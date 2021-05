Ensimmäiset kuvat Iina Kuustosesta bikini fitness -tähtenä – treeniä kuusi kertaa viikossa, tiukka ruokavalio...

Iina Kuustonen tähdittää kuntosalimaailmaan sijoittuvaa Punttikomedia-elokuvaa.

Näyttelijä Iina Kuustonen kuvaa parhaillaan Tampereella uutta elokuvaansa. Vuonna 2022 ensi-iltansa saavan Punttikomedia-elokuvan kuvaukset alkoivat Tampereella tiistaina 11.5. Elokuvassa Kuustosen näyttelemä kirjastovirkailija päätyy bikini fitness -kisaajaksi apunaan elämänhallintansa kadottanut kehäraakki kehonrakentaja.

Viikonloppuna Kuustonen julkaisi ensimmäisiä maistiaisia siitä, miltä hän tulee näyttämään bikini fitness -kilpailijan roolissaan. Kuustonen julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kaksi kuvaa Punttikomedia-elokuvan kulisseista.

Kuustonen on kertonut roolin vaatineen häneltä tiukkaa treenaamista ja tarkan ruokavalion noudattamista. Kuustonen on kertonut itse yllättyneensä roolihahmonsa työmäärästä tavoitteen saavuttamiseksi:

– En tiennyt, että fitness-urheilija elää huippu-urheilijan elämää. Olen saanut treenata valmentajan kanssa 5-6 kertaa viikossa noudattaen tiukkaa ruokavaliota. Elämä on ollut viime ajat kurinalaista ja kiinnostavaa, vaikka Nutella-purkkikin on käynyt mielessä, Kuustonen kertoi elokuvan tiedotteessa.

– Olen luullut, että kuntosalijuttu on tuttua hommaa, mutta nyt ymmärrän, että en ole tiennyt alkuunkaan, mitä tarkoittaa kova treenaus ja mitä se vaatii. Välillä treenatessa on tullut äitiä ikävä ja vielä isompana shokkina tuli ruoan määrä, mitä piti päivän aikana syödä. Ja syömisessä olen kuitenkin hyvä - tai niin luulin. Mutta kyllä nämäkin muistot naurattavat viimeistään sitten, kun leffa on elokuvateattereissa, kuvaili puolestaan Kuustosen vastanäyttelijä Mikko Töyssy.

Kuustosen ja Töyssyn lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Pamela Tola, Eero Ritala, Katariina Kaitue ja Juha Mentula. Lisäksi elokuvaan on etsitty avustajia oikeiden fitness- ja kehonrakennuslajien urheilijoiden keskuudesta.