyskuussa Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.