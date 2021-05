Farmi Suomessa jättiyllätys: kaksi kilpailijaa lähetettiin kotimatkalle – Mikael Jungner jatkoi uskomatonta voittoputkeaan

Mikael Jungner selvisi jälleen kaksintaistelusta ja lähetti yllättäen peräti kaksi muuta kilpailijaa kotimatkalle.

Pia Nykänen ja Mikael Jungner ottivat Farmi Suomen sunnuntai-illan jaksossa mittaa toisistaan kolmiottelusta. Kolmen lajin kilpailu ja jakson tuplapudotus tulivat farmilaisille täytenä yllätyksenä, ja koituivat lopulta Nykäsen kohtaloksi.

Nykänen joutui kotimatkalle, kun Jungner jatkoi perinteiseen kaksintaisteluun ja haastoi siihen vastustajakseen Timo Jutilan.

Uskomatonta voittoputkea pitänyt Jungner selvisi taistelusta jälleen kerran voittajana, ja Jutila joutui Nykäsen perässä kotimatkalle.

– Tämä oli hyvä kisa, oli hyvät tehtävät. Ei tässä ole mitään, tämä oli ihan ookoo reissu, Jutila totesi pudottuaan.

Jungner passitti kiekkolegenda Timo Jutilan kotimatkalle.

Mikael Jungner voitti kaksintaistelun jo viidettä kertaa. Jutila sanoi ihailevansa hänen sinnikkyyttään ja taitojaan.

– Mikaelilla on rutiinia näihin hommiin. Teki tämän ohjelman ennätyksen, jota ei tule rikkomaan kukaan. Viisi putkeen voittajana, niin ei muuta kuin onnea, Mikke. Tosi, tosi hyvin tehty, Jutila sanoi.

Farmilla semifinaaliin jatkavat Mikael Jungnerin lisäksi Timo Lavikainen, Sauli Koskinen ja Minttu Murphy-Kaulanen.

Farmilta löytyi hyviä ystäviä

Pia Nykänen kertoi putoamisensa jälkeen, että hän oivalsi farmilla, miten helppoa kaikki on nykypäivänä. Hän kuitenkin nautti maatilan perinteisistä töistä ja ympäristöstä, ja löysi samalla lisää itsevarmuutta.

– Täällä maalla on aivan ihana olla, rauhallista. Eläimet ovat ihania! Olen oppinut sen itsestäni, että pystyn parempaan, mitä itse luulenkaan. Se tuntuu tosi kivalta, hän sanoi.

Nykänen kertoi, että hän päätti farmilla antaa muiden pitää ohjaksia käsissään.

– Olen aika luja nainen aina ollut, mutta täällä annoin muiden ehkä liian paljon määrätä ja menin muiden virran mukana. Mutta ei täällä kukaan ollut sellainen, että olisi hirveästi päsmäröinyt. Ehkä muutama henkilö, mutta heitä ei ole ollut täällä pitkään aikaan. Sitten se tilanne rauhoittui kaikkien mielestä, Nykänen arvioi.

Farmilta Nykänen jäi kaipaamaan muita kilpailijoilta. Hän nautti siitä, että sai tutustua uusiin ihmisiin ja löysi yhteyden heidän kanssaan.

Pia Nykänen joutui jättämään farmin juuri ennen semifinaalia.

Janne Ahosen putoaminen pelistä heti sen alussa oli mäkihyppylegenda Matti Nykäsen leskelle kova isku.

– Se oli minulle kova paikka. Janne oli sellainen ihminen, kenet tiesin. Kaikki muut olivat aivan outoja ihmisiä. Juteltiin Jannen kanssa Matista. Olisin halunnut, että Janne olisi ollut vielä pidempään täällä ja oltaisiin vielä pystytty enemmän keskustelemaan asioista, Nykänen kertoi herkistyen.

Ahosen putoamisen jälkeen Nykänen lähentyi Sauli Koskisen ja Minttu Murphy-Kaulasen kanssa. Lopulta kolmikosta tuli ystäviä.

– Farmin jälkeen tavataan, he tulevat meille illanistujaisiin. Minttu on saman tyylinen kuin minä, se yhdistää meitä, ja Sauli on vain niin valoisa, aurinkoinen persoona, että eihän häntä voi vastustaa.

Farmi Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.