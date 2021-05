Vanhempien fanaattinen futishulluus kentänlaidalla on pilata lasten harrastuksen – uutuussarja perustuu tosielämään

Mitä tapahtuu, kun vanhemmat alkavat käyttäytyä jalkapallokentän laidalla kuin lapset? Lauri Nurksen ohjaama uutuussarja kertoo lastensa harrastuksesta liiankin kiinnostuneista vanhemmista.

Uutuussarja kertoo yli-innokkaista vanhemmista ja isovanhemmista, joille lasten harrastus on tärkeämpää kuin lapsille itselleen.

Lapsen futisharrastus voi olla toisinaan tärkeämpi vanhemmille kuin lapselle itselleen.

Tällä ajatuksella käynnistyy Turkuun sijoittuva 8-osainen draamasarja Kentän laidalla, joka kertoo fiktiivisen jalkapalloseuran Aura Unitedin 12-vuotiaiden edustusjoukkueesta ja ennen kaikkea jalkapallovanhemmista.

Lauri Nurksen ohjaamassa sarjassa törmäyskurssille joutuvat erityisesti lahjakkaan Marlonin (Elliot Waselius) kunnianhimoinen Erika-äiti (Mervi Takatalo), umpilaiska joukkueenjohtaja Artsi (Mikko Kouki) ja upporikas suomenruotsalainen Helge (Mats Långbacka), joka rahoittaa joukkuetta ja pyrkii näin saamaan kaksospojilleen peliaikaa.

Omaan työnsä kyllästynyt aktiivinen ja urheilullinen Erika haluaa uudeksi joukkueenjohtajaksi. Hän tahtoo paikata oman elämänsä tyhjiötä, ja yksinhuoltajana elävä yrmyilijä Artsi ei hyväksy, että hänen pestiään aletaan tavoitella.

Erika joutuu myös kohtaamaan nopeasti paljon suuremman ongelman, kun hänen Marlon-poikansa ilmoittaa, ettei halua enää pelata jalkapalloa. Pulmana on se, että Erika ei ole yhtäkkiä mitään ilman poikansa jalkapalloharrastusta.

Marlon Jalavalla (Elliot Waselius) on harrastuksesta kovat paineet.

Annina Holmbergin käsikirjoittama sarja syntyi kentän laidalla, jossa Annina vietti runsaasti aikaa tuttavansa Mats Långbackan kanssa.

Molempien pojat pelasivat samassa joukkueessa kilpasarjassa, ja samalla he seurasivat myös vanhempien menoa kentän laidalla. Sarjan tapahtumat perustuvatkin pitkälti itse koettuun ja nähtyyn ilmiöön.

– Mats soitti yhtenä päivänä ja totesi, että jalkapallovanhemmista pitää tehdä sarja. Siitä se idea sitten lähti, Holmberg kertoo.

Sarjan painopisteeksi valittiin hyvin eritaustaiset ja -ikäiset vanhemmat, jotka sekaantuvat tahtomattaan toistensa elämään. Långbackasta tuli sarjan tuottaja.

– Ihmiset tuppaavat liikkumaan omissa kuplissaan, mutta futiskentän laidalla hyvin erilaiset

yhteiskuntaluokat törmäävät toisiinsa. Jalkapallo kaataa jotenkin kaikki raja-aidat ja rikkoo ihmisten kuplat, Holmberg sanoo.

Kulttuurien ja elämäntapojen yhteentörmäyksestä syntyy sarjassa melkoisia käänteitä, sillä jokaisella aikuisella on myös omat huolensa, jotka he tuovat mukanaan futiskentän laidalle.

Jollakin ongelmana on peliriippuvuus, jollakin taas kyllästyminen omaan työhön, joku on puolestaan täysi työnarkomaani.

– Sarjassa nähdään se, miten aikuisista tulee kentän laidalla usein lapsia, jotka antavat tunteilleen vallan, ja lapset taas pelaavat ja käyttäytyvät kentällä esimerkillisesti, Holmberg sanoo.

Helge (Mats Långbacka, vas.) rahoittaa joukkuetta. Uusi valmentaja (Akseli Kouki, oik.) uskoo pehmeisiin otteisiin. Keskellä Lasse (Aaro Wichmann).

– Sarjassa vanhemmat ja jopa isovanhemmat käyvät laitamilla jatkuvasti jonkinlaista valtapeliä, jota olen itsekin havainnut. He unohtavat, että parhaimmillaan heidän yhteistyöllään olisi valtava kannustusvoima ja syntyisi tsemppihenki.

Ohjaaja Lauri Nurkse päätyi mukaan prosessiin jo sen alkuvaiheessa vuonna 2016. Aihe on hänen mielestään varsin herkullinen ja ajankohtainen.

– Minua kiinnosti yleisesti urheilumaailma teemana sekä se ehdottomuus, joka liittyy lasten harrastamiseen, Nurkse sanoo.

Mukaan valikoitui lopulta lähes kaksikymmentä ammattinäyttelijää.

Kentän laidalla nähdään muun muassa Marlonin isovanhempia näyttelevät Tapio Liinoja ja Jaana Saarinen, työhönsä keskittyvä uraohjus Kristiina (Laura Malmivaara) sekä siskontyttärensä luokseen asumaan saava sinkkunainen (Helmi-Leena Nummela), joka ei tiedä jalkapallosta yhtään mitään.

Mikko Koukin poika Akseli Kouki näyttelee joukkueen uutta valmentajaa, jolla on pehmeät arvot. Niihin Mikko Koukin hahmo ei ole lainkaan tottunut.

Joukkueen pelaajat puolestaan ovat lähes kaikki täysin uusia esiintyjälupauksia, sillä heillä ei juurikaan ole aiempaa kokemusta näyttelemisestä.

– Meillä oli isot koekuvaukset, kun aloimme rakentaa fiktiivistä Aura United -joukkuetta. Etsimme näyttelijöitä turkulaisten jalkapalloharrastajien joukosta, sillä tärkeää oli, että pallo pysyy hallussa, Nurkse kertoo.

– Kyllähän se ohjaajana jännitti, että miten löytää luontevasti esiintyviä jalkapalloilijoita. Lopulta heitä oli todella helppo ohjata. Nämä nuoret toivat kuvauksiin valtavan energian.

Nurkse nauraa, että kuvaustilanteet olivat välillä erittäin kovaäänisiä, kun paikalla olivat kaikki ammattinäyttelijät ja parhaimmillaan kolmen joukkueen verran nuorisoa.

– Kaikki 20 ammattinäyttelijää ovat varsin ekstrovertteja ja nuoret äänekkäitä, joten kuvauksissa todella riitti energiaa!

Tapio Liinoja ja Jaana Saarinen esittävät Marlonin isovanhempia.

Sarjan kuvaaminen kesti lopulta yli vuoden, koska koronapandemia keskeytti työt joksikin aikaa. Vuoden kuluessa monet nuoret venähtivät Nurksen mukaan ”vähintään puoli metriä” ja Helmi-Leena Nummela tuli raskaaksi. Muuttuneisiin tilanteisiin piti keksiä kaikenlaisia uusia kuvausjärjestelyjä.

– Pojat ehtivät kasvaa pituutta niin, että piti oikein miettiä, miten saamme heidät näyttämään ruudussa pienemmiltä, Nurkse naurahtaa.

Turku osoittautui lokaationa loistavaksi kuvauspaikaksi, sillä kaupungissa suhtauduttiin sarjan tekemiseen innolla.

– Saimme mennä kuvaamaan jopa palolaitokselle, johon ei normaalisti pääse. He olivat siellä aivan innoissaan. Meillä oli käytössä myös upea jalkapallostadion, hieno ravintola ja ihmisten erilaisia koteja.

Sarjassa poikien kodeissa on paljon vaihtelua: on merenrantakotia, kaunista puutaloa ja kerrostaloasuntoa.

– On tärkeää, että katsojat voivat samaistua eri henkilöihin. Sarjassa näkyy hyvin monimuotoinen Suomi: on rikkaita suomenruotsalaisia, maahanmuuttotaustaisia, yksinhuoltajia. Mutta yhteistä kaikille sarjan vanhemmille on se, että jokainen heistä hakee lasten kautta hyväksyntää muilta jalkapallovanhemmilta. Aikuiset eivät tuo lasta harrastukseen lapsen takia, vaan itsensä takia, Nurkse sanoo.

– Toivon, että sarja tekisi näkyväksi sen, että voisimme olla toisillemme armollisempia – taustoista riippumatta. En ymmärrä nykypäivän kovia arvoja, joiden vuoksi olisi muka hyväksyttävää käyttäytyä toisia kohtaan moukkamaisesti. Paljon paremman lopputuloksen saa aikaan sillä, että puhalletaan yhteen hiileen.

Kentän laidalla, sunnuntaisin 23.5. alkaen TV1 klo 21.05.